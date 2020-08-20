Легенда «Барселоны», самый юный олимпийский чемпион и «Маленький Кондор». Топ вратарей Испании 2000-х

1597896017

вчера, 07:00

«Соккер.ру» продолжает вспоминать сильнейших вратарей Ла Лиги первой декады XXI века.

В первой части вы могли прочитать о Сантьяго Канисаресе, Икере Касильясе, Андресе Палопе и других голкиперах испанского чемпионата. Теперь мы расскажем о не менее замечательных вратарях Примеры.

Виктор Вальдес (1982). «Барселона» 2000-14

После ухода Андони Субисарреты «Барса» перепробовала немало вратарей, но ни один из них не пришёлся ко двору. Даже голландец Руд Хесп, отыгравший немало встреч в воротах «сине-гранатовых», виделся болельщикам инородным телом. Что уж говорить про Хулена Лопетеги, Роберто Бонано, Роберта Энке и Ришара-Филиппа Дютрюэля. Но тренер Радомир Антич, сменивший по ходу сезона Луи ван Гала, доверил ворота молодому воспитаннику клуба Виктору Вальдесу. И попал в десятку.

Вальдес казался добротным вратарём, не более того. Но своей уверенностью, старанием, желанием служить родному клубу завоевал доверие тренеров, любовь болельщиков и стал одним из сильнейших вратарей Испании. Молодой барселонец выиграл конкуренцию у очередного сильного соперника – турка Рушту Реджбера и надолго обосновался в воротах «Барсы». Виктор провёл в воротах клуба 536 матчей – больше, чем кто-либо. И выиграл с «сине-гранатовыми» всё, что только можно было выиграть – в том числе трижды Лигу чемпионов. Ещё два Суперкубка, два клубных чемпионата мира, шесть титулов чемпиона Испании и два Кубка короля. Пять трофеев Саморы тоже показатель. Привлекался Вальдес и в сборную Испании, стал в её составе чемпионом мира и Европы. Но играл нечасто, ворота «красной фурии» находились в ведении Икера Касильяса.

Хосе Мануэль Рейна (1982). «Барселона» 1999-2002, «Вильярреал» 2002-05, «Ливерпуль» 2005-14

В отличие от Виктора Вальдеса Рейна не смог заиграть в воротах воспитавшей его «Барселоны». Почему? Не хватило опыта, уверенности, а главное – доверия тренеров. Но в «Вильярреале» Пепе всем доказал, что он – отличный вратарь и достойный сын Мигеля Рейны. Его игра помогла стать «Вильярреалу» одним из ведущих клубов Ла Лиги, а сам Пепе получил признание и немало интересных предложений. Одно из которых он принял, перебравшись в 2005-м в «Ливерпуль», где заработал репутацию одного из сильнейших голкиперов Премьер-Лиги. В Испании помнили про Рейну и долго вызывали в сборную. Первым номером он не был, но в качестве дублёра Касильяса Рейна-младший два раза выиграл чемпионат Европы и стал чемпионом мира.

Франсеск Арнау (1975). «Барселона» 1996-2001, «Малага» 2001-11

В родной «Барселоне» вратаря испанской молодёжки видели разве что на скамейке. В итоге Франсеску надоело это пустое времяпровождение, и он решился на переход в «Малагу». Два года был дублёром Педро Контрераса, а потом стал первым номером и дослужился до капитана. С Арнау «анчоусы» стали весьма видной силой в Ла Лиге, но и вылетела из Примеры «Малага» тоже с Арнау.

Антонио Доблас (1980). «Бетис» 1999-2008, «Херес» 2003-04, «Сарагоса» 2008-09, «Уэска» 2009-10

Фамилия этого вратаря означает добла или дублон, — золотая монета, ходившая в Испании, когда той правили мавры. В Севилье когда-то говорили, что Тони станет золотым для «Бетиса». Чемпионами «зелёные» не стали, зато Кубок завоевали, причём именно с Тони Добласом. Сильный и отважный вратарь, умело гасивший выходы один на один и отбивавший пенальти. Но, как и весь «Бетис», Тони не отличался стабильностью. В итоге он сначала остановился в росте, потом сдал и отправился странствовать. После отъезда из Севильи Доблас сменил за десять лет полтора десятка команд.

