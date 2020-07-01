Пережил череду травм, но всё равно воплотил мечту отца

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вчера, 15:43

«Соккер.ру» рассказывает, как Денис Черышев пришёл к успеху, несмотря на статус «хрустального» игрока.

«Можно поплакать один день, но только один»

В футболе утвердилось такое определение, как «хрустальный игрок». Так называют футболистов, которые очень часто получают травмы, причем даже, как говорится, на ровном месте, и из-за этого регулярно пропускают матчи, а то и целые сезоны. Обычно подобная злая доля выпадает игрокам талантливым. Что и понятно: частые травмы игроков слабых мало кто и заметит. Репутацию такого «хрустального игрока» чуть было не приобрел и Денис Черышев. И это одна из причин того, почему его так и не решился заявить в свой постоянный состав мадридский «Реал». Особенно тяжелым в этом плане выдались 2013-2016 гг., которые Черышев провел в «Севилье», «Вильярреале» и «Валенсии», пропустив при этом львиную долю игр. Так, в сезоне 2013/14 таких пропусков было целых 28! Плюс непопадание из-за этого в состав сборной России на чемпионат мира-2014. В сезоне 2014/15 — 9 матчей. В первой половине 2016 года он пропустил целых 3 месяца, выйдя на поле всего в 7 матчах. И вдобавок не был включен в состав сборной России на чемпионат Европы-2016., поскольку не успел восстановиться после операции на бедре.

Этот кошмарный период Денис называет временем «опыта и обучения». Опыта преодоления отчаяния и подавления паники и обучения премудростям управления своим организмом, чтобы вновь и вновь, несмотря ни на что, возвращаться в большой футбол. В последние годы хрустальность травматическая, к счастью, уступила место хрустальности игровой, когда талант Черышева заискрился новыми гранями. Денис явно справился с гнетом постоянной боязни получить повреждение, и, хотя навсегда от травм не убережешься, он психологически готов одержать над ними верх в случае необходимости. Возможно, ему просто не везло. Игроки такого плана — быстрые, легкие, постоянно рвущиеся к воротам, обречены на удары по ногам и частый выход из строя. Встречались в истории, конечно, счастливчики, которые ухитрялись увертываться от почти всех грубых приемов, но Черышев, видимо, не из их числа. Новые «болячки», увы, ещё, наверное, будут, но Денис уже знает, как надо действовать в таких случаях.

В недавнем интервью ему задали вопрос: «Как вам удается не сдаваться после стольких травм? Что заставляет вас идти вперед?» Черышев ответил с улыбкой.

Семья, девушка и Бог. На травме жизнь не заканчивается. Можно поплакать один день, но только один. На следующий день надо думать о том, что можно сделать, чтобы хорошо восстановиться. Отдыхать дома, хорошо питаться, пить много воды, ограждать себя от стрессовых ситуаций, молиться и верить, что всё будет хорошо. Травма, которая может оставить без футбола на какой-то срок, может случиться в любой момент. С этим надо жить, и это надо понимать.

Замечательно, что рядом с Денисом есть отец, в профессиональной карьере которого тоже хватало неприятностей со здоровьем. В таких случаях он говорит сыну, что надо просто быть спокойным и думать о том, как быстро и качественно восстановиться и вернуться в строй.

Сегодня Денис уже на практике отработал собственную систему поддержания себя в необходимом игровом тонусе и предупреждения случайных рецидивов «поломки». Ее часть — самостоятельные занятия до и после общих тренировок.

2-3 раза в неделю я остаюсь в зале после тренировок. Перед каждой тренировкой тоже хожу в зал минут на 35-40 для разогрева. У меня есть несколько любимых упражнений, которые нравится делать.

Именно свою работоспособность, не только на самом футбольном поле, но и при подготовке к играм, Черышев считает своим важным плюсом. Минусом же называет свойственный подавляющему большинству игроков эгоизм, нежелание делиться мячом с партнерами и стремление лично завершить игровой эпизод голом. Но здесь Денис преувеличивает. Когда того реально требует ситуация, он всегда готов отдать пас. Это отлично было видно в ходе матчей чемпионата мира в России. Напротив, иногда лучше бы он всё-таки пытался обойтись собственными силами — возможно, тогда на его счету было бы больше четырёх голов, и наша команда пробилась бы в полуфинал, а то и финал. Впрочем, всё это предмет для яростных болельщицких споров.

А над травмами Денис теперь не плачет даже и один день. Привилегию плача забрали родные. Только это слезы не печали, а радости, как после матча с Испанией в Лужниках.

Даже не могу описать словами, что я чувствовал. Был очень доволен. После матча пообщался с семьей, они даже немного поплакали от радости.

