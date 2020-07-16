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«Ливерпуль» получит кубок за победу в АПЛ 22 июля

16 июля 2020, 10:34
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Кубок чемпиона Англии будет вручен «Ливерпулю» на церемонии, которая будет организована 22 июля после матча 37-го тура АПЛ против «Челси».

Матч против «Челси» пройдет на домашнем стадионе «Ливерпуля» «Эндфилд». Для вручения наград на трибуне «Коп» будет сооружен специальный подиум, окруженный баннерами болельщиков. Сами фанаты на стадион не будут допущены из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем чемпионата Англии за семь туров до окончания турнира.

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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ IKER-RAUL (раскрыть)
19 июля в 14:20
Особое спасибо сказал Симеоне) и Пеп после коридора позора)
Угадайте кто
Угадайте кто
19 июля в 14:19
Правильный заголовок, браво, автор. Именно получат, так как не заслужили.
Кубок следует распилить и половину отдать судьям, во главе с Оливером.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
16 июля в 19:40
Ура! Заслуженная, безоговорочная Победа в АПЛ!! Ливерпуль - Чемпион!!! Спасибо Юргену за отличную, боевую, играющую Команду!
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Kirgudu (раскрыть)
16 июля в 17:25
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ juvenale (раскрыть)
    16 июля в 17:25
    Ты не знаешь, Ювентус дарит медали Серии А своим ручным судьям?
    jilbar
    jilbar
    16 июля в 16:01
    Главное, получит его.
    shlifen
    shlifen
    16 июля в 13:46
    Если в Ливерпуле помнят слив МЮ в матче с МС, то могут и слить матч Челси чтобы МЮ было сложнее попасть в ЛЧ =)) Но будем надеяться что Ливерпуль ещё не бросил играть в сезоне - и будет интересный матч =)
    Kirgudu
    Kirgudu
    16 июля в 13:02
    Дайте им ночной горшок)))
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    16 июля в 11:40
    Отлично. Ждем
    juvenale
    juvenale
    16 июля в 11:40
    Оливеру тоже медаль отошлите
    drug01
    drug01
    16 июля в 10:36
    Это очень хорошо
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