Карлос Камени (1984). «Гавр» 2000-04, «Сент-Этьен» 2002-03, «Эспаньол» 2004-12

Продолжатель славных традиций камерунских вратарей получил известность шестнадцатилетним юношей, когда его команда выиграла олимпийский турнир в Сиднее. Причём Карлос был основным голкипером команды Камеруна. Через два года Камени в рядах первой сборной Камеруна по футболу выиграл Кубок Африканских наций. Но клубная карьера самого юного в истории футбола олимпийского чемпиона складывалась непросто. Во Франции Камени играл мало, переход в английский «Вулверхэмптон» сорвался. Выручил «Эспаньол», где помнили блестящую игру другого камерунского вратаря – Тома Н’Коно. Вот и позвали в Барселону обоих. Карлос стал первым номером «попугаев», Тома — тренером вратарей. Камени не подвёл. На протяжении восьми сезонов африканец верно служил «Эспаньолу», помог команде выиграть Кубок короля в 2006-м. Однако до финала Кубка УЕФА барселонцы дошли с другим голкипером.

Горка Ирайсос (1981). «Атлетик» 2000-01 и 2007-17. «Герника»2001-02, «Эспаньол» 2002-07, «Эйбар» 2004-05

Рослый и длиннорукий баск довольно долго искал подходящую команду, пока не обосновался в «Эспаньоле». В качестве второго вратаря в Ла Лиге играл Камени. Но в Кубке УЕФА камерунцу давали отдохнуть, поэтому у Горки появилась хорошая практика. С Ирайсосом «Эспаньол» дошёл до финала Кубка УЕФА . В решающем матче играл также Горка, было бы несправедливо убрать его из ворот. Но в серии пенальти верх взяла «Севилья», чей вратарь Андрес Палоп отразил три удара. Вскоре Ирайсос вернулся в «Атлетик», где отыграл десять лет. И снова добрался до финала еврокубка.

Асьер Риесго (1983). «Реал Сосьедад» 2000-10, «Эйбар» 2002-04, «Рекреативо» 2008-09

Ещё один баск в нашем списке. Асьер терпеливо ждал своего часа, уходил в аренду, смотрел, как играет Сандер Вестервелд. Но когда голландец получил травму, Асьер заменил его так, что скоро надобность в услугах нестабильного Сандера отпала. Риесго провёл в воротах «Сосьедада» три сильных сезона. Но в 2006 году в Сан-Себастьян пригласили Клаудио Браво. Видимо, не были до конца уверены в Асьере. Риесго отошёл на вторые роли и наблюдал за вылетом «чури-урдин» в Сегунду. Возвращался «Сосьедад» со своим воспитанником. Но в элите Асьера снова отодвинули в сторону.

Клаудио Браво (1983). «Коло-Коло» 2002-2006, «Реал Сосьедад» 2006-14

Клаудио в 19 лет стал основным вратарём самого популярного клуба Чили «Коло-Коло», где заработал прозвище «Маленький Кондор». Почему маленький? Просто «Кондор» — это Роберто Рохас, дисквалифицированный пожизненно за симуляцию травмы. В 2006 году Браво переехал в Испанию, где стал бороться со своим ровесником Риесго за право быть основным стражем ворот «чури-урдин». «Сосьедад» тогда обладал самой юной вратарской бригадой в Ла Лиге, — обоим голкиперам было по 21 году. Чилиец преуспел больше, но что стало с баскским клубом по окончании чемпионата, вы знаете из предыдущего абзаца. Весь сезон в Сегунде Браво грел лавочку. Однако после возвращения «Сосьедада» в Примеру он прочно закрепился в воротах «чури-урдин» на долгие шесть лет. Сильнейший вратарь Чили заработал отличную репутацию в Испании. Клаудио хорошо играл ногами, далеко выходил из ворот и нередко начинал атаки своей команды. Свою непосредственную работу он также выполнял превосходно.

Альбано Биццарри (1977). «Вальядолид» 2000-06, «Химнастик» 2006-07. «Катания» 2007009, «Лацио» 2009-14

Аргентинец не использовал свой шанс в мадридском «Реала», вчистую проиграв борьбу Икеру Касильясу. Зато нашёл применение своим силам в «Вальядолиде», сначала в роли дублёра Рикардо Лопеса, а потом и основного. Иногда мог показать сумасшедшую игру. Однако Альбано чересчур полагался на свои силы и не особо утруждал себя организацией обороны. Может, поэтому пережил два вылета из Примеры – с «Вальядолидом» и «Химнастиком». Потом Биццарри уехал в Италию, получил паспорт этой страны и играет там до сих пор.

Вот и закончилась вторая глава о вратарях Испании. Впереди вас ждёт третья часть, в которой вы встретитесь и с теми, кто играет и по сей день. Вы, наверное, догадались, о ком идёт речь. Хотя, некоторые из героев и этой статьи до сих пор в строю. Что касается Энке, Рушту и Дудека, не бойтесь, они будут или уже были представлены в соответствующих главах.