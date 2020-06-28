Они огорчили «Барселону». Смолов и другие наши парни, забивавшие в ворота каталонцев

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сегодня, 12:42

Федор Смолов и «Сельта» обнулили свое влияние на чемпионскую гонку в Ла Лиге, а «Соккер.ру» делится списком гордости.

Ла Лига и Кубок Короля

2020 год. Федор Смолов («Сельта»)

Российский форвард провел за «Сельту» 11 матчей и забил 2 мяча. Не в правилах Федора огорчать слабаков вроде «Алавеса», которому его команда забила 6 безответных голов, когда сам Смолов был на поле. Федор положил по голу «Реалу» и «Барселоне» в двух матчах, которые закончились с одинаковым счетом 2:2. «Сельта» вообще не проиграла ни разу в девяти матчах, которые россиянин начинал в старте. Что касается матча с «Барселоной», в Испании никто не восторгается игрой Смолова, говорят: «Просто ногу подставил».

А разве не так? Хотя в самой концовке матча Нолито в похожей ситуации не смог «просто подставить ногу» и принести галисийцам победу. При этом, если верить слухам, у лидера «Сельты» Яго Аспаса есть вопросы к Федору по ряду эпизодов, в которых россиянин не видел партнера в удобных позициях и брал игру на себя. Слона из мухи делать не будем, даже если кэп «Сельты» действительно чем-то недоволен: нападающие — народ эгоистичный, а у Яго и Федора было не так много времени, чтобы притереться друг к другу. Да и хорошие результаты способствуют взаимопониманию.

2015 год. Денис Черышев («Вильярреал»)

Забить в ворота «Барселоны» для воспитанника «Реала» — особая радость. Денис Черышев в тот вечер открыл счет на «Камп Ноу», потом «Вильярреал» вел 2:1, но потом включился Месси и организовал два гола в ворота «подводников» за пару минут. В итоге, поражение команды Черышева 2:3.

2007 год. Александр Кержаков («Севилья»)

Кержаков поучаствовал в яркой победе над «Барсой» с Роналдиньо, Месси, Хави, Иньестой и Пуйолем в составе. Каталонцы выигрывали на «Рамон Санчес Писхуан» 1:0, а на исходе получаса «Севилья» осталась в меньшинстве и получила пенальти в свои ворота. Роналдиньо проиграл дуэль Палопу, а через несколько минут Кержаков сравнял счет с передачи Дани Алвеса, который во втором тайме принес андалусийцам победу над своим будущим клубом.

2001 год. Виктор Онопко («Овьедо»)

Может похвастаться голом в ворота «Барсы» и Виктор Онопко. «Барселона» легко выигрывала у «Овьедо» на выезде после дубля Клюйверта и гола Ривалдо, в концовке каталонцы расслабились и получили два мяча, один из которых записал на свой счет Онопко.

1998 и 2001 год. Александр Мостовой («Сельта») — 4 гола

Всего у «Царя» 5 голов и 5 результативных передач в 15 матчах против «Барселоны», а его команда лишь трижды проиграла в этих встречах. Самыми успешными в битвах с каталонцами для Мостового были 1998-й и 2001-й, когда Александр в каждом матче избивал именитых соперников. Мостовой забивал «Барсе» в трех разных турнирах: Ла Лиге, Кубке Короля и Кубке УЕФА .

1998 год. Дмитрий Черышев («Спортинг Хихон»)

Оба представителя семейства Черышевых в Ла Лиге забивали «Барселоне». Дмитрий сравнял счет по ходу матча на «Камп Ноу», но его команда проиграла 1:2. В составе «блаугранас» дубль оформил Ривалдо.

1996 и 2003 годы. Валерий Карпин («Валенсия» и «Реал Сосьедад») — 2 гола

Это только половина от всех голов Карпина в ворота «Барселоны», первые свои мячи Валерий Георгиевич забил в Лиге чемпионов за «Спартак», когда еще был просто Валерой. О них — чуть ниже.

1994, 1995 и 1996 годы. Дмитрий Радченко («Депортиво» и «Расинг») — 4 гола

Уроженец Ленинграда привлек к себе внимание из Испании, когда голами посодействовал вылету «Реала» из Кубка чемпионов от «Спартака». В Ла Лиге Радченко довел число голов в ворота «сливочных» до четырех и столько же раз отличился в матчах с «Барселоной». Забивал три года подряд, причем с голами Дмитрия его команды не проигрывали. Особняком, конечно, стоит вспомнить матч «Расинг» — «Барселона» в 1995-м, в котором россиянин оформил дубль, а «Барса» проиграла 0:5. Один из мячей тогда забил и Кике Сетьен, нынешний тренер «блаугранас».

