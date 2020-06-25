Газизов: «Я против того, чтобы играть матчи РПЛ молодежными составами»

Гендиректор «Уфы» рассказал о темах, обсуждавшихся на общем собрании представителей клубов российской Премьер-Лиги.

На собрании обсуждали текущее положение. Представители некоторых клубов выдвинули свои предложения. Изменения в медицинский регламент внесены не были. Все остается, как и было. Никаких кардинальных изменений не будет, пока Роспотребнадзор не пойдет на послабления.

Лично я вижу, что мы идем к тупику. Я против того, чтобы играть матчи РПЛ молодежными составами. Мы превращаемся в молодежное первенство таким образом. Были клубы, которые высказались за молодежные составы. Но я против того, чтобы играть детьми.

Что касается матча «Оренбург» — «Краснодар», то окончательного решения по этому матчу не приняли. Лично я не знаю, что в такой ситуации делать «Оренбургу».