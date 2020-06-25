Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2019/2020

Газизов: «Я против того, чтобы играть матчи РПЛ молодежными составами»

25 июня 2020, 17:28

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о темах, обсуждавшихся на общем собрании представителей клубов российской Премьер-Лиги.

На собрании обсуждали текущее положение. Представители некоторых клубов выдвинули свои предложения. Изменения в медицинский регламент внесены не были. Все остается, как и было. Никаких кардинальных изменений не будет, пока Роспотребнадзор не пойдет на послабления.

Лично я вижу, что мы идем к тупику. Я против того, чтобы играть матчи РПЛ молодежными составами. Мы превращаемся в молодежное первенство таким образом. Были клубы, которые высказались за молодежные составы. Но я против того, чтобы играть детьми.

Что касается матча «Оренбург» — «Краснодар», то окончательного решения по этому матчу не приняли. Лично я не знаю, что в такой ситуации делать «Оренбургу».  

Отметим, ранее стало известно, что шесть игроков «Оренбурга» заразились коронавирусом.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
25 июня 2020 в 22:21
Кажись все будут не против
Шишанутый
25 июня 2020 в 18:31
Ты не за Оренбург переживай а лучше нам раскажи почему это твоей Уфе разрешили играть основным составом если у вас там коронавирус?? Что за двойные стандарты??
Obdulio Varela
25 июня 2020 в 17:59
Все против этого
Аксинья
25 июня 2020 в 17:50
Зато оштрафовали клубы "Крылья" - 30штук, "Ростов" и "Сочи" по 25 штук, 2"Ахмат" - 20 штук и игроков Жоау Мариу и Азмуна по 20 штук за несоблюдение санитарных норм...Соккер как всегда узнает последним...
VAN ARM
25 июня 2020 в 17:46
интересно посмотреть кто за)))
112910415
25 июня 2020 в 17:34
молодёжными тоже плохо
shlomo
25 июня 2020 в 17:28
А как я против...кто бы знал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 