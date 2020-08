Триллеры с семью голами и коронный похоронный Бекхэма. Матчи-открытия АПЛ, ставшие классикой

Вспоминаем потрясающие эпизоды в первых турах Английской Премьер-Лиги!

Меньше месяца до старта нового сезона АПЛ , 12-го сентября стартует новый чемпионат, очертания которого появились сегодня в виде расписания матчей. В первом туре «Лидс» с Марсело Бьелсой приедет тушить свет на «Энфилд», а два многократных победителя Лиги чемпионов — Моуриньо и Анчелотти, сойдутся в рамках противостояния «Тоттенхэма» и «Эвертона». Дождемся, насладимся, посмакуем. Верим, что АПЛ снова подарит нам незабываемый матч в первом же туре, как уже было не раз.

1992/93. «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1

Очевидно, что начать стоит с матча, который претендует на право считаться первым в истории Премьер-Лиги, образованной в 1992 году. Вообще-то, тогда несколько встреч стартовали параллельно, однако битва двух «Юнайтед» все же выделилась: в ней был забит первый гол в истории АПЛ . Брайан Дин отличился уже на 5-й минуте, а в начале второго тайма форвард «клинков» оформил дубль и обрек самый успешный английский клуб с момента образования Премьер-Лиги и самого успешного тренера (тогда об этом еще никто не знал) на поражение в стартовом матче любимого турнира. Гол Марка Хьюза стал слабым утешением для МЮ в тот вечер, зато на финише сезона «красные» дьяволы» были первыми в таблице, в то время как начавший с сенсации «Шеффилд Юнайтед» стал 14-м, а через год и вовсе вылетел из АПЛ .

