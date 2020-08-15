Восемь голов от «Баварии» — не предел. Самый чёрный день «Барселоны»

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15 августа 2020, 12:05

«Соккер.ру» расскажет об одном антирекорде «сине-гранатовых».

Нет, речь пойдёт не о лиссабонском кошмаре, пережитом «Барселоной» в пятницу. «Барсе» приходилось переживать и большие беды. Например, 8 февраля 1931 года в Бильбао, на стадионе «Сан-Мамес». Тогда «Атлетик» был ещё более безжалостен к «Барселоне», чем «Бавария».

Немного о чемпионате Испании тех лет. Это был только третий профессиональный по счёту турнир в испанском футболе. Первый из них — в сезоне 1928-29 выиграла «Барселона», опередившая «Реал» на два очка. Во втором первенстве победу одержал «Атлетик». «Барса» отстала на семь очков. Ожидалось, что в третьем чемпионате Испании борьба развернётся между этими двумя клубами.

В чемпионате Испании играли всего десять клубов, поэтому турнир был скоротечным. Всего восемнадцать туров. Поэтому цена каждого очка была высока, а любая неудача могла поставить крест на планах. И ещё одна деталь. Первенство страны начиналось только в декабре. До этого проводились региональные соревнования. Осенью «Барселона» в блестящем стиле выиграла чемпионат Каталонии — восемь побед в десяти матчах. Единственное поражение пришлось на предпоследний тур, когда судьба первого места была ясна. С хорошим настроением «Барса», которую тренировал англичанин Джим Беллами, вступила в общенациональный чемпионат. И первым соперником был «Атлетик», у руля которого также стоял англичанин Фред Пентленд.

Первая минута ещё не закончилась, а в воротах «Атлетика» уже побывал первый мяч. Защитник Патрисио Арнау дальним ударом застал врасплох Грегорио Бласко. Но через пять минут Хосе Иррагори огорчил нового голкипера каталонцев Рамона Льоренса. Старый вратарь (знаменитый Ференц Платко) отбыл на родину (в Трансильванию) по семейным обстоятельствам. Но ещё до перерыва Анхель Арочи и Карлос Бестит провели по голу в ворота басков. Во втором тайме «Барселона» ещё три раза вынуждала Бласко вытаскивать мячи из ворот. «Львы» ответили двумя голами. В итоге яркая победа «сине-гранатовых» с результатом 6:3.

Но после столь успешного старта «Барселона» вступила в полосу неудач — поделила очки с соседями из «Европы» (был в Барселоне такой клуб), получила 1:4 от «Реала Сосьедад», не справилась дома с «Расингом» 1:1. Потом 0:5 от ещё одних басков — клуба «Аренас». Просветление наступило в дерби с «Эспаньолом» — 6:1. А потом снова чёрная полоса. Точнее серая. Три ничьих — с «Унионом», «Алавесом» и «Реалом». Первый круг «Барса» завершила на пятом месте с разницей мячей -1. Лидер — «Реал Сосьедад». Опережал чемпионов Каталонии на четыре очка, а «Атлетик» — на три.

Второй круг начинался игрой в Бильбао. «Атлетик» хорошо помнил тот разгром на «Лес Кортс» («Камп Ноу» тогда ещё в проекте не было). Месть была тщательно подготовлена. Фред Пентленд досконально изучил игру «сине-гранатовых». И с первых минут на ворота гостей обрушился шквал атак.

Лучший бомбардир «львов» Агусто Сантос Арана (или просто Бата) поразил ворота Льоренса через полторы минуты после стартового свистка. Прошло ещё пять минут, и Бата снова принимал поздравления. Но Севериано Гойбуру поразил ворота Хосе Исписуа. Пентфельд доверил ворота именно ему, а не Бласко, пропустившему шесть мячей в первом круге. Каталонцы пошли в атаку сравнивать счёт, и какое-то время «львы» отчаянно отбивались. И тут Роберто Эчеваррия забил такой важный гол, после которого «Барселона» не оправилась. Бата к 28-й минуте оформил хет-трик — 4:1. На 38-й минуте Рамон Лафуэнте и тот же Бата забили ещё по мячу в ворота Льоренса. Стоп, а Льоренса ли?

Существует довольно распространённая легенда, будто Рамон Льоренс покинул ворота после третьего пропущенного мяча и в дальнейшем «Барселона» играла в меньшинстве, а пост номер один занял один из полевых игроков. Версия такова. Незадолго до матча Рамон почувствовал себя плохо, у него заболел живот. Однако вратарь решил, что обойдётся, ничего не сказав Беллами. Но во время матча Льоренса опять скрутило. На 25 минут его хватило, а вот потом голкиперу «Барселоны» пришлось в срочном порядке покинуть поле и уединиться в туалете. Замен тогда не было, поэтому «сине-гранатовым» пришлось доигрывать встречу в меньшинстве. Подтверждений и доказательств этой версии нет. Во всех протоколах значится, что все мячи пропущены Льоренсом, который был на поле все 90 минут.

После первого тайма 6:1. Но после перерыва избиение продолжилось. Не сразу, а через 9 минут после возобновления встречи. Хуан Гарисурьета забил седьмой мяч. Бате показалось мало четырёх голов, и он забил свой пятый. А потом шестой и седьмой. Так счёт вырос до двузначного — 10:1. Барселонец Хосе Састре подкинул дровишек, поразив свои ворота. Точку поставил Хосе Ирарагори — 12:1. Так крупно «Барселона» не проигрывала ни до, ни после.

Через два дня «Барса» снова уступила. Уже дома. Слабейшей команде Лиги — «Европе». Рамон Льоренс выпал из основы. В трёх последующих сезонах он не появлялся в составе. Чемпионат 1930-31 доигрывал Хуан Хосе Ногес по прозвищу Томат.

«Барселона» уже на «Лес-Кортс» неласково встретила «Реал Сосьедад» (5:1), после чего команда из Сан-Себастьяна перестала быть лидером и пропустила вперёд «Атлетик». Который в итоге снова стал чемпионом, прихватив ещё и Кубок