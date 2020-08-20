Триллеры с семью голами и коронный похоронный Бекхэма. Матчи-открытия АПЛ, ставшие классикой

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вчера, 18:37

Вспоминаем потрясающие эпизоды в первых турах Английской Премьер-Лиги!

Меньше месяца до старта нового сезона АПЛ , 12-го сентября стартует новый чемпионат, очертания которого появились сегодня в виде расписания матчей. В первом туре «Лидс» с Марсело Бьелсой приедет тушить свет на «Энфилд», а два многократных победителя Лиги чемпионов — Моуриньо и Анчелотти, сойдутся в рамках противостояния «Тоттенхэма» и «Эвертона». Дождемся, насладимся, посмакуем. Верим, что АПЛ снова подарит нам незабываемый матч в первом же туре, как уже было не раз.

1992/93. «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1

Очевидно, что начать стоит с матча, который претендует на право считаться первым в истории Премьер-Лиги, образованной в 1992 году. Вообще-то, тогда несколько встреч стартовали параллельно, однако битва двух «Юнайтед» все же выделилась: в ней был забит первый гол в истории АПЛ . Брайан Дин отличился уже на 5-й минуте, а в начале второго тайма форвард «клинков» оформил дубль и обрек самый успешный английский клуб с момента образования Премьер-Лиги и самого успешного тренера (тогда об этом еще никто не знал) на поражение в стартовом матче любимого турнира. Гол Марка Хьюза стал слабым утешением для МЮ в тот вечер, зато на финише сезона «красные» дьяволы» были первыми в таблице, в то время как начавший с сенсации «Шеффилд Юнайтед» стал 14-м, а через год и вовсе вылетел из АПЛ .

The first ever @premierleague goal 🙌



Brian Deane got two as the Blades beat Manchester United on the opening day in '92 💪 pic.twitter.com/B871OLM1Zp — Sheffield United (@SheffieldUnited) November 22, 2019

1994/95. «Шеффилд Уэнсдей» — «Тоттенхэм» — 3:4

Сезон надежд для «шпор» начался в Шеффилде, где «Тоттенхэм» вел 2:0, позволил «совам» сравнять счет, а потом совершил еще один рывок. Победный гол забил новичок и главная надежда лондонцев в атаке Юрген Клинсманн, причем празднование запомнилось едва ли не больше самого гола. В том сезоне немец забьет еще 20 мячей и будет назван журналистами лучшим футболистом сезона, а вот «Тоттенхэму» придется довольствоваться всего лишь седьмым местом.

Jurgen Klinsmann. *That* iconic diving celebration.



The start to the 1994/95 #PL season had its share of drama...#ThrowbackThursday pic.twitter.com/loQWB7HHQr — Premier League (@premierleague) August 3, 2017

1996/97. «Мидлсбро» — «Ливерпуль» - 3:3

В 1996-м первый тур удался на славу. Во-первых, два матча завершились со счетом 3:3 («Дерби Каунти» и «Лидс» тоже устроили перестрелку). Во-вторых… впрочем, об этом ниже. Матч между «Боро» и «Ливерпулем» привлекает внимание, в первую очередь, роскошной игрой звездного новичка «Мидлсбро» Раванелли. Итальянец сходу оформил дубль в ворота «Ливерпуля» и не дал «красным» выиграть. Всего в том сезоне Фабрицио наколотит 16 голов, что не убережет его команду от вылета.

1996/97. «Уимблдон» — «Манчестер Юнайтед» - 0:3

А вот еще одно большое событие того дня. Некоторые из вас насторожились, а другие недовольно цокают языками — мол, что такого в крупной победе МЮ над «Уимблдоном», пусть даже с Винни Джонсом в составе. Да ничего необычного в этой игре и не было до 90-й минуты, манкунианцы вели 2:0 после голов Кантона и Ирвина, а вот потом…

Это день, когда Дэвид Бекхэм стал знаменитым. Конечно, англичанин и до этого неплохо себя зарекомендовал, у него за плечами уже был полноценный сезон в «Манчестер Юнайтед», но этот гол с середины поля в ворота Нила Салливана стал визитной карточкой Бекса и точкой отсчета в его карьере.

2013/14. «Арсенал» — «Астон Вилла» — 1:3

Бодрящее поражение в первом туре от «Астон Виллы» с дублем Кристиана Бентеке заставило психануть обычно спокойного и рассудительного Арсена Венгера: француз взял чемодан денег и пошел за Месутом Озилом, который помог «канонирам» на время поправить здоровье. По ходу того сезона «Арсенал» довольно долго держался во главе турнирной таблицы АПЛ и выиграл Кубок Англии после девяти бестрофейных лет.

2014/15. «Бернли» — «Челси» — 1:3

Годом ранее Жозе Моуриньо вернулся на «Стэмфорд Бридж», и первый сезон после возвращения получился переходным, но «Особенный» сразу обозначил, что к походу за титулом «синие» будут готовы только во второй кампании. И они были готовы! Пропустив от Скотта Арфилда в дебюте, «Челси» забил три мяча уже в первом тайме стараниями Диего Косты, Андре Шюррле и Бранислава Ивановича. Так команда Моуриньо вышла на первое место, где и оставалась до конца чемпионата.

2016/17. «Халл Сити» — «Лестер» - 2:1

«Лестер» не только самый неожиданный чемпион Англии в эпоху АПЛ , но и единственный действующий чемпион, проигравший свой первый матч новой кампании. И кому? «Халлу», который только что получил повышение в классе, пережил хаотичное лето, по ходу которого потерял менеджера Стива Брюса и увидел протест собственных болельщиков против владельцев клуба, семьи Аллама. На голы Диоманде и Снодграсса команда Клаудио Раньери смогла ответить только пенальти Мареза. «Тигры» оказались сильнее «лисиц», но, несмотря на победу над чемпионом, «Халл» закончил сезон в зоне вылета.

2016/17. «Арсенал» — «Ливерпуль» — 3:4

Между тем, настоящее шоу развернулось на «Эмирейтс», где «Арсенал» вышел вперед после гола Уолкотта. Тео не реализовал пенальти, но через 70 секунд огорчил Симона Миньоле с игры. Но это были цветочки, ягодки начались, когда «красные» включились и сделали счет 4:1 точными ударами Лалланы и Мане, а также дублем Коутиньо. «Арсенал» не сдался и вернул интригу голами Окслейда-Чемберлена и Чемберса. Умеют эти команды веселить народ!

2017/18. «Арсенал» — «Лестер» — 4:3

Год спустя уже «канониры» выиграли 4:3 у «Лестера», причем развитие событий было умопомрачительным. К пятой минуте на табло горели уже две «единички», впоследствии «Лестер» дважды вел в счете — 2:1 и 3:2, но проиграл после двух поздних голов «Арсенала» (83-я и 85-я минуты). Волшебное открытие сезона! Может, повторим?

2017/18. «Уотфорд» — «Ливерпуль» — 3:3