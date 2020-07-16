«Ливерпуль» получит кубок за победу в АПЛ 22 июля

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16 июля 2020, 10:34

Кубок чемпиона Англии будет вручен «Ливерпулю» на церемонии, которая будет организована 22 июля после матча 37-го тура АПЛ против «Челси».

Матч против «Челси» пройдет на домашнем стадионе «Ливерпуля» «Эндфилд». Для вручения наград на трибуне «Коп» будет сооружен специальный подиум, окруженный баннерами болельщиков. Сами фанаты на стадион не будут допущены из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем чемпионата Англии за семь туров до окончания турнира.