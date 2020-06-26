«Байер» — «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1593153517

сегодня, 09:38

В заключительном туре немецкой Бундеслиге «Байер» в Леверкузене примет «Майнц». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Байер»

За тур до конца чемпионата Германии «Байер» занимает пятую строчку в турнирной таблице и отстает от «Боруссии» Менхенгладбах на два очка. Подопечным Петера Боса для попадания в ТОП-4 мало победы в предстоящей встрече. «Фармацевтам» также нужно, чтобы прямой конкурент потерял очки в домашней встрече с «Герто».

Роковую ошибку «Байер» допустил в прошлом туре, когда уступил в Берлине той же «Герте» со счетом 0:2.

«Майнц»

«Ноль пятые» уже не решают турнирных задач. В последних двух турах «Майнц» взял максимум очков, что позволило команде отдалиться от зоны вылета на семь баллов.

«Майнц» прилично удивил, когда обыграл в Дортмунд «Боруссиию» (2:0). Закрепить этот успех команда смогла в последнем матче, когда обыграла дома «Вердер» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» — 1.270

Ничья – 6.530

Победит «Майнц» — 9.720

Статистика

В первом круге Бундеслиги «Байер» победил «Майнц» в гостях (1:0).

«Байер» выиграл 4 последних матча против «Майнца».

Дома «Байер» выиграл 8 из 16 поединков в этом сезоне чемпионата.

«Майнц» проиграл 8 из 16 гостевых матчей.

Прогноз

Победа в этом матче не гарантирует «Байеру» заветную путевку в Лигу Чемпионов. Но права на ошибку у хозяев нет, а отсутствие мотивации у соперника может сыграть ключевую роль.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(-1,5) можно разместить с коэффициентом 1.714.