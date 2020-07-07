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Лучшее из соцсетей: Агуэро завёл собаку, Неймар станцевал с сыном

сегодня, 14:30
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Месси Лионель
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отдохнул в бассейне со своими детьми.

Мария, жена форварда «Урала» Павла Погребняка, опубликовала фотографию со своими сыновьями на фоне футбольных ворот. Подписчики стали спорить о том, настоящие ли ноги у девушки на снимке.

Вы знали, что у нападающего ПСЖ Неймара есть сын?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Доверили ли бы своему ребенку такой трюк?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Бывшему полузащитнику «Баварии» Зе Роберто 46 лет! Он до сих пор тренируется как сумасшедший!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Zé Roberto (@zr11)

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прогулялся с сыном.

Лучшее из соцсетей: Агуэро завёл собаку, Неймар станцевал с сыном

Фото: Инстаграм Александра Кокорина

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс наслаждается отпуском.

Кэти, жена Хуммельса, рада, что семья смогла выбраться на природу.

МЮ в шаге от 3-й позиции в АПЛ! Фанаты «красных дьяволов» довольны тренером Оле-Гуннаром Сульшером.

Бывший форвард «Арсенала» Лукас Подольски — король шаурмы. Недавно открыл свой ресторан, который специализируется на этом блюде.

Не советуем этим козликам радоваться встрече с Подольски.

«Бавария» — обладатель Кубка Германии!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sky Sports (@skysports)

«Зенит» досрочно стал чемпионом России!

Семья Месси отмечает праздник! 3 года назад Лео женился на Антонелле.

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо тоже решил провести выходные с семьей.

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев наслаждается летом, а вы?

Милота дня:

Семья немецкого полузащитника Марио Гетце.

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро завел собаку.

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес сделал оригинальное фото на фоне Луны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dani Alves (@danialves)

Защитник «Баварии» Джером Боатенг — самый стильный игрок Бундеслиги.

Лето — способ вернуться в детство, берите пример с экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

На этом наш выпуск подошел к концу. Наслаждайтесь жизнью!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 21:19
Сульшер лучший)))
Рефери
Рефери ответ Groove000 (раскрыть)
сегодня в 16:10
Исправимся в следующем выпуске)
Groove000
Groove000
сегодня в 16:06
А где же подборка девушек, автор?) Непорядок)

P.S. С Сульшером реально ржака получилась😂
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:51
У Неймара есть сын? Не знал . А сам сын знал, что у Неймара есть сын?) Никогда их не видел вместе. Да и не похожи совсем.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 14:45
Интересный подбор фоток .
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