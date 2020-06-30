Селадес отправился вслед за Марселино. «Валенсия» продолжает тренерскую чехарду

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сегодня, 19:43

«Соккер.ру» рассказывает об очередной тренерской отставке в испанской Ла Лиге.

Альберт Селадес больше не тренер Los Ches. Вечером в понедельник бывшего полузащитника «Сельты», а также «Барселоны» с «Реалом» сухо поблагодарили за работу, после чего указали на дверь. Исполняющим обязанности шефа назначен Воро Гонсалес. В четвёртый или пятый раз. Ему не привыкать.

Увольнение Селадеса на первый взгляд выглядит вполне закономерным. «Летучие мыши» отлетались в Кубке короля, проиграв «Гранаде». Завершили европейскую кампанию, дважды проиграв «Аталанте» 1:4 и 3:4 в одной восьмой Лиги чемпионов. После возобновления Ла Лиги валенсийцы проиграли три встречи из пяти, в том числе и соседям, как территориальным, так и по таблице из «Вильярреала». Сыграли вничью с другими соседями — с «Леванте», причём на «Месталье». В уходящем сезоне Los Ches выиграют лишь дырку от бублика, поэтому руководство решило выписать расчёт. Жаль, что дебют молодого тренера, а Альберт в свои сорок четыре выглядит ровесником своих подопечных, оказался столь смазанным. А его пребывание у штурвала — столь скоротечным. Всего 44 матча. Хотя, как посмотреть.

После того как в 2012-м покинул «Месталью» Унаи Эмери, в «Валенсии» сменилось 10 главных тренеров. Не поленюсь перечислить их поимённо — Маурисио Пеллегрино, Мирослав Джукич, Хуан Антонио Пицци, Нуну Эшпириту Санту, Гари Невилл, Пако Айестаран, Чезаре Пранделли,уже упоминавшийся Воро Гонсалес, Марселино Гарсия Тораль и Альберт Селадес. Последний не продержался и года. Но это третий результат после Гарисии Тораля и Нуну Эшпириту. С которыми правление явно поспешило расстаться. Темнокожий португалец успешно трудится в «Вулверхэмптоне». С Гарсией Торалем «Валенсия» взяла Кубок страны и пробилась в Лигу чемпионов.

Стоит сделать оговорку. Не все отставки — результат работы Питера Лима. Бизнесмен из Сингапура купил испанский клуб в 2014 году. Но большая часть перестановок была осуществлена при нём. В том числе и та, которую ему не скоро забудут.

С предшественником Селадеса вышла мутная и странная история. Из всей этой вереницы тренеров Гарсия Тораль виделся самым успешным. Команда поймала ветер перемен в паруса. Тем нелепее выглядела отставка тренера в сентябре. Никаких объективных причин для отставки не было, а конфликт президента Питера Лима с наставником — причина субъективная. Руководитель клуба должен был отложить свои амбиции куда подальше в споре с самым успешным тренером клуба за последние десять лет. Ан нет. Самолюбие взяло верх. К большому неудовольствию болельщиков Марселино покинул команду, а его место занял Альберт Селадес. В прошлом хороший игрок, но весьма сырой специалист. И эта сырость проявила себя в ходе сезона. Чем больше времени проходило после ухода Гарсии Тораля, тем мене внятно выглядела игра Los Ches. Гарсия Тораль был не просто хорошим тактиком. Он находил потайные кнопки у тех, к кому были большие претензии у болельщиков. Разыгрался и стал соответствовать званию капитана Дани Парехо, стал забивать Родриго. Денис Черышев очень недурно смотрелся в этой компании.

Пришёл Селадес, и всё вернулось на круги своя. Всё же Альберт подмастерье, он был таковым в штабе Юлена Лопетеги, а не мастер. Открылись все щели и потекло. Но ответственность за почти проваленный сезон (слово почти — временное) лежит на руководстве команды, которое само не знает, чего хочет. Которое каждый раз срывает с ветки недозревший плод, а потом мучится от болей в животе. «Валенсия» превратилась в кладбище тренеров, каким лет двадцать назад был мадридский «Атлетико». Только там президентом был вздорный дедушка Хесус Хиль, а сингапурский бизнесмен Питер Лим вовсе не напоминает своим поведением Дона Чучо. Однако результаты примерно одни и те же. Равно как и методы.

Отставка Селадеса своего рода признание своих ошибок. Причём демонстративная. Иначе можно было б подождать до конца чемпионата, и потом тихо заменить тренера. Руководство хотело показать, что оно включило мозги, но эффект оказался прямо противоположным. Но раз увольнение Гарсии Тораля было ошибкой, то почему бы её не исправить прямо сейчас. Тем более что сватовство Марселино в «Милан» ни к чему ни привело. Тренер пока находится не у дел. Вот только захочет ли отставленный тренер идти на мировую с владельцем из Сингапура? Вопрос спорный.

Вспомнили в Валенсии и об Эрнесто Вальверде, который уже отдохнул после работы в «Барселоне». Можно и позвать. Тем более что баскский «муравей» ушёл ещё до появления сингапурских хозяев. Вероятно, скоро освободится Кике Сетьен. Чем не кандидат? «Барселона» — случай особый. Не у каждого получится управлять Лионелем Месси. Почему бы не пробовать с коллективом менее звёздным, но всё же сильным.

Вспомнили в Валенсии и об Унаи Эмери, который оставил о себе неоднозначную память. С одной стороны, баск провёл на «Месталье» четыре года и трижды брал с «летучими мышами» третье место вместе с причитающимися путёвками в Лигу чемпионов. Есть что вспомнить, причём не только тренеру. Но с другой стороны, «Валенсия» Эмери не особо сопротивлялась в матчах с «Реалом» и «Барсой». Кроме того, работа Унаи в «Арсенале» изрядно испортила его репутацию. Не факт, что в Валенсии захотят его видеть. А если и захотят, то будут рассматривать работу сквозь увеличительное стекло.

А что если доверить команду Сальвадору Гонсалесу? Он же Воро. Человек столько лет в команде, знает всех. У стольких тренеров был на подхвате. Возможно, в правлении клуба думают над этим вариантом, но Воро должен проявить себя в оставшихся играх. Может, вся эта канитель с увольнением Селадеса была и устроена ради проверки Воро. Не забывайте, что Питер Лим уже успел платить неустойки тренерам.