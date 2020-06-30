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Пиоли: «Доннарумма входит в двойку или тройку лучших вратарей мира»

30 июня 2020, 18:10
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)2 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что форвард Златан Ибрагимович, восстановившийся после травмы, может вернуться в состав команды в матче со СПАЛом. Игра состоится 1 июля в рамках 29-го тура Серии А, начало – в 22.45 мск.

У Ибрагимовича всё в порядке со здоровьем, он – лев. Вчера он хорошо потренировался. Если он будет так же тренироваться сегодня и даст мне понять, что готов, я смогу внести его в состав на ближайший матч.

Кроме того, в преддверии встречи со СПАЛом Пиоли высказался о еще двух игроках «Милана» — полузащитнике Хакане Чалханоглу и вратаре Джанлуиджи Доннарумме.

У Чалханоглу есть качество, чтобы определять исход того или иного матча. Он может стать не просто отличным футболистом, ему по силам быть топ-игроком.  

Доннарумма должен сохранять команду живой и собранной, он очень прогрессирует в этом аспекте. Он входит в двойку или тройку лучших вратарей мира.

Отметим, что ранее игру Доннаруммы высоко оценил директор «Милана» Паоло Мальдини.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2 ответ alexgurzan (раскрыть)
30 июня 2020 в 21:24
спасибо
alexgurzan
alexgurzan ответ волгодон 2 (раскрыть)
30 июня 2020 в 21:24
Снял.
волгодон 2
волгодон 2
30 июня 2020 в 21:16, ред.
Может снимете премод,как обещали 3 недели назад?
Тем более он назначен ошибочно!
q2g3uh9wsth6
q2g3uh9wsth6
30 июня 2020 в 18:41
Выдал желаемое за действительное
dimagas2
dimagas2
30 июня 2020 в 18:11
Разве если эта двойка-тройка идет после 4-5 десятков))
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