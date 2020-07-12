Мог стать профессором математики. Дриблинг оттачивал на коровах

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вчера, 13:11

«Что бы ни было послано,

надо благодарить за все»

(Из интервью)

Известно, что французы, периодически обновляя образ символа Франции — Марианны - выбирают на роль ее прототипа своих знаменитых соотечественниц. Марианнами уже побывали, например, Брижитт Бардо, Мирей Матье, Кристин Денев. Если бы в российском постсоветском футболе взялись изваять символ отечественного игрока, его прототипом наверняка почти единогласно был бы выбран Сергей Семак. Не в силу каких-то совершенных внешних данных, хотя и с ними все в порядке. А в силу уникального для околофутбольной общественности признания почти безоговорочной идеальности его человеческих качеств. За двадцать один год карьеры игрока и вот уже несколько лет тренерской работы его реноме суперправильного человека и интеллигента на поле и вне его практически не изменилось. В любом из своих клубов и в сборной России он сразу признавался лучшим, лидером и почти всегда — капитаном. Почему — загадка. Ведь какой-то поражающей харизматичностью он не обладает. Семак — это всегда знак качества — игры и поведения. Его переход в другую команду — всегда событие. Сегодня его назначение тренером сразу резко увеличивает количество болельщиков команды. Впрочем и по чисто спортивным достижениям Семак уникален. Он — 5-кратный (!) чемпион России в составах трех команд ( ЦСКА , «Зенита» и казанского «Рубина»), 3-кратный серебряный и один раз бронзовый призер чемпионата страны, обладатель Кубка России и 3-кратный победитель Суперкубка, а также бронзовый призер чемпионата Европы 2008 г., ну и, естественно, «Заслуженный мастер спорта России».

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Став в 2010 г. игроком петербургского «Зенита», Сергей получил возможность осуществить одно из давних своих желаний, всегда возникавших у него, когда он приезжал на матч в город на Неве: «Остаться и посмотреть Санкт-Петербург, проникнуться его атмосферой». И в один из дней он вместе с супругой Анной посетил Иоанновский ставропигиальный женский монастырь. Инициатором, судя по всему, была Анна, которая уже посещала этот храм. Оба с детских лет испытывали уважение к церкви и ее обрядам. У Ани отец был регентом церковного хора, и в семье особенно почитали святого праведного Иоанна Кронштадтского. На Сергея же очень сильное влияние в ранние годы оказала его бабушка по маминой линии, которую они с младшим братом Николаем очень любили. Она «оставалась верующим человеком даже в годы гонений. У нее всегда была икона, она многое рассказывала о вере». Свои взгляды «никогда никому не навязывала, а просто жила, я бы сказал, монашеской жизнью в миру», и это «всегда вызывало у меня искреннее восхищение». В монастыре чета познакомилась с его старшим священником, протоиереем отцом Николаем (Беляевым), и общение с ним наполнило их жизнь смыслом, который они до этого ощущали, скорее, интуитивно. В лице отца Николая Сергей с женой обрели своего духовного наставника, с которым отныне советуются по самым важным для себя вопросам. Во многом благодаря ему круто изменил свою жизнь и младший брат Сергея, кстати, тоже бывший футболист, которого отец Николай благословил на монашеское служение в Антониево-Дымском мужском монастыре.

«Даже мама со мной не спорила»

Кроме своих громких спортивных достижений, Сергей Семак широко известен еще и как «отец-герой». У него в семье 8 детей! Что для футболиста, тем более нынешнего, (да и не только для футболиста) в общем-то, мягко говоря, нетипично. Удивление по этому поводу, однако, частично рассеивается, когда узнают, что сам Сергей вырос в многодетной семье. Родился он 27 февраля 1976 г., а всего у его мамы и папы вместе с ним было пять пацанов. И все играли в футбол. «Они у нас работящие. Все успевали. И в футбол играть. Бывает, пасут гуртом коров и мяч гоняют. Для них мяч как икона был. Разве что не молились на него». И традиционное в таких случаях предположение, что мяч гоняли, забросив школьные уроки, Сергеем Семаком напрочь опровергнуто. Он не просто хорошо учился. Он — золотой медалист! Однако из природной скромности старается значение этого факта как-то «заземлить»: «Ой, случайность. Доучивался-то не в обычной школе, а в спортивной. Там требования не такие серьезные. Плюс память хорошая. Для усвоения материала мог просто внимательно послушать объяснение на уроке. Правда, быстро все забывал».

