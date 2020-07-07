Исповедь «Реала». Все судейские решения, на которые жаловалась «Барса»  

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сегодня, 21:30

«Соккер.ру» разбирает претензии каталонцев к испанским арбитрам.

После возобновления Ла Лиги «Реал» одержал 7 побед подряд и набрал на 6 очков больше, чем «Барселона». Представители каталонского клуба неоднократно намекали на благосклонность арбитров к «Мадриду», выделяя судейство в качестве фактора, который становится определяющим в чемпионской гонке. Жерар Пике язвительно высказался после игры нулевой ничьей с «Севильей», Кике Сетьен признался, что не понимает VAR , а Хосеп Бартомеу бросил жирный намек о помощи арбитров «Реалу»:

VAR не используется так, как нам всем хотелось бы, после паузы эта система работает слишком однобоко и несправедливо, а преимущество все время получает одна и та же команда. Насколько я знаю, VAR должен помогать арбитрам, а не менять результаты в угоду одного клуба.

Чтобы не вести традиционный спор громкоголосых, но глухих в стиле «Было!»/«Не было!» предлагаю пройтись по всем эпизодам после рестарта Ла Лиги, которые не понравились каталонцам — не только официальным лицам клуба, но и болельщикам, которые активно обсуждают на форумах и в социальных сетях то, что кажется им несправедливым. Подчеркиваю, здесь только эпизоды, на которые жалуются со стороны «Барселоны» — где якобы помогали «Реалу» или «душили» Месси и Ко.

1. «Реал» — «Эйбар» (возможный офсайд у Бензема в первой голевой атаке)

В первом после перезапуска Примеры матче «Реал» бодро начал: Тони Кроос открыл счет уже на 4-й минуте, однако закрались сомнения относительно положения Карима Бензема, участвовавшего в первой фазе атаки. Гол смотрели на VAR , в частности, оценили положение французского форварда. Повтор и стоп-кадры убеждают, что Карим находился в правильном положении.

К слову, гол «Эйбара» тоже подвергся тщательному изучению видеоассистентов и тоже был засчитан после работы VAR . Забил Педро Бигас, а Ферлан Менди позволил ему избежать попадания во «вне игры», отставив пятую точку. Забавный каламбур вышел: Bigas забил благодаря Big ass.

2. «Реал» — «Валенсия» (не засчитанный гол Родриго Морено)

Команда Зидана забила «Валенсии» три гола, но сначала мяч побывал в воротах Тибо Куртуа после удара Родриго Морено. Артуро Видаль даже выложил смеющийся до слез смайлик в «Инстаграме»: мол, смотрите, как судьи снова тянут «Реал». Между тем, эпизод действительно сложный: во время паса Солера Макси Гомес находится в офсайде, потом забегает перед Вараном, и хотя не касается мяча, в эпизоде явно участвует. Дальше Родриго забивает гол. Офсайд посчитали бы пассивным, останься уругваец за спиной у Варана, но он поучаствовал в эпизоде — то же самое, как закрыть обзор вратарю во время удара, находясь в о «вне игры». Хосе Санчес разобрался правильно, и эксперты по судейству впоследствии подтвердили его правоту.

3. «Реал Сосьедад» — «Реал» (пенальти в пользу «Реала», не засчитанный гол Янузая, подозрение на игру рукой у Бензема)

Противоречивый матч, в котором сторонники «Барселоны» нашли три спорных решения в пользу «Реала». Началось все с фола Диего Льоренте на Винисиусе, но VAR подтвердил правильность решение Хавьера Эстрады Фернандеса. Испанский защитник недозволенным блокировал продвижение бразильца к воротам, контакт был, на высокой скорости этого достаточно для падения. Лишний фол, конечно — все мы знаем, как Жуниор действует в завершающей стадии атак.

Дальше был гол вышедшего на замену Аднана Янузая, но, его партнер Мигель Мерино в момент удара находился в офсайде и закрывал обзор Тибо Куртуа. По всем современным рекомендациям такие голы не засчитываются. Только в РПЛ в последнее время было два случая: отобрали голы у «Спартака» и «Урала», может быть, даже в менее очевидных эпизодах. Наконец, рука Бензема. Да, она у него есть. Но перед своим голом Карим подыграл себе допустимой частью — плечом.

