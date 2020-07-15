«Хетафе» — «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:39

В 37-м туре Ла Лиги «Хетафе» на стадионе «Альфонсо Перес» примет мадридский «Атлетико». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Хетафе»

За два тура до конца чемпионата Испании клуб из пригорода Мадрида занимает шестую строчку в турнирной таблице. «Хетафе» не побеждал в четырех последних турах Примеры, в которых команда дважды проиграла и два раза сыграла вничью.

В последнем матче хозяева предстоящей встречи разделили очки с «Алавес» в поединке без голов (0:0). Из пяти последних домашних матчей подопечные Хоса Бордаласа выиграли только один.

«Атлетико»

«Матрасники» занимают третью строчку в рейтинге команд Ла Лиги, но опережают «Севилью» только по дополнительным показателям.

Команда Диего Симеоне после возобновления чемпионата Испании не проигрывала – шесть побед и три ничьи. В предыдущем туре первенства клуб из Мадрида с минимальным счетом одолел «Бетис» (1:0) на родном стадионе. В гостях «Матрасники» не уступали в чемпионате Испании в семи матчах подряд.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» — 3.590

Ничья – 3.030

Победит «Атлетико» — 2.350

Статистика

«Атлетико» выиграл пять последних гостевых матча у «Хетафе».

«Хетафе» не забивал голов в семи предыдущих домашних поединках против «Атлетико».

Ставка на ТМ(2,5) прошла в семи предыдущих очных встречах команд на стадионе «Хетафе».

Прогноз

Участники предстоящей встречи на финише сезона решают разные задачи. «Хетафе» ведет борьбу за сохранение места в зоне Лиги Европы. «Атлетико» пытается завоевать бронзовые медали, на которые также претендует «Севилья».

Очные встречи команд редко заканчиваются голевой феерией. Полагаем, что и в этот раз исход поединка решит один – два гола. За ставку на ТМ(2) букмекерская компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.735.