«Хетафе» — «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 37-м туре Ла Лиги «Хетафе» на стадионе «Альфонсо Перес» примет мадридский «Атлетико». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.
«Хетафе»
За два тура до конца чемпионата Испании клуб из пригорода Мадрида занимает шестую строчку в турнирной таблице. «Хетафе» не побеждал в четырех последних турах Примеры, в которых команда дважды проиграла и два раза сыграла вничью.
В последнем матче хозяева предстоящей встречи разделили очки с «Алавес» в поединке без голов (0:0). Из пяти последних домашних матчей подопечные Хоса Бордаласа выиграли только один.
«Атлетико»
«Матрасники» занимают третью строчку в рейтинге команд Ла Лиги, но опережают «Севилью» только по дополнительным показателям.
Команда Диего Симеоне после возобновления чемпионата Испании не проигрывала – шесть побед и три ничьи. В предыдущем туре первенства клуб из Мадрида с минимальным счетом одолел «Бетис» (1:0) на родном стадионе. В гостях «Матрасники» не уступали в чемпионате Испании в семи матчах подряд.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хетафе» — 3.590
- Ничья – 3.030
- Победит «Атлетико» — 2.350
Статистика
- «Атлетико» выиграл пять последних гостевых матча у «Хетафе».
- «Хетафе» не забивал голов в семи предыдущих домашних поединках против «Атлетико».
- Ставка на ТМ(2,5) прошла в семи предыдущих очных встречах команд на стадионе «Хетафе».
Прогноз
Участники предстоящей встречи на финише сезона решают разные задачи. «Хетафе» ведет борьбу за сохранение места в зоне Лиги Европы. «Атлетико» пытается завоевать бронзовые медали, на которые также претендует «Севилья».
Очные встречи команд редко заканчиваются голевой феерией. Полагаем, что и в этот раз исход поединка решит один – два гола. За ставку на ТМ(2) букмекерская компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.735.