4. «Реал» — «Мальорка» (предполагаемый фол Карвахаля перед голом Винисиуса)

Первый эпизод, претензии по которому полностью обоснованы. Первая голевая атака «Реала» в матче с «Мальоркой» началась с отбора Дани Карвахаля в центре поля, совершенного с нарушением правил: защитник «Мадрида» играл в корпус оппоненту, не обращая внимания на мяч, причем включил локоть. Сомневаюсь, что «сливочные» не обыграли бы «Мальорку» без этого решения, но факт остается фактом: Дани нарушал правила.

5. «Реал» — «Хетафе» (пенальти в ворота «Хетафе»)

Исход тяжелейшего матча с «Хетафе» решил гол Серхио Рамоса с пенальти, который заработал Дани Карвахаль. В разгар чемпионской гонки любой пенальти в пользу соперников выглядит, как помощь арбитров, но фол Оливеры на Карвахале не вызывает сомнений: правый бек «Реала» поймал оппонента на смене курса движений и споткнулся о выставленную шлагбаумом ногу. Дани выиграл этот эпизод, заставил Оливеру ошибиться и был бы глупцом, если бы попытался уйти от столкновения с заботливо выставленной ногой. Какие вообще могут быть вопросы?

6. «Атлетик» — «Реал» (пенальти в ворота «Реала» не назначен)

Пенальти на Марсело не вызывает сомнений: Дани Гарсия наступил бразильцу на ногу, а если бы этого не сделал, Марсело мог продолжить движение в штрафной с мячом. Через несколько минут автор гола Серхио Рамос уже в своей штрафной площади потоптался по ногам Рауля Гарсии, но реакции арбитра не последовало. Возмутительно? Отнюдь.

Марсело был с мячом и атаковал, Дани Гарсия остановил его проход фолом, Рамос наступил на ногу Раулю Гарсии, пятясь назад — смотрел на мяч, который, к слову, даже не летел в район этого стыка. Во-первых, непроизвольное движение — Серхио не мог знать, где у него за спиной нога форварда «Атлетика». Во-вторых, мяча и близко не было, чтобы говорить о лишении басков какого-то шанса.

7. «Севилья» — «Барселона» (удаление Диего Карлоса?)

Первый матч, в котором «Барселона» потеряла очки после рестарта. В компенсированное время первого тайма Диего Карлос пошел в опасный подкат против Лео Месси, высоко задрав ногу. Каталонцы считают, что это удаление, а Лионель спровоцировал потасовку стенка на стенку после этого эпизода. Гонсалес Гонсалес не прав, что не наградил бразильца желтой карточкой, но удаления не было: во-первых, Карлос сначала сыграл в мяч, во-вторых, акцентированного попадания в ногу Месси не было. Аргентинец даже не упал, хотя, очевидно, испугался за свое здоровье и на эмоциях пошел «пихать» обидчику. Тоже наработал на предупреждение, к слову.

8. «Сельта» — «Барселона» (неправомерно назначенный штрафной в ворота «Барселоны»)

Действительно, Яго Аспас установил окончательный счет матча (2:2) со штрафного, которого не было. Жерар Пике не фолил на Рафинье, бразилец выдумал решающий штрафной, без которого «Барселона» вполне могла увезти из Виго 3 очка. Ну, тут уж чему сами научили: Рафинья — воспитанник «Барсы», за «Сельту» выступает на правах аренды. Впрочем, это не имеет отношения к делу: на «Балаидосе» «Барселона» пострадала от судейского решения, и VAR , увы, не мог исправить ошибку Куадра Фернандеса, это неподвластный видеоарбитрам эпизод согласно нынешнему протоколу.

Итого. Из 10 эпизодов, на которые жалуются представители и болельщики «Барселоны», только в двух судьи были несправедливы и повлияли на течение чемпионской гонки. И если в матче с «Мальоркой» «Реал» нашел бы способ выиграть даже без голевой атаки, начавшейся с фола Дани Карвахаля, то штрафной в Виго отнял у «Барсы» 2 очка. Но ведь и он стал так важен только по факту — потому что Яго Аспас забил. Штрафной — это не пенальти, не отмененный без оснований гол и не удаление в дебюте матча.

В любом случае, 2 ошибки не позволяют объявить помощь судей «Реалу» системой, тем более они могут быть уравновешены судейскими решениями уже в пользу «Барселоны». Навскидку в матче «Эспаньол» — «Реал» при счете 0:0 нужно было назначать пенальти на за фол Диего Лопеса на Кариме Бензема, вместо этого через несколько минут Кариму пришлось отдавать голевую передачу пяткой на Каземиро. Возможно, остались забыты какие-то спорные эпизоды из матчей «Барсы» в пользу каталонцев, потому что они не были раздуты до слоновьих размеров.