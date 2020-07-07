Лучшее из соцсетей: Агуэро завёл собаку, Неймар станцевал с сыном

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отдохнул в бассейне со своими детьми.
Мария, жена форварда «Урала» Павла Погребняка, опубликовала фотографию со своими сыновьями на фоне футбольных ворот. Подписчики стали спорить о том, настоящие ли ноги у девушки на снимке.
Вы знали, что у нападающего ПСЖ Неймара есть сын?
Доверили ли бы своему ребенку такой трюк?
Бывшему полузащитнику «Баварии» Зе Роберто 46 лет! Он до сих пор тренируется как сумасшедший!
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прогулялся с сыном.
Фото: Инстаграм Александра Кокорина
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс наслаждается отпуском.
Кэти, жена Хуммельса, рада, что семья смогла выбраться на природу.
МЮ в шаге от 3-й позиции в АПЛ! Фанаты «красных дьяволов» довольны тренером Оле-Гуннаром Сульшером.
Бывший форвард «Арсенала» Лукас Подольски — король шаурмы. Недавно открыл свой ресторан, который специализируется на этом блюде.
Не советуем этим козликам радоваться встрече с Подольски.
«Бавария» — обладатель Кубка Германии!
«Зенит» досрочно стал чемпионом России!
Семья Месси отмечает праздник! 3 года назад Лео женился на Антонелле.
Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо тоже решил провести выходные с семьей.
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев наслаждается летом, а вы?
Милота дня:
Семья немецкого полузащитника Марио Гетце.
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро завел собаку.
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес сделал оригинальное фото на фоне Луны.
Защитник «Баварии» Джером Боатенг — самый стильный игрок Бундеслиги.
Лето — способ вернуться в детство, берите пример с экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова.
На этом наш выпуск подошел к концу. Наслаждайтесь жизнью!
P.S. С Сульшером реально ржака получилась😂
P.S. С Сульшером реально ржака получилась😂