Битва между Месси и Бензема. Выбираем лучшего игрока испанского сезона

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вчера, 14:32

Раньше Лионель бился за индивидуальные титулы с Роналду, а на этот раз может уступить Бензема. «Соккер.ру» приводит доводы в пользу диаметрально противоположных позиций.

Уже сегодня «Реал» может оформить чемпионский титул, и сразу три футболиста из состава «сливочных» претендуют на звание самого ценного игрока сезона в Ла Лиге, от «Барселоны» только один выдвиженец, и имя его вам прекрасно известно. Но сравнивать центрального защитника Серхио Рамоса и опорного хавбека Каземиро с Месси — занятие неблагодарное, слишком много некоррелируемых параметров в силу разницы футбольных задач, поэтому в белом углу ринга Карим Бензема — ключевой и наиболее эффективный игрок «Реала» в атаке. И ему-то точно есть о чем «поговорить» с Лео.

Результативность. Бензема = 19(4) + 8 vs Месси = 22(5) + 20

Лионель Месси забил 22 гола в Ла Лиге, и это всего на три точных удара больше, чем у Карима Бензема, отличившегося 19 раз. По голам с игры преимущество еще более скромное — 17:15, а если бы Серхио Рамос давал французу бить пенальти на регулярно основе, то Месси пришлось бы подвинуться в списке бомбардиров.

Но и так голы Карима для «Реала» имеют чуть больший вес, чем голы Лионеля для «Барсы»: Бензема забивает 29% от всех мячей «сливочных», Месси завершает 28% успешных каталонских атак. А еще Бензема пусть немного, но превосходит обладателя шести «Золотых мячей» в эффективности завершения атак: французу требуется в среднем 6.26 удара, чтобы забить гол, аргентинцу — 6.63.

Да, у Месси огромное преимущество по результативным передачам — 20 против 8, но Лео в «Барселоне» занимается свободными художествами, а Бензема все-таки центрфорвард, пусть и не ортодоксальный, с массой специфических задач и умений. Собственно, сумма этих качеств, а также их эффективное применение в нынешнем сезоне и позволяют Кариму соперничать с Лео, который все равно доминирует согласно традиционной статистике.

Не лучшие их сезоны в карьере

Среди персональных фанатов Месси обязательно найдутся высокомерные ребята, которые язвительно заметят, что Бензема смог оказаться в одной лиге с Лео, когда тот выдал свой худший сезон в карьере. Доля правды в этом есть: если говорить о результативности, то у аргентинца намечается худший сезон в Ла Лиге с кампании 2008/09, когда он забил 23 мяча, но при этом у Месси больше передач, чем когда-либо прежде, в том числе передач в последней трети поля — их уже 795, и это рекорд для Лео (у Бензема 504 таких паса).

Очевидно, что обстоятельства заставляют Месси играть не в такой футбол, как раньше, но справедливо будет напомнить, что и Бензема проводит не самый результативный сезон в Ла Лиге: у француза было 24 забитых мяча в кампании 2015/16 — на пять больше, чем сейчас. Да и в прошлом розыгрыше чемпионата Испании Карим забил 21 гол. Впрочем, что касается цифр — здесь Месси вне конкуренции, однако в этом сезоне Лео может остаться без титула, да и влияние на игру команды измеряется не только поверхностными статистическими выкладками.

Карим Бензема — лучший игрок Ла Лиги 2019/20

«Барселона» доминировала в Ла Лиге в последнее десятилетие во многом благодаря тому, что Лионель Месси доминировал в чемпионате Испании. Аргентинец выигрывал титулы для «блаугранас» и получал индивидуальное признание — все справедливо. Как справедливо и то, что Лео остается главной движущей силой и решающим фактором превосходства своей команды в большинстве матчей. Но не в чемпионате.

Конечно, если «Барселона» переломит ход чемпионской гонки в двух последних турах и сумеет выскочить из-за спины «Реала», то лучшим игроком сезона следует признать Месси, но в случае чемпионства «Мадрида» на троне должен оказаться человек из команды Зидана. Бензема — прекрасный кандидат. Как мы выяснили, вклад Карима в успехи «Реала» ничуть не меньше, чем вклад Лионеля в победы «Барсы», поэтому рассудить двух претендентов должны командные достижения.

Кто чемпион — тот и лучший. И Бензема годится для этой роли ничуть не меньше Месси, ведь он тоже не человек-функция в атаке «Реала», а тотальный нападающий, играющий где-то на стыке девятого и десятого номера. Как уже сказано выше, благодаря пенальти, которые застолбил за собой Рамос, Карим сейчас был бы главным претендентом на трофей Пичичи.

Давайте будем честны: в том случае, если «Барса» не выигрывает титул, назвать игроком сезона Месси можно только по привычке или потому, что его зовут Месси. Такое уже случалось с Лионелем, и это не добавило поклонников аргентинцу. Его величию не нужны формальные подтверждения.

Лионель Месси — лучший игрок Ла Лиги 2019/20

Понятно, что чемпионат скорее выиграет «Реал» Карима Бензема. Неоспорим также тот факт, что француз провел фантастический сезон и часто играл ключевую роль в победах «Мадрида». У меня даже нет сомнений, что это лучший сезон, который Бензема провел в Испании, и не нужно кивать на стандартную статистику, лучше посмотрите на тепловые карты Карима в матчах «Реала», его работу по созданию численного перевеса на разных участках поля, даже игру в обороне в собственной штрафной.

Это действительно круто, но напомню, что мы ищем самого яркого игрока, а им в Ла Лиге по-прежнему остается Лионель Месси. Как в АПЛ , несмотря на грандиозное преимущество «Ливерпуля», самое сильное впечатление оставил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, так и в Примере даже чемпионство «Реала» не должно влиять на признание Месси. Проблема в том, что мы привыкли к постоянным рекордам Лео и сейчас сомневаемся в нем, потому что он уступает лучшим версиям самого себя.

Однако мы должны сравнивать Месси с Бензема, и что мы видим? Лионель забил больше, сделал феноменальные 20 «ассистов» и те же 20 раз признавался «Королем» в отдельных матчах «Барселоны». У Бензема таких мини-титулов вдвое меньше. Не обманывайте себя, пожалуйста: даже если «Барселона» не будет первой, Месси остается Королем Ла Лиги.