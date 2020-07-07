Вратарь «без рук» и бедро Окампоса. Истории полевых игроков в воротах

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сегодня, 11:18

Окампос в матче «Севильи» с «Эйбаром» и гол победный забил, и в воротах поиграл. «Соккер.ру» — о необычном опыте Лукаса и других невероятных примерах игры полевых в воротах.

Как это было

Поздний вечер понедельника – не самое благоприятное время для просмотра футбола. Особенно не самого статусного поединка, который не обещал какого-то выдающегося зрелища. Да и первая часть самого матча между «Севильей» и «Эйбаром» как бы сама намекала на то, что лучше пойти спать, чтобы утром вторника горько не сожалеть о бесцельно потраченных двух часах. Но этот матч таил в себе драматичную развязку, причем дело не только в весьма эффектном забитом мяче, который соорудили Хесус Навас и Лукас Окампос.

Драма и момент феерии наступили на самых последних секундах. Характеристика зависит от того, чью сторону вы в этот момент приняли: «Севильи», которая отошла назад и заиграла на контратаках, или «Эйбара», который отправил все силы в атаку. Когда оставались считанные секунды до завершения добавленных пяти минут, вперед пришел центральный защитник Эстебан Бургос, сбросивший навес из глубины на вышедшего на замену Кике Гарсию, и тот оказался с глазу на глаз с Томашем Вацликом.

Вратарь самоотверженно бросился на соперника, получил болезненный удар, но помешал пробить прицельно – мяч влетел в штангу и был вынесен в аут. Казалось, что это и есть момент истины, та самая драма. Но нет. Судья, коим в тот вечер был хорошо всем известный Антонио Мигель Матеу Лаос, решил, что аут должен быть разыгран. Но ждать розыгрыша пришлось добрых минут пять, потому что при столкновении с Гарсией Вацлик получил травму и не мог физически достоять эти оставшиеся секунды. А замен у «Севильи» не оставалось.

Надо было видеть лицо Хулена Лопетеги, которого показывали режиссеры, когда стало понятно, что Вацлик не встанет. Лопетеги буквально перекосило от нервов, а глаз дергался так, что Хосе Мендилибар из «Эйбара» мог подумать, что Хулен плетет заговор, кому-то отчаянно подмигивая. Вставать на ворота нужно было кому-то из полевых игроков. И Окампос решил на волне куража от отличного матча в своем исполнении, что может закрепить статус героя и этим жестом.

Он схватил у Вацлика перчатки, попросил помочь надеть ему вратарский свитер и занял место в воротах. В сущности, не должно быть ничего страшного – вброс аута, вынос и финальный свисток. Но весь «Эйбар» пришел в чужую штрафную на этот пир. Даже вратарь гостей Марко Дмитрович примчался. И после ввода мяча началась паника перед воротами, которая закончилась скидкой на Дмитровича, и тот пробил метров с восьми.

Но Окампос как-то извернулся и бедром отбил мяч, а повторный удар блокировал уже Навас, который предусмотрительно встал рядом с вратарем. «Севилья» финальному свистку радовалась так, словно финал Лиги чемпионов выиграла. А волосы на себе едва не вырвали все игроки и персонал «Эйбара». Пытался даже Дмитрович, но он лысый. Каков поворот: вратарь «Эйбара» едва не спас команду, мог забить полевому игроку «Севильи», который оказался на воротах. Изумительный сценарий.

Бывали и круче

Но это же футбол, игра с огромной историей. Вряд ли можно найти что-то такое, чего не было раньше. Включая драмы с игрой полевых футболистов на воротах в вынужденных обстоятельствах. Давайте вспомним наиболее интересные и запоминающиеся такие ходы. До сих пор ходят легенды про защитника Лукаса Радебе, которому в 1996 году дважды за сезон пришлось вставать на ворота «Лидс Юнайтед». Самым запоминающимся получился матч против «Манчестер Юнайтед», поскольку основной вратарь «Лидса» Марк Бини был удален на 16-й минуте, а резервного голкипера исключили из команды ранее. Пришлось Радебе вспомнить, что начинал еще в детстве он как вратарь. Радебе отразил множество опасных ударов, в том числе в исполнении Энди Коула и Райана Гиггза, но все-таки пропустил один мяч от Роя Кина, и его команда уступила со счетом 0:1. Тем не менее, защитник, проведший почти весь матч против МЮ на воротах, заслужил похвалы и от партнеров, и от соперников.

И все же бывали случаи, когда полевым приходилось весь матч проводить в воротах. Есть самый дикий классический случай, произошедший в мае 1982 года во Франции. Тогда еще в заявках отдельно нужно было указывать вратарей – им это позволяло играть руками в штрафной. Но «Бордо» не стал этого делать на матч с «Нантом». Не по забывчивости, а из-за протеста. Французская лига влепила длительную дисквалификацию вратарю «Бордо» Драгану Пантеличу, с чем в клубе были не совсем согласны. И из вредности не стали заявлять вратаря, то есть никому руками играть нельзя было. А ворота-то защищать нужно. И президент «Бордо» Клод Без не нашел ничего лучше, чем доверить это дело капитану Алену Жирессу, у которого рост едва больше 160 сантиметров. Тот сориентировался по ходу дела и перепоручил эту работу более высокорослому Мариусу Трезору, но без возможности играть руками и рост не особо спасет. Так что «Бордо» проиграл со счетом 0:6. Но вряд ли такая акция была бы проведена, не реши к тому времени команда все турнирные задачи – ей было гарантировано четвертое место.

Но чаще всего, конечно, полевым игрокам приходится вставать в ворота в концовках матчей, когда нет замен, а голкипер получает травму. Не всем удается при этом сыграть, кому-то отводится роль статистов, кто-то один-другой удар отразит, как это сделал Окампос. А кому-то даже приходится совершать такие подвиги, на которые не всегда способны кадровые вратари. Можно вспомнить 2012 год, когда Фелипе Мело в составе «Галатасарая» надел перчатки в конце матча после удаления голкипера в матче с «Элазигспором» и отразил пенальти на 90-й минуте, что позволило его команде победить со счетом 1:0.

Но самый яркий пример – это подвиг Космина Моци, который мгновенно сделал его известным на весь мир. А ведь дело происходило в раунде плей-офф Лиги чемпионов, в матче между «Лудогорцем» и «Стяуа», который вряд ли кто-то и смотреть-то собирался. Драма тоже была отложена на финал. Причем на финал дополнительного времени, до которого дожили команды. Защитник «Лудогорца» Моци вынужден был встать на ворота после удаления голкипера Владислава Стоянова. До конца дополнительного времени Моци успел размяться, удачно сыграв при подаче углового. А потом началась серия пенальти. С полевым в роли вратаря. Причем началась серия с удара самого Моци, который свою попытку реализовал. А потом продлил сказку до счастливого конца, когда отразил два пенальти от игроков «Стяуа» и вывел свою команду в группу Лиги чемпионов, а себя – в главные звезды года.