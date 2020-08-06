«Ювентус» — «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:07

«Ювентус» и «Лион» 07.08.2020 проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на противостояние команд в Турине.

«Ювентус»

По итогам первого матча во Франции «Ювентус» проиграл «Лиону» с минимальным счетом. Домой команда Маурицио Сарри вернулась без забитых голов, что несколько усложняет задачу клуба из Турина пройти в четвертьфинал.

На групповой стадии Лиги Чемпионов «Старая синьора» набрала 16 очков и заняла первое место в группе D. В компании с «Атлетико», «Байером» и «Локомотивом», «Ювентус» одержал пять побед и только раз сыграл вничью. В шести матчах команда пропустила только 4 гола, забив при этом 12 мячей.

«Лион»

«Ткачи» добились положительного результата в первой встрече. Теперь команда Руди Гарсии попытается удержать преимущество в Италии.

В квалификации Лиги Чемпионов к плей-офф «Лион» выступал в квартете G, где его соперниками были «Лейпциг», «Бенфика» и «Зенит». Французская команда набрала 8 очков и финишировала второй – 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения с общим счетом 9:8.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» — 1.500

Ничья – 4.800

Победит «Лион» — 8.100

Статистика

В 3 последних очных встречах команд забивалось не больше двух голов.

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 3 предыдущих матчах «Ювентуса» в Лиге Чемпионов.

В 2 из 3 гостевых матчах «Лиона» в Лиге Чемпионов сыграла ставка на ТМ(2,5).

Прогноз на матч

«Лион» почти наверняка изберет оборонительную тактику на эту встречу, чтобы отстоять домашнюю победу и пройти в следующий тур.

«Ювентус», пойдя вперед большими силами, рискует пропустить гол, на который, нужно будет отвечать тремя точными ударами. Исходя из этого и статистика, ставка на ТМ(3) определенно имеет ценность. За такой исход БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.650.