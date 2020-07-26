«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:37

В 38-м туре АПЛ «Ньюкасл» примет «Ливерпуль». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.07.2020 года.

«Ньюкасл»

«Сороки» набрали 44 очка, и завершают сезона на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ . Команда не побеждала в пяти последних турах, в которых она дважды сыграла вничью, и три раза проиграла.

В четырех из пяти последних матчах «Ньюкасла» фиксировалась высокая результативность. Но связано это было больше с пропущенными голами, нежели забитыми. В предыдущем туре «Сороки» расписали безголевую ничью с «Брайтоном» (2:2), не забив голов во втором из четырех предыдущих матчей.

«Ливерпуль»

Для «Ливерпуля» предстоящий матч станет последним в сезоне. «Красные» уже вылетели из кубков и Лиги Чемпионов, но оформили долгожданное чемпионство в Англии.

В двух из трех последних матчах АПЛ команда Юргена Клоппа не выигрывала. После домашней ничьи с «Бернли» (1:1), «Красные» уступили в Лондоне Арсеналу. Затем атака «Ливерпуля» отлично проявила себя в домашнем поединке с «Челси» (5:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл» — 6.490

Ничья – 5.370

Победит «Ливерпуль» — 1.452

Статистика

«Ливерпуль» выиграл четыре последних матча у «Ньюкасла».

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в трех предыдущих очных встречах команд.

(2,5) сыграла в трех предыдущих очных встречах команд. «Ньюкасл» пропускал минимум два гола в четырех из пяти последних матчах АПЛ .

Прогноз

У «Ливерпуля» есть неплохой шанс эффектно завершить чемпионский сезон крупной победой над неубедительным соперником. Оборон «Ньюкасла» в последних матчах выглядела неубедительно, и вряд ли она сможет справиться с массированной атакой «Красных».

При таком раскладе, ставка на Ф2(-1) выглядит весьма перспективно. За этот исход БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.699.