«Интер» — «Шахтер» Донецк: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч ½ финала Лиги Европы, в котором сыграют «Интер» и «Шахтер». Матч пройдет 17-го августа 2020 года в Дюссельдорфе.
«Интер»
Команда Антонио Конте считается главным очевидным фаворитом этой пары. На предыдущей стадии турнира «Интер» прошел «Байер», одержав победу со счетом 2:1.
Перед этим миланский коллектив обыграл «Хетафе» (2:0), добыв пятую победу подряд во всех турнирах. Отметим, что в этих матчах итальянский клуб пропустил только один гол.
«Шахтер»
У «Горняков» не возникло проблем с «Базелем» на стадии четвертьфинала Лиги Европы. В ворота швейцарского клуба чемпион Украины отправил четыре гола, пропустив в ответ только один точный удар (4:1).
Также жертвами «Шахтера» в текущем розыгрыше ЛЕ стали «Вольфсбург» и «Бенфика». Отметим, что во всех поединках раунда плей-офф «Горняки» забивали, по меньшей мере, два гола.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» — 1.746
- Ничья – 4.040
- Победит «Шахтер» — 4.520
Статистика
- «Интер» победил в 4 предыдущих матчах Лиги Европы.
- У «Шахтера» 3 победы кряду в турнире.
- В 7 последних матчах «Интера» в Лиге Европы сыграла ставка на ТБ(2,5).
Прогноз
«Интер» считается очевидным фаворитом этой полуфинальной пары. Но вряд ли предстоящий матч станет легкой прогулкой для итальянской команды.
«Шахтер» очень мощно сыграл в атаке в предыдущих поединках, поэтому на достаточное количество голевых моментов «Горняки» рассчитывать могут. Исходя из этого, предлагаем взять ставку ТБ(2,5), за которую БК Pinnacle предлагает привлекательный коэффициент 1.609.