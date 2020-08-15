ЦСКА близок к трансферу защитника «Интернасьоналя» Фукса за 9 млн евро

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15 августа 2020, 18:01

Защитник «Интернасьоналя» Бруно Фукс близок к переходу в ЦСКА , сообщает журналист Лукас Кольяр.

По информации источника, стороны согласовывают последние детали сделки. Трансфер 21-летнего бразильца обойдется армейцам примерно в 9 млн евро. «Интернасьональ» сохранит за собой процент от будущей перепродажи футболиста.

Всего в составе нынешнего клуба Фукс сыграл 17 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт защитника с «Интернасьоналем» рассчитан до конца 2023 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,8 млн евро.