Учителя двухэтажной школы в селе Сычанское Луганской области (ранее — Ворошиловградской) до сих пор уверены, что из Сергея должен был получиться выдающийся математик. Его первая учительница О.И.Кучерова вспоминает: «Сережа занимался у меня три года, и я не могла им нахвалиться. Обычно считается, что все спортсмены в школе были хулиганами и двоечниками. Может, так оно и есть, но это уж точно не о нем. Он у нас был круглым отличником. А самыми любимыми предметами у него были математика и, конечно, физкультура. Поведение на уроках – идеальное». С устоявшимся мнением о спортсменах взрослый Семак не согласен: «Тезис об узколобости спортсменов справедлив ровно настолько, насколько он годится в отношении бухгалтеров или, предположим, журналистов. С железной головой играть в футбол на серьезном уровне нельзя". А свои математические способности особо выдающимися не считает: „Ничего сложного не было. Мне просто повезло – я из той категории людей, кому учеба дается легко. Мне очень нравились точные науки – любимыми предметами были алгебра и геометрия. Видимо, все потому, что у нас был отличный учитель по математике. Но увлекался я в меру – на физико-математический факультет все-таки не стал поступать“.

Главные детские воспоминания Сергея это, конечно, футбол и бабушка, влияние которой на его душу много лет спустя определило его главные жизненные приоритеты. Она была верующей, и Сергей хорошо запомнил, как она каждый вечер отодвигала занавесочку в своем уголке за печкой, зажигала лампаду и горячо молилась за внуков, повторяя непонятные слова длинных молитв наизусть. Детство-то у нас прошло во времена, когда все связанное с церковью практически запрещалось, рассказывает он. „Храмы стояли разрушенные. Единственный человек, который служил проводником к вере, – бабушка. Своим примером она дала почувствовать, к чему нужно стремиться. Быть терпеливым, скромным, верующим. Ценить, благодарить, любить“.

Но тогда время для размышлений о вере для мальчишки еще не пришло. Футбол занимал почти все. Особенно после того, как Сергей записался в футбольную секцию. Маме, Валентине Федоровне, все это не очень нравилось. Отец, Богдан Михайлович, конечно, поддерживал, ведь он сам в свое время играл аж за сборную Луганской области на первенство Украины. Но я „достаточно упертый“, улыбается Сергей Богданович, и категорически заявил, что в 12 лет поеду учиться в школу олимпийского резерва в Луганск, который от нашего села находится в 750 километрах, и даже мама со мной не спорила. „Отец прекрасно понимал, что это мой шанс. Мама переживала, но учитывая мою, наверное, такую не самую лучшую черту характера, как упертость, спорить со мной было бесполезно. Как она говорила, „хоть кол на голове теши“".

В знаменитом Луганском интернате и стартовал путь Семака в большой футбол. Самый сложный период — это начало футбольной карьеры, говорит он сегодня. Всегда тяжело, когда ты не понимаешь, в кого ты вырастешь и вырастешь ли ты в профессионального футболиста вообще. У меня, например, никогда не было излишней самоуверенности, что я непременно кем-то стану. „Но у меня такая установка в жизни, что постараюсь сделать все возможное, чтобы этого добиться. Я не могу гарантировать конечный результат, но могу гарантировать, что приложу максимум своих усилий. Это я могу. Значит, нужно делать то, что могу“. И с начала учебы в интернате Сергей не изменял этой своей внутренней установке. Его первый тренер Валерий Белокобыльский сразу выделил Семака из группы по степени упорства, помноженного на меру таланта. "Мяч в буквальном смысле слова „прилипал“ к его ногам. Сколько ни пытались отнять – и по ногам били – бесполезно. Зубы сцепил и вперед. Вот эта цельность натуры меня всегда в нем поражала. Если он ставил перед собой какую-то цель, то обязательно ее добивался. И не только на поле“. Скажем, на школьных уроках физкультуры, которые вел тот же Болокобыльский, Сергей поначалу плохо пробегал кросс. Но пустя год-другой он уже неизменно приходил к финишу первым.

В 1992 г. 16-летнего Сергея Семака пригласили в его первый профессиональный клуб, ныне давно уже не существующий, — московский „Асмарал“, который тогда тренировал великий К.И.Бесков. А родное село неожиданно оказалось на территории другого государства. И сегодня буквально в 20 километрах от родной школы и родительского дома идут военные действия. Папу и маму Сергей и его братья постоянно уговаривают перебраться к ним. Но те пока держатся. „Для всех сейчас главное, чтобы не было новой войны. Чтобы они могли спокойно жить, работать и воспитывать детей. Все остальное – второстепенно“.