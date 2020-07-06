Зе Луиш станет чемпионом, находясь на больничном. Интрига в Примейре подошла к концу

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вчера, 15:30

«Соккер.ру» рассказывает о развязке португальского чемпионата.

Перед вынужденным антрактом «Порту» опережал «Бенфику» всего на одно очко. И это за десять туров до финиша. После возобновления в самой западной стране Европы уже сыграно пять туров. Но как же всё изменилось.

«Порту» по-прежнему первый, а «Бенфика» — вторая. Но дистанция между двумя гигантами выросла до шести очков. А это уже очень много. Причём лидеры не играли между собой. В пяти турах лиссабонские «орлы» взяли всего пять очков — победа над «Риу Аве», ничьи с «Тонделой» и «Портимоненсе», и два очень досадных проигрыша: домашний от «Санта-Клары» (3:4) и в гостях от «Маритиму» (0:2). Пока «Бенфика» загружалась в самолёт на Мадейре, в аэропорту имени Криштиану Роналду, совет директоров решил судьбу тренера Бруну Лаге. Который садился на борт шефом, а спускался по трапу уже частным лицом. Полтора года во главе самого титулованного клуба Португалии: чемпионский титул, Суперкубок, успешный первый круг. И кошмары во втором, приведшие к увольнению. 44-летний специалист получил неустойку, запись в биографии и свободу. Теперь он может представляться тренером, выигравшим Примейру. Обстоятельства увольнения скоро забудутся. Так что не убит командир, а слегка ранен.

А вот армия, похоже, разбита. Отправив в отставку Бруну Лаге за пять туров до финиша, «Бенфика» уподобилась боксёру, швырнувшему на ринг полотенце. С той лишь разницей, что для признавшего своё фиаско боксёра в этот вечере всё кончено. А «орлам» ещё предстоит сыграть пять встреч. «Спортинг» из Браги их уже не догонит, «Спортинг» из Лиссабона — тем более. Но и сама «Бенфика» слилась из чемпионской гонки, чтобы там не говорил исполняющий обязанности Нелсон Вериссиму. Мало кто сомневается, что Вериссиму — фигура временная. Ждём летнего кастинга тренеров. В котором будет участвовать и нынешний исполняющий обязанности. И не забудем, что на 1 августа запланирован финал Кубка страны, в котором сойдутся «Бенфика» и «Порту». Суперкубок в этом году решено не проводить. Выигрыш Кубка для «орлов» и лично для Вериссиму — задача номер один. Поэтому в оставшееся до финала время лиссабонцам нужно и не загнать себя, и не раскиснуть совсем.

Сказать, что «Порту» успешно включился в доигровку — согрешить против истины. «Драконы» вышли из спячки немногим лучше своих главных конкурентов. Проигрыш возмутителю спокойствия. Если кто забыл, то это герой стартовых туров «Фамаликау». Ничья с мертвейшим «Авишем», который проигрывает всем. И несмотря на две осечки, «Порту» окопался на первом месте и вряд ли вылезет из окопа. Чемпионство «драконов» — дело почти решённое. Бывший спартаковец Зе Луиш таким образом к титулу чемпиона России приплюсует ещё и звание победителя Примейры. Однако тренер Сержиу Консейсау пока не выглядит довольным, несмотря на отрыв в шесть очков. Игра лидера далека от идеала. И если бы не описанные выше неудачи «Бенфики», финиш мог бы оказаться куда более трудным. А сейчас «Порту» нужно просто дойти до финиша. Но не верится, что «драконы» останутся без титула. Обыграть дважды «Бенфику» и пропустить еле живого соперника вперёд в самом конце — это за гранью фантастики.

О Зе Луише. В последнее время дела его идут неважно. В нынешнем календарном году словно кто-то порчу на него наслал. Одна травма, другая. За время паузы нападающий восстановился, привёл себя в норму. Но сыграл в трёх матчах и снова оказался в лазарете. Мышечная травма. Сейчас неизвестно, выйдет ли Зе в оставшихся матчах чемпионата. Скорее всего, нет. Чемпионами «драконы» станут и без него. А чтобы и следующий сезон не был испорчен, то надо хорошо отдохнуть и подойти к осенним матчам в хорошем состоянии.

Близка к развязке борьба за третье место, которая пока ещё не лигочемпионская. Два «Спортинга» — из Лиссабона и «Браги» (если кто забыл, то «Брага» официально тоже «Спортинг») продолжают гонку. Тренер Рубен Аморим успел побывать полководцем обеих армий. В марте он перебрался с севера Португалии в столицу, и тогда этот шаг был воспринят далеко неоднозначно. Но «львы» не ошиблись с приглашением Аморима. Перед уходом на перерыв «Брага» опережала команду своего бывшего тренера на четыре очка. Сейчас у столичного «Спортинга» на два очка больше и матч в запасе. Фаворит в этой гонке очевиден. Но столичному клубу нельзя расслабляться. Тем более что впереди два матча с «Порту» и «Бенфикой».

«Спорттинг» вообще лучше всех смотрится после перезапуска. Команда спокойно пережила уход сильнейшего игрока — Бруну Фернандеш радует болельщиков «Манчестер Юнайтед». Одна ничья в Гимарайнше и четыре победы. «Львы» играют весело, задорно. Раскрылись Андраж Шпорар и Жоване Кабрал, прекрасно смотрятся и другие молодые футболисты. В составе очень много толковой молодёжи, а через пару лет этот «Спортинг» созреет для больших дел. Если не будет распродан. А это очень реально. У молодого вратаря Луиша Машимиану, которому наш сайт посвятил отдельную статью, уже имеется несколько предложений. И другой герой наших публикаций — Рафаэл Камашу, может сорваться с места уже летом.

«Брага», напротив, оказалась надломлена вынужденным перерывом. В шести матчах, последовавших после возобновления сезона, команда проиграла трижды, пропустив в этих шести встречах десять мячей. «Архиепископы» уже сменили главного тренера. Поигравший когда-то в московском «Динамо» Куштодиу Каштру покинул свой пост в первый день июля. «Брага» разгромила «Авиш» уже с новым шефом — Артуром Жоржи. Сразу успокою. Это не тот Артур Жоржи, что выигрывал с «Порту» Кубок чемпионов, приводил ПСЖ к победе в чемпионате Франции и успел поработать в ЦСКА . Бывший защитник «Браги» ещё не успел добиться высот, как его знаменитый тёзка. Артур Жоржи II, давайте его так называть, работал с молодёжной командой. И когда Куштодиу расписался в бессилии, у руководства не было времени искать человека на стороне. Позвали того, кто был рядом. От исхода пяти встреч зависит — останется ли Артур Жоржи главным тренером первой команде или вернётся в молодёжную. Дело не в итоговом месте «архиепископов», а в качестве игры на финише.

Вот таким смазанным получается финиш чемпионата Португалии. Но, наверное, лучше такая концовка, чем никакой вообще.