«Я осуществил мечту отца»

Династии — не редкость как в мировом, так и в отечественном футболе. Но так уж выходит, что чаще всего выбравший жизненную стезю отца сын оказывается в лучшем случае неплохой копией своего известного родителя. Примеры обратного рода редки, и на память приходит разве что знаменитый итальянец Паоло Мальдини, добившийся большей славы на поле, чем его тоже довольно знаменитый отец Чезаре. Денису Черышеву, надо признать, удалось уже больше, чем его отцу. То, что так считает сам Дмитрий Николаевич, нельзя списать на обычную и понятную отцовскую любовь, взглянем на факты.

Дмитрий Черышев провел за сборную страны 13 официальных матчей и забил 1 гол, в чемпионатах мира и Европы не участвовал. Самым именитым клубом, за который он выступал, было московское «Динамо», в составе которого Дмитрий выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата и Кубок страны. Денис Черышев уже провел за первую сборную 20 игр и забил 6 мячей. В его активе 5 матчей на чемпионате мира в Москве, где сборная России пробилась в четвертьфинал. Является официальным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» и Лиги Европы — в составе «Севильи». При этом Денис достиг лучшего футбольного возраста, и у него впереди, если не помешают травмы, минимум еще лет пять активных выступлений.

Дмитрий Черышев был очень сильным и амбициозным футболистом. Его главным игровым козырем была просто бешеная скорость, на которой он прорывался по флангу мимо защитников к чужим воротам. Но так сложилось, что поучаствовать в составе сборной в финальном турнире мирового или европейского первенства ему не удалось. Причем, можно сказать, по нелепой случайности. О том, насколько сильно эта рана бередила ему душу, он фактически признавался в интервью.

В разговорах с сыном не раз вспоминал о 1994 годе, когда у меня была возможность поехать на чемпионат мира. Но по своей глупости этот шанс упустил, о чем потом очень сильно жалел. Это же самый большой футбольный праздник, который есть у нас на Земле!

Причина же была в том, что практически уже включенный в состав Дмитрий в одном из последних перед чемпионатом мира в США матчей первенства России получил красную карточку. И главный тренер сборной Павел Садырин не рискнул взять такого заводного и тем самым ненадежного, как он счел, игрока за океан.

Денис Черышев после прекрасно проведенного дебютного матча ЧМ -2018 был счастлив вдвойне.

Я осуществил мечту отца, которому самому не удалось попасть на чемпионат мира – и он очень хотел, чтобы это удалось мне. С детства я всегда мечтал играть за сборную, как папа. Слава Богу, что получилось.

Свою майку, в которой ему удалось забить два великолепных гола Саудовской Аравии, Денис подарил отцу. Любопытно, что сам Дмитрий Николаевич из-за занятости не смог посмотреть эту игру в прямом эфире. И знал только, что сын забил один гол. Когда же узнал, что Денис забил второй и получил приз лучшему игроку матча, был настолько переполнен эмоциями, что даже с трудом смог поздравить сына по телефону.

Набрал сыну – а сказать ничего не могу! И он так же! Получился не разговор, а мычание (смеется). У меня ком в горле стоял, и слезы накатили. У него – то же самое. Одни эмоции.

Ему вторит и Денис.

Разговаривать было трудно и ему, и мне. Диалог получился очень эмоциональным. Он поздравил меня, сказал, что я всю жизнь к этому шел и стремился. Папа очень радовался за меня.

Знаменательное совпадение: и отец, и сын свои первые матчи за сборную страны провели против команды США , только с разницей ровно в 20 лет — Дмитрий Николаевич — в 1992, а Денис — в 2012 году. И хотя после переезда в Испанию у младшего Черышева была реальная возможность претендовать на место в титулованной сборной этой страны, скорее всего, велика роль именно его отца в том, что сын принял приглашение своей исторической родины. При ответе на каверзный вопрос о выборе сборной Дмитрий Николаевич всегда был категоричен: Денис будет играть за Россию, если его, конечно, позовут. Не сомневался он никогда и в огромных возможностях Дениса. И на вопрос, сможет ли тот действительно вырасти в классного футболиста, отвечал:

Должен, он ведь сильнее меня в десять раз, и вообще в Мадриде меня давно уже называют Черышев-падре, то есть, по сути, — отец Черышева.

Денис, когда слышит такое, улыбается.

Да ну! Он был намного быстрее меня. Я смотрел записи многих его матчей. Особенно запомнился гол в ворота «Барселоны» за «Спортинг» и в ворота «Реала» в Кубке УЕФА , когда он за «Динамо» играл. Хотя отцовские гены всё равно дают себя знать. Люблю ворваться на скорости в штрафную и забить.

Денис считает себя очень похожим на отца и безмерно рад тому, что сумел оправдать его мечты и труды. Теперь он — одна из основных надежд нашей футбольной сборной.