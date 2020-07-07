«Вердер» чудом сохранил прописку в Бундеслиге. Бременцам нужна перезагрузка

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сегодня, 16:54

«Соккер.ру» рассказывает о том, как четырёхкратный чемпион Германии хорошо закончил плохой сезон.

Вот теперь в Бундеслиге точно занавес. Прошли переходные матчи «Вердера» с «Хайденхаймом». Многочисленные болельщики «островитян» выдохнули спокойно. Их любимая команда остаётся в элите.

Провалить переходные матчи и вылететь от «Хайденхайма» — было бы стыдом и позором. Параллель с прошлогодней неудачей «Штутгарта» как-то не проводится. Всё же «Унион» несколько лет двигался к элите, да и в первой Бундеслиге не растерялся. «Хайденхайм» же скорее баловень судьбы. Команда из города на реке Бренц и так совершила головокружительный прыжок, заняв третье место и отодвинув в сторону «Гамбург». Выход на верх был бы сродни полёту в космос. Другое дело, что полёт был бы недолгим. «Хайденхайм» пока далеко не «Хоффенхайм». Пока это «Падерборн». Чтобы войти в первую Бундеслигу и не пропасть там, нужно ещё немножко подкачаться. Чем соперник «Вердера» и займётся. Главное, что вектор развития обозначен.

Не имея в составе сколь-нибудь известных футболистов — только некоторые имена можно вспомнить, хорошенько призадумавшись, «Хайденхайм» оказал достойное сопротивление. Он ни разу не проиграл именитому сопернику. В Бремене — 0:0, в Хайденхайме-на-Бренце — 2:2. Причём исход ответной встречи не был ясен вплоть до 90-й минуты. В добавленное время соперники обменялись голами, причём старшие вышли вперёд. Но «Хайде» успел отыграться и достойно завершить противостояние. Не победил, но и не проиграл. Однако уступил.

А вот «Вердер» заставил своих болельщиков поволноваться. Ещё год назад казалось, что «речники» наконец-то нашли нужного тренера в лице Флориана Кохфельдта. Можно было надеяться, что после долгих лет хождения по мукам, «островитяне» снова будут подниматься вверх. Что Кохфельдт сможет стать для Бремена столь же нужным специалистом, как Отто Рехагель и Томас Шааф. Но последний сезон «Вердер» провёл бездарно. Команда с трудом избежала прямого вылета, лишь в заключительном туре сумев обойти не соответствующую своему имени «Фортуну». И в переходных матчах бременцы сыграли на нервах своих болельщиков, которые живут не только в Германии.

Разочаровал и Кохфельдт. Порой создавалось впечатление, что молодой — а Флориану всего 37 года, потерял рычаги управления. В большинстве матчей «Вердер» выглядел откровенно слабым, а в некоторых и вовсе неуправляемым. Флориан заставил усомниться в возможности вырасти в Рехагеля или Шаафа. Однако его не уволят. Во всяком случае сейчас. Ведь отставка Кохфельдта станет не только личной драмой Флориана. Это ещё и неудовлетворительная оценка руководству, которое плоть от плоти своё, вердеровское. Президент клуба Марко Боде, исполнительный директор Франк Бауманн, — две легенды клуба. В клубе предстоит серьёзный разбор полётов. Кохфельдту дадут ещё один шанс, но если «островитяне» будут валиться и в новом чемпионате, то придётся подыскать нового потенциального Шаафа. Есть вероятность, что бывших легенд «Вердера».

Таковым может стать Клаудио Писарро, которого торжественно проводили из футбола прямо в Хайденхайме-на-Бренце. 41-летний перуанец, старейший из действующих нападающих больших чемпионатов, решил, что пора заканчивать. Писарро — человек уникальный. Причём не только для Бремена. Но для Бремена в первую очередь. Клаудио трижды уходил с «Визерштадиона», причём дважды в «Баварию», но всякий раз возвращался и был принят с распростёртыми объятиями. Любили на «Визерштадион» этого несостоявшегося моряка. Отец и дед Клаудио были покорителями морей, да и сам нападающий тоже учился в мореходке, но страсть к футболу взяла свое. Конечно, в молодости Андский бомбардировщик был ещё тот гуляка. Но с возрастом остепенился и даже стал примером для подражания. А ещё Писарро забил 191 гол в Бундеслиге и до недавнего времени оставался самым метким легионером в германском футболе. Пока его не опередил сами знаете кто. В последних сезонах перуанец забивал редко — по голу за сезон, а в недавно завершившемся первенстве вообще не смог поразить чужие ворота. Что и подтолкнуло ветерана к уходу.

Пока шестикратный чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов (большинство титулов Клаудио собрал в «Баварии») не говорил о своём будущем. Может, вернётся на родину, где у него имеется конюшня. Может быть, и останется в «Вердере». Ходят слухи, что Писарро пойдёт в помощники к Кохфельдту.

А теперь вернёмся к «Вердеру». Само попадание в переходные матчи уже тревожный признак. Вспомните «Гамбург», который прежде вылететь, несколько продлевал себе сезон, а вместе с ним и нервотрёпку. Пока не доигрался. Ссылка во вторую Бундеслигу не оказалась краткосрочной. «Гамбург» уже дважды продлевал срок своего отлучения от высшего общества.

Недавно завершившийся чемпионат «красноштанники» начинали фаворитами. Ещё к ним пришёл именитый тренер Дитер Хокинг. Но сначала «Гамбург» пропустил вперёд «Арминию», потом «Штутгарт», а на самом финише и «Хайденхайм». В итоге — четвёртое место. Задача оказалась невыполненной, и Хекингу сказали «давай, до свиданья».

Образовалась вакансия. Сначала было объявлено, что команду возглавит Димириос Граммозис, работавший с «Дармштадтом». Но 42-летний немецкий грек передумал идти в «Гамбург». В понедельник был назначен новый специалист — 45-летний Даниэль Тиун, чей тренерский опыт ограничивается тремя годами работы в «Оснабрюке». Первая мысль, которая пришла в голову при назначении, — акция в поддержку «BLM». Ибо никаких заслуг у темнокожего тренера пока нет. И не факт, что у него получится вернуть «Гамбург» в первую Бундеслигу. В Англии только задумались о квотах для темнокожих специалистов, а немцы уже могут похвастаться. Один из самых популярных клубов доверен сыну выходца из Сенегала. Тиун только вышел из клубного офиса, а его поспешили прославить, как первого темнокожего тренера Германии.

Оставим в покое надоевшую расовую тему. «Гамбург» и «Вердер», как известно, клубы враждебные. Их матчи всегда носили особый характер. Но сейчас они стали близки. «Вердер», образно говоря, может посмотреть в зеркало и увидеть там «Гамбург». Один славный клуб движется по лыжне, проложенной другим. И свернуть пока не получается.