1994 год. Дмитрий Попов («Расинг»)

Тоже забивал в ворота «Барсы» в футболке «Расинга», Попов открыл счет на «Камп Ноу» во втором туре сезона 1994/95, но каталонцы ответили голами Хорди Кройфа и Рональда Кумана и одержали волевую победу.

1994 год. Игорь Ледяхов («Спортинг Хихон»)

Ледяхов впервые сыграл против «Барсы» в Лиге чемпионов за «Спартак», но тогда ни выиграть, ни отличиться не удалось. Зато первый же матч после переезда в Испанию Ледяхов у каталонцев выиграл, причем забил победный мяч в ворота Карлеса Бускетса — 2:1.

1993 год. Олег Саленко («Логроньес»)

В сезоне 1993/94 скромный «Логроньес» Олега Саленко дважды сыграл вничью с «Барселоной»: 0:0 в родных стенах и 2:2 на «Камп Ноу». Саленко моментально ответил на гол Ромарио, вскоре «Логроньес» вышел вперед, но Рональд Куман в начале второго тайма установил окончательный счет.

1992 год. Игорь Корнеев («Эспаньол») — 2 гола

Игорь Корнеев, как известно, поиграл за «Барселону», но первым его каталонским клубом был «Эспаньол», в составе которого россиянин однажды оформил дубль в дерби, дважды огорчив команду Йохана Кройфа. «Попугаям» подвиг Корнеева не помог: «Барса» выиграла 4:3, но Игоря заметили, и через два года он надел сине-гранатовую футболку.

Еврокубки

2011 год. Андрей Аршавин («Арсенал»)

Аршавин мечтал играть в «Барселоне», но каталонцы сглупили и не захотели обменивать Месси на Андрея Сергеевича, который огорчил свою любимую после «Зенита» команду в матче Лиги чемпионов. «Канониры» в первом матче 1/8 финала одержали волевую победу 2:1, а вышедший на замену россиянин забил победный гол.

2009 год. Александр Рязанцев («Рубин»)

Сенсационная победа бердыевского «Рубина» над «непобедимой» командой Гвардиолы началась с шикарного дальнего выстрела Рязанцева уже на 2-й минуте. Потом был ответный гол Ибрагимовича и победный от Карадениза.

2001 год. Александр Мостовой («Сельта»)

«Сельта» встретилась с «Барселоной» в четвертьфинале Кубка УЕФА , и в домашнем матче Александр Мостовой полностью оправдал своё прозвище и был настоящим «Царем»: отдал две результативные передачи и забил победный гол на 90-й минуте — 3:2.

1994 год. Валерий Карпин («Спартак») — 2 гола

В Лиге чемпионов 1993/94 «Спартак» встретился с «Барселоной» на групповой стадии. В «Лужниках» была ничья 2:2, причем «красно-белые» отыгрались после 0:2, а Карпин сравнял счет на 88-й минуте. На «Камп Ноу» Валерий, напротив, забил очень быстро — уже на 3-й минуте, вот только «Спартак» проиграл 1:5.

1994 год. Сергей Родионов («Спартак»)

Автор одного из голов в московском матче (2:2), Родинов вернул «Спартак» в игру на 77-й минуте.

1992 год. Александр Гришин, Евгений Бушманов, Денис Машкарин, Дмитрий Карсаков (все — ЦСКА )

В первом розыгрыше Лиги чемпионов «армейцы» Москвы героическим образом избавили турнир от действующего победителя на стадии 1/8 финала. Московская встреча завершилась со счетом 1:1, на гол Гришина ответил Чики Бегиристайн, а на «Камп Ноу» каталонцы к исходу получаса игры забили два мяча и посчитали, что дело сделано. Не тут-то было! ЦСКА совершил суперкамбэк благодаря голам Бушманова, Машкарина и Карсакова и помахал ручкой дрим-тим Йохана Кройфа.

1991 год. Сергей Юран («Динамо Киев»)

Уроженец Луганска Сергей Юран выбрал сборную России, поэтому включаем в список и его гол в ворота «Барселоны» в матче Кубка обладателей Кубков 1990/90. Форвард «Динамо» открыл счет на «Камп Ноу», но киевляне упустили победу в концовке.

1991 год. Олег Саленко («Динамо Киев»)

Гол за «Логроньес» не первый для Олега Саленко в ворота «Барселоны». Форвард впервые распечатал каталонские ворота в четвертьфинальном матче Кубка обладателей Кубков. Киевское «Динамо» уступило 2:3 и не смогло пробиться в полуфинал, Саленко забил в концовке с пенальти, и этот гол стал первым для россиян в ворота «Барселоны».