ГлавнаяБлоги"Соккер" Хронограф

Они огорчили «Барселону». Смолов и другие наши парни, забивавшие в ворота каталонцев

сегодня, 12:42
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Черышев Денис
Черышев Денис
Полузащитник
Аршавин Андрей
Аршавин Андрей
Полузащитник
00:00 / 00:00

Федор Смолов и «Сельта» обнулили свое влияние на чемпионскую гонку в Ла Лиге, а «Соккер.ру» делится списком гордости.

Ла Лига и Кубок Короля

2020 год. Федор Смолов («Сельта»)

Российский форвард провел за «Сельту» 11 матчей и забил 2 мяча. Не в правилах Федора огорчать слабаков вроде «Алавеса», которому его команда забила 6 безответных голов, когда сам Смолов был на поле. Федор положил по голу «Реалу» и «Барселоне» в двух матчах, которые закончились с одинаковым счетом 2:2. «Сельта» вообще не проиграла ни разу в девяти матчах, которые россиянин начинал в старте. Что касается матча с «Барселоной», в Испании никто не восторгается игрой Смолова, говорят: «Просто ногу подставил».

А разве не так? Хотя в самой концовке матча Нолито в похожей ситуации не смог «просто подставить ногу» и принести галисийцам победу. При этом, если верить слухам, у лидера «Сельты» Яго Аспаса есть вопросы к Федору по ряду эпизодов, в которых россиянин не видел партнера в удобных позициях и брал игру на себя. Слона из мухи делать не будем, даже если кэп «Сельты» действительно чем-то недоволен: нападающие — народ эгоистичный, а у Яго и Федора было не так много времени, чтобы притереться друг к другу. Да и хорошие результаты способствуют взаимопониманию.

2015 год. Денис Черышев («Вильярреал»)

Забить в ворота «Барселоны» для воспитанника «Реала» — особая радость. Денис Черышев в тот вечер открыл счет на «Камп Ноу», потом «Вильярреал» вел 2:1, но потом включился Месси и организовал два гола в ворота «подводников» за пару минут. В итоге, поражение команды Черышева 2:3.

2007 год. Александр Кержаков («Севилья»)

Кержаков поучаствовал в яркой победе над «Барсой» с Роналдиньо, Месси, Хави, Иньестой и Пуйолем в составе. Каталонцы выигрывали на «Рамон Санчес Писхуан» 1:0, а на исходе получаса «Севилья» осталась в меньшинстве и получила пенальти в свои ворота. Роналдиньо проиграл дуэль Палопу, а через несколько минут Кержаков сравнял счет с передачи Дани Алвеса, который во втором тайме принес андалусийцам победу над своим будущим клубом.

2001 год. Виктор Онопко («Овьедо»)

Может похвастаться голом в ворота «Барсы» и Виктор Онопко. «Барселона» легко выигрывала у «Овьедо» на выезде после дубля Клюйверта и гола Ривалдо, в концовке каталонцы расслабились и получили два мяча, один из которых записал на свой счет Онопко.

1998 и 2001 год. Александр Мостовой («Сельта») — 4 гола

Всего у «Царя» 5 голов и 5 результативных передач в 15 матчах против «Барселоны», а его команда лишь трижды проиграла в этих встречах. Самыми успешными в битвах с каталонцами для Мостового были 1998-й и 2001-й, когда Александр в каждом матче избивал именитых соперников. Мостовой забивал «Барсе» в трех разных турнирах: Ла Лиге, Кубке Короля и Кубке УЕФА.

1998 год. Дмитрий Черышев («Спортинг Хихон»)

Оба представителя семейства Черышевых в Ла Лиге забивали «Барселоне». Дмитрий сравнял счет по ходу матча на «Камп Ноу», но его команда проиграла 1:2. В составе «блаугранас» дубль оформил Ривалдо.

1996 и 2003 годы. Валерий Карпин («Валенсия» и «Реал Сосьедад») — 2 гола

Это только половина от всех голов Карпина в ворота «Барселоны», первые свои мячи Валерий Георгиевич забил в Лиге чемпионов за «Спартак», когда еще был просто Валерой. О них — чуть ниже.

1994, 1995 и 1996 годы. Дмитрий Радченко («Депортиво» и «Расинг») — 4 гола

Уроженец Ленинграда привлек к себе внимание из Испании, когда голами посодействовал вылету «Реала» из Кубка чемпионов от «Спартака». В Ла Лиге Радченко довел число голов в ворота «сливочных» до четырех и столько же раз отличился в матчах с «Барселоной». Забивал три года подряд, причем с голами Дмитрия его команды не проигрывали. Особняком, конечно, стоит вспомнить матч «Расинг» — «Барселона» в 1995-м, в котором россиянин оформил дубль, а «Барса» проиграла 0:5. Один из мячей тогда забил и Кике Сетьен, нынешний тренер «блаугранас».

1994 год. Дмитрий Попов («Расинг»)

Тоже забивал в ворота «Барсы» в футболке «Расинга», Попов открыл счет на «Камп Ноу» во втором туре сезона 1994/95, но каталонцы ответили голами Хорди Кройфа и Рональда Кумана и одержали волевую победу.

