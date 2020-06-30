Пиоли: «Доннарумма входит в двойку или тройку лучших вратарей мира»

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30 июня 2020, 18:10

Главный тренер «Милана» заявил, что форвард , восстановившийся после травмы, может вернуться в состав команды в матче со СПАЛом. Игра состоится 1 июля в рамках 29-го тура Серии А, начало – в 22.45 мск.

У Ибрагимовича всё в порядке со здоровьем, он – лев. Вчера он хорошо потренировался. Если он будет так же тренироваться сегодня и даст мне понять, что готов, я смогу внести его в состав на ближайший матч.

Кроме того, в преддверии встречи со СПАЛом Пиоли высказался о еще двух игроках «Милана» — полузащитнике и вратаре .

У Чалханоглу есть качество, чтобы определять исход того или иного матча. Он может стать не просто отличным футболистом, ему по силам быть топ-игроком.

Доннарумма должен сохранять команду живой и собранной, он очень прогрессирует в этом аспекте. Он входит в двойку или тройку лучших вратарей мира.

Отметим, что ранее игру Доннаруммы высоко оценил директор «Милана» Паоло Мальдини.