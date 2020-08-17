«Интер» — «Шахтер» Донецк: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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17 августа 2020, 07:58

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч ½ финала Лиги Европы, в котором сыграют «Интер» и «Шахтер». Матч пройдет 17-го августа 2020 года в Дюссельдорфе.

«Интер»

Команда Антонио Конте считается главным очевидным фаворитом этой пары. На предыдущей стадии турнира «Интер» прошел «Байер», одержав победу со счетом 2:1.

Перед этим миланский коллектив обыграл «Хетафе» (2:0), добыв пятую победу подряд во всех турнирах. Отметим, что в этих матчах итальянский клуб пропустил только один гол.

«Шахтер»

У «Горняков» не возникло проблем с «Базелем» на стадии четвертьфинала Лиги Европы. В ворота швейцарского клуба чемпион Украины отправил четыре гола, пропустив в ответ только один точный удар (4:1).

Также жертвами «Шахтера» в текущем розыгрыше ЛЕ стали «Вольфсбург» и «Бенфика». Отметим, что во всех поединках раунда плей-офф «Горняки» забивали, по меньшей мере, два гола.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» — 1.746

Ничья – 4.040

Победит «Шахтер» — 4.520

Статистика

«Интер» победил в 4 предыдущих матчах Лиги Европы.

У «Шахтера» 3 победы кряду в турнире.

В 7 последних матчах «Интера» в Лиге Европы сыграла ставка на ТБ (2,5).

Прогноз

«Интер» считается очевидным фаворитом этой полуфинальной пары. Но вряд ли предстоящий матч станет легкой прогулкой для итальянской команды.