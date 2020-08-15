Легенда москвичей Бородин и неудачный опыт Березовского. Зенитовцы в воротах «Торпедо»

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15 августа 2020, 17:00

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях столичного клуба. На очереди Роман Березовский и Дмитрий Бородин.

И с Романом, и с Дмитрием вы встречались в зенитовском сериале. Но Березовский и Бородин потом оказались в «Торпедо». Для первого пребывание в чёрно-белых рядах было краткосрочным, а второй довольно долго и успешно защищал ворота москвичей в сложный для них период.

После ухода Евгения Корнюхина торпедовцы пригласили вратаря «Зенита» и сборной Армении Романа Березовского. Летом 2000 года Роман был близок к переходу во французский «Сент-Этьен». Однако «зелёные» выставили условия, — новый голкипер должен быть гражданином Евросоюза, поэтому Березовскому, имевшему гражданство России и Армении, нужно было обзавестись еще и третьим паспортом. Французы предложили Роману обратиться к одному дельцу, готовому сделать любого клиента гражданином Греции. Березовский решил не ввязываться в эту авантюру и правильно сделал. Максим Левицкий не был столь осторожен и угодил во французскую тюрьму.

Переход в «Сент-Этьен» сорвался, но и в «Зените» на Романа больше не рассчитывали.

Отношение ко мне изменилось. Я отказался продлевать контракт, примерно за месяц до конца чемпионата мне запретили тренироваться с командой, хотя не понимаю, чем бы я мог помешать. А потом закончился контракт и я ушел.

Но пребывание Березовского в «Торпедо» оказалось недолгим – всего один год.

В «Торпедо» я был временным человеком. Это все понимали. Права на меня «Торпедо» не принадлежали, а какому клубу такое понравится? У меня были такие условия, что я мог в любой момент из команды уйти. Плюс сезон, наверное, не очень удачный провёл, и по обоюдному согласию мы решили расстаться. Хотя заняли в том чемпионате четвёртое место.

Пропускал в том сезоне Березовский довольно много – 26 мячей в 19 играх. Были откровенно неудачные игры – дома с «Крыльями» (0:4), «Сатурном» (1:4), в Ростове-на-Дону, где Романа заменили в середине первого тайма при счете 0:2. Скажем так, в «Зените» Березовский смотрелся на порядок лучше. Поэтому переход в «Динамо» был оправдан.

«Торпедо» же снова решило прибегнуть к услугам бывшего голкипера «Зенита». Вслед за Корнюхиным и Березовским «черно-белые» пригласили Дмитрия Бородина. Дмитрий начинал в санкт-петербургском «Локомотиве», где постигал азы вратарского искусства у легендарного ленинградского вратаря Михаила Бирюкова. Ученик добился немалых успехов и вытеснил учителя из ворот, но вряд ли это опечалило Михаила Юрьевича, скорее наоборот. Дмитрия взяли в «Зенит», где он и Вячеслав Малафеев спорили за право быть преемником Романа Березовского. В какой-то момент шансы Дмитрия выглядели предпочтительней. Но в 2001 году, когда Березовского уже не было в команде, Бородин крайне неудачно провел матч с «Локомотивом», что и предопределило его судьбу. Основным стал Малафеев, а Бородину пришлось искать новую команду. Он уехал в московское «Торпедо». В 2002 году Дмитрий находился в тени Валерия Воробьёва — сыграл две встречи и пропустил пять мячей. Но в 2003-м Бородин стал основным вратарем «чёрно-белых» и был им на протяжении четырёх сезонов. Очень неудачных сезонов, в течение которых славный клуб деградировал, а потом и впервые в своей истории вылетел из высшей лиги. Но винить в неудачах Бородина не стоит. Наоборот.

Дмитрий был одним из тех футболистов, к кому у болельщиков «Торпедо» меньше всего претензий. Неброская, но надежная игра Бородина столько раз спасала москвичей, отдаляла их от пропасти. Но Бородин — не волшебник, и бесконечно выручать торпедовцев не мог. И еще раз повторюсь, причины падения «Торпедо» не столько футбольные, сколько экономические. А Бородин в этот очень непростой период был на хорошем счету, постоянно получал интересные предложения, да и тренеры сборной о нем не забывали. Гус Хиддинк приглашал Дмитрия в сборную России даже когда «Торпедо» играло в первом дивизионе. Бородин отправился с «Торпедо» в первую лигу в надежде на скорое возвращение. Увы, его не получилось, напротив, продолжилось падение. В 2007 году стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Тридцатилетний Бородин поиграл полгода в «Сибири», полгода в «Анжи», еще полсезона в «Химках», а потом возвратился в родной Санкт-Петербург, в «Зенит», в котором не удалось заиграть в молодости. В Санкт-Петербурге Бородин довольствовался ролью третьего вратаря и редкими появлениями в основе. Зато чувствует свою причастность к последним успехам «сине-бело-голубых». А торпедовские болельщики время от времени вспоминают вратаря, который помогал пережить клубу самые неприятные в его истории времена. Всего за «Торпедо» Дмитрий провел 134 матча. Больше только у Вячеслава Чанова (177), Анзора Кавазашвили (165) и Валерия Сарычева (161).