1994 год. Игорь Ледяхов («Спортинг Хихон»)

Ледяхов впервые сыграл против «Барсы» в Лиге чемпионов за «Спартак», но тогда ни выиграть, ни отличиться не удалось. Зато первый же матч после переезда в Испанию Ледяхов у каталонцев выиграл, причем забил победный мяч в ворота Карлеса Бускетса — 2:1.

1993 год. Олег Саленко («Логроньес»)  

В сезоне 1993/94 скромный «Логроньес» Олега Саленко дважды сыграл вничью с «Барселоной»: 0:0 в родных стенах и 2:2 на «Камп Ноу». Саленко моментально ответил на гол Ромарио, вскоре «Логроньес» вышел вперед, но Рональд Куман в начале второго тайма установил окончательный счет. 

1992 год. Игорь Корнеев («Эспаньол») — 2 гола

Игорь Корнеев, как известно, поиграл за «Барселону», но первым его каталонским клубом был «Эспаньол», в составе которого россиянин однажды оформил дубль в дерби, дважды огорчив команду Йохана Кройфа. «Попугаям» подвиг Корнеева не помог: «Барса» выиграла 4:3, но Игоря заметили, и через два года он надел сине-гранатовую футболку.

Еврокубки

2011 год. Андрей Аршавин («Арсенал»)

Аршавин мечтал играть в «Барселоне», но каталонцы сглупили и не захотели обменивать Месси на Андрея Сергеевича, который огорчил свою любимую после «Зенита» команду в матче Лиги чемпионов. «Канониры» в первом матче 1/8 финала одержали волевую победу 2:1, а вышедший на замену россиянин забил победный гол.  

2009 год. Александр Рязанцев («Рубин»)

Сенсационная победа бердыевского «Рубина» над «непобедимой» командой Гвардиолы началась с шикарного дальнего выстрела Рязанцева уже на 2-й минуте. Потом был ответный гол Ибрагимовича и победный от Карадениза.

2001 год. Александр Мостовой («Сельта»)

«Сельта» встретилась с «Барселоной» в четвертьфинале Кубка УЕФА, и в домашнем матче Александр Мостовой полностью оправдал своё прозвище и был настоящим «Царем»: отдал две результативные передачи и забил победный гол на 90-й минуте — 3:2.

1994 год. Валерий Карпин («Спартак») — 2 гола

В Лиге чемпионов 1993/94 «Спартак» встретился с «Барселоной» на групповой стадии. В «Лужниках» была ничья 2:2, причем «красно-белые» отыгрались после 0:2, а Карпин сравнял счет на 88-й минуте. На «Камп Ноу» Валерий, напротив, забил очень быстро — уже на 3-й минуте, вот только «Спартак» проиграл 1:5.

1994 год. Сергей Родионов («Спартак»)

Автор одного из голов в московском матче (2:2), Родинов вернул «Спартак» в игру на 77-й минуте.

1992 год. Александр Гришин, Евгений Бушманов, Денис Машкарин, Дмитрий Карсаков (все — ЦСКА)

В первом розыгрыше Лиги чемпионов «армейцы» Москвы героическим образом избавили турнир от действующего победителя на стадии 1/8 финала. Московская встреча завершилась со счетом 1:1, на гол Гришина ответил Чики Бегиристайн, а на «Камп Ноу» каталонцы к исходу получаса игры забили два мяча и посчитали, что дело сделано. Не тут-то было! ЦСКА совершил суперкамбэк благодаря голам Бушманова, Машкарина и Карсакова и помахал ручкой дрим-тим Йохана Кройфа.

1991 год. Сергей Юран («Динамо Киев»)

Уроженец Луганска Сергей Юран выбрал сборную России, поэтому включаем в список и его гол в ворота «Барселоны» в матче Кубка обладателей Кубков 1990/90. Форвард «Динамо» открыл счет на «Камп Ноу», но киевляне упустили победу в концовке.

1991 год. Олег Саленко («Динамо Киев»)

Гол за «Логроньес» не первый для Олега Саленко в ворота «Барселоны». Форвард впервые распечатал каталонские ворота в четвертьфинальном матче Кубка обладателей Кубков. Киевское «Динамо» уступило 2:3 и не смогло пробиться в полуфинал, Саленко забил в концовке с пенальти, и этот гол стал первым для россиян в ворота «Барселоны».

Башкиров оформил дубль в матче с польской «Короной»
Вчера, 01:37 ВидеоКомментарии4
Официально«Лех» продлил аренду Жамалетдинова
26 июня Комментарии3
Второй Бензема или бесполезная трата денег? Мнения о Смолове в Испании разделились
25 июняСтанислав Горин в блоге За и противКомментарии19
Смолов попал на победное фото «Сельты» после матча с «Реалом Сосьедад»
25 июня ФотоКомментарии18
«Отличная работа, парни». Смолов прокомментировал победу над «Алавесом»
21 июня ФотоКомментарии24
Слухи«Сельта» 22 июня сделает «Локо» официальное предложение по выкупу Смолова
20 июня Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 13:49
Барселоне он конечно подпортил статистику(
Yurza
Yurza
сегодня в 13:12
Всем поставить по памятнику на родине.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:10
хорошая подборка)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 12:45
Везёт Юмашеву, одно слово в семью попал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100