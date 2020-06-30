Променяли Месси на Роналду. Объясняем самый странный трансфер лета

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сегодня, 10:00

«Барселона» и «Ювентус» хитрят, а «Соккер.ру» выясняет, где тут победители и проигравшие.

Проигравшая. «Барселона»

Артур променял Месси на Роналду, Пьянич – Роналду на Месси. И не тех назвали «старой синьорой». У каталонцев теперь в составе 33-летние Месси, Суарес, Пике и Видаль, 32-летний Ракитич, его одногодок Бускетс. Альбе уже 31 год, Нето – его одногодок. Гризманну и Брейтуэйту будет 30 через год. Пьяничу уже тридцать лет, 11 ветеранов в заявке! На перспективу сеньор Бартомеу работает, сразу видно. Но если искать реальную причину, почему переплатили за Пьянича (60 млн евро плюс 5 бонусами) – сводят дебет и кредит. Если Бартомеу, чье президентство закончится через год, оставит после себя долги, то на него могут подать в суд. А так отдал молодого Артура по завышенной цене – не стоит резервист 72 млн (не входит в топ-11 по сыгранным минутам), и эти деньги придут сразу. А вот платежи за Пьянича бухгалтеры клуба разобьют на годы. «Барселона» просто вписывается в финансовые правила УЕФА , а Бартомеу прикрывает свой зад от судебных исков. «Гениальный» президент не думает, что будет после него – «Барселона» рискует стать «Миланом», ведь перечисленные выше чемпионы уйдут разом, а Пуч, Фати, Аленья, Дембеле и Фирпо не готовы их сразу заменить. И денег на серию новых сделок нет, максимум – на одного Лаутаро.

Победитель. Артур Мело

В «Ювентусе» любому центральному полузащитнику живется лучше, проще и легче сразу по нескольким причинам. Во-первых, у «Барселоны» проблемы в раздевалке, а у туринцев они не такие ярко выраженные. Во-вторых, в центре поля есть потребность в хавбеках – ушел в «Барселону» Пьянич, не заиграл Рэмзи, непонятно, как поступят с Матюиди. Остальные коллеги Артура по линии не такие, как де Лигт по уровню и перспективам. Мело не прогадал, что согласился на переход в «Ювентус», хотя мечтал играть в Каталонии. Гарантий никаких нет, но в «Барселоне» его не ценили и вокруг него игру точно не строили – ни Вальверде, ни Сетьен. «Новый Хави» таковым не стал, хотя парень с талантами и на подходе к золотому возрасту – будет 24. Кроме того, «Барселона» и финансово Артура не ценила, его зарплата в Турине вырастет в 2.5 раза.

Проигравший. «Ювентус»

Почему туринцы на данный момент проигравшие? Потому что Пьянич важнее для созидания и баланса игры, чем может показаться. А вот Артур даст короткий пас, но не является плеймейкером. Кроме того, не является опорником, а Миралем на опыте играл в центре. И хотя не подходил Сарри из-за того, что не является вторым Жоржиньо, «Ювентус» сейчас рискует. Артур не стоит 72 млн евро плюс 10 млн евро бонусами, его трансфер четвертый по стоимости в истории туринцев, но это просто махинация, чтобы вписаться в фэйр-плей, ведь «Ювентус» калькулирует средства на случай будущего большого трансфера – продажа Пьянича зачтется сразу, а покупку Артура оплатят частями. Да, игрок молодой, но не совсем старые Канселу, Бернардески и Пьяца покупались и не отрабатывали вложения. Пьянич – зрелый мастер, Артур тактически для «Ювентуса» – кот в мешке, особенно с учетом, что не изменил «Барселону».

Победитель. Миралем Пьянич

Ушел красиво, поблагодарив фанатов, семью Аньелли, напарников и клуб. Пьянич хотел играть за «Барселону» — имея на руках длительный контракт с «Ювентусом» до 2023 года, босниец мог попасть в команду Месси, только если бы счастливо сложились обстоятельства. Переговоры туринцев с Артуром – спасательный круг для Пьянича, которому в Каталонии не нужно играть в опорной зоне, ведь там есть Бускетс. Скорее Миралем вернется на позицию, где удобнее — выше по схеме. Причем Пьянич может работать с креном на левый край, не пересекается с Месси в середине поля, что ему снова выгодно. Миралем пошел по дорожке другого бывшего хавбека «Ювентуса» — Видаля. Кстати, босниец опережает Иньесту по мячам и ассистам – умеет создавать голы.

Проигравший. Криштиану Роналду

Непонятно, что наставник хочет от середины поля «Ювентуса». Если повторить игру «Наполи» или «Челси», то там нет исполнителей для «4-3-3» в стиле Саррибола, что очевидно. Потеря Пьянича означает, что «Ювентусу» нужен новый опорник. Всегда могут пойти за Канте – если Лэмпард отпустит Нголо, но приход Артура доставляет пока больше проблем «Ювентусу», чем предлагает новых решений. А персонально Роналду проигрывает, поскольку на одного человека с последним пасом в атаке стало меньше. Артур не славится ключевыми передачами, в отличие от Пьянича. Миралем, когда начал играть в опорной зоне, перестал собирать голевые передачи пачками, но мяч тем, кто доставлял пасы Роналду, отдавал часто именно босниец. Артур так умеет?

