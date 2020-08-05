«Севилья» — «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:25

«Севилья» и «Рома» в противостоянии из одного матча разыграют путевку в ¼ финала Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Севилья»

Команда Хулена Лопетеги на мажорной ноте закончила сезон в Ла Лиге. Ей удалось занять четвертое место, дающее право сыграть на групповой стадии Лиги Чемпионов.

В Лиге Европы в раунде 1/16 финала испанская команда прошла «Клуж». Одолеть румынский клуб удалось за счет выездного гола (1:1), а в Испании соперники сыграли в безголевую ничью. Отметим, что в 4 последних матчах «Нервионцев» в турнира забивалось не больше, чем два гола.

«Рома»

У римского клуба остался последний шанс завоевать путевку в Лигу Чемпионов, через победу в Лиге Европы. В чемпионате Италии «Волки» заняли итоговую пятую позицию, которая дает им право сыграть на групповой стадии текущего турнира в следующем сезоне.

По пути в 1/8 финала команда Пуало Фонсеки оставила за бортом «Гент». В Риме хозяева стадиона «Олимпико» минимально обыграли соперника, а в Бельгии добились ничейного результата (1:1). Отметим, что «Рома» забивала минимум один гол в пяти последних поединках ЛЕ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» — 2.190

Ничья – 3.330

Победит «Рома» — 3.470

Статистика

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 4 из 5 последних матчах «Севильи».

«Рома» не проигрывала в 4 предыдущих поединках Лиги Европы.

«Севилья» не уступала в 12 из 13 последних матчах Лиги Европы.

Прогноз

На финишах сезона своих чемпионатов команды показали отличные результаты. «Севилья» в последних поединках отличалась надежной игрой в обороне. «Рома», в свою очередь, результативно играла в атаке.

Линия БК Pinnacle движется в сторону испанского клуба. В целом, игра «Нервионцев» выглядит слаженней и надежней, что дает основания для выбора ставки на Ф1(0) с коэффициентом 1.564.