Победитель. Лионель Месси

Артур не мог раскрыться в «Барселоне», где Месси стал правым центральным хавбеком – именно там бразильцу удобнее всего. А вот Пьянич, поскольку является правшой с левого фланга – зеркально к Месси, может занять ту позицию, что Лионелю нужно. Ракитич называл Пьянича одним из самых недооцененных игроков мира, и он прав – Миралем круче, чем принято считать теми, кто ждал от него буквального повторения игры Пирло, но не учел, как изменился «Ювентус». И если именно такого хавбека в стиле Хавиньесты не хватает «Барселоне» — Месси от появления опытного новичка выиграет. Да и вообще, Лионель высокомерно относится к тем, кого считает «дилетантами» — молодой помощник Сетьена, игроки из академии «Барселоны», которых унижал, о чем они сами рассказывали. Пьянич 4 раза выиграл Серию А, зрелый мастер каталонского стиля игры.

Проигравший. Кике Сетьен

Короткая цитата самого тренера, что определяет его место в иерархии «Барселоны»:

Клуб не говорил мне, что Артур уходит.

Сказано на днях, то есть Кике или всё знает, но зачем-то публично врет – мог просто уйти от ответа, или ему не сообщают о решения по кадрам, хотя в самой Каталонии сразу несколько изданий написали – Месси одобрил этот обмен. И кто тогда тренер «Барселоны»? Шансы Сетьена продолжить работу в каталонской команде ничтожные – Лионель демонстративно игнорирует его помощников, еще и под нос матерится при этом, а Кике не отрицает, что есть недопонимание в команде.

А тут еще и «Барселона» устраивает дорогущий обмен, в детали которого Сетьен не посвящен. Такое ощущение, что Пьянича взяли под нового наставника – Хави открыто заявляет, что готовится в будущем возглавить родной клуб. Само наличие такого трансфера в конце июня, хотя Артур, потеряв мотивацию, должен оставаться в команде, играть в ЛЧ и Ла Лиге, зная, что может получить травму, — доказательство, что Сетьен персонально от такого трансфера уже проиграл.

Победитель. Маурицио Сарри

Пьянич не очень подходил Сарри, а вот Артура скорее будет нахваливать. Возможно, сможет раскрыть – в «Наполи» у Маурицио были примеры работы с хавбеками в стиле бразильца, которые росли. Покупка Артура связана с тем, как «Ювентус» крутит-вертит деньгами, чтобы быть чистым перед УЕФА – а это клубные враги, ведь семья Аньелли носится с идеей Суперлиги. Но Сарри выиграет, ведь теперь туринцы должны подписать опорника, Артур лишь дополнение к Матюиди и Бентанкуру. Маурицио, если его не уволят в августе, вернув Аллегри, выигрывает от сделки. Артур моложе, а уход Пьянича открывает путь к еще одному трансферу – опорника. Сарри хотел свой центр поля – получит.

Такой обмен возможен лишь сейчас

В сезоне без финансовых потерь «Ювентус» пошел бы до конца за Погба или Жоржиньо, а «Барселона» подписала бы более молодого хавбека, чем Пьянич. Но клубы вынуждены выкручиваться. И раз Миралем хотел к Месси, а Артур согласился со скрипом на работу с Роналду, то увидели странный трансфер.

Вот так сразу нельзя сказать, кто точно победил или проиграл. В теории даже проигравшие из списка могут стать победителями, ведь Артур и Пьянич – игроки высокого уровня. Но раз одного отпускает «Барселона», а другого – «Ювентус», то не считают обоих незаменимыми. Также нельзя сказать, что бразилец и босниец на пике формы, что и добавляет сделке странности.

У «Ювентуса» тоже бывают дорогие и бессмысленные трансферы, а про гениального селекционера Бартомеу можно не повторяться – в курсе его проколов. Зато обмен видный, 82 млн евро на дороге не валяются, как и 65. Да и Пьянич может с его последним пасом выручить каталонцев. Загвоздка лишь в том, что сезон продолжается, игроки не сыграют за новые клубы до начала сентября.

Осенью матчи сборных будут, быстро вернется Ла Лига, Серия А и еврокубки, адаптироваться центральным хавбекам будет непросто. Но желаем им успеха, ведь они стали частью опасного обмена для самих игроков. Опасного, но увлекательного. Пьянича и Артура объединяет то, что их не раскрыли в «Ювентусе» и «Барселоне» — можно было выжимать больше, если бы к их игровым потребностям прислушивались, а не «затыкали дыры».

Теперь Миралем в команде Месси, Артур – в команде Роналду, и стартует заочное сравнение: кто принесет больше пользы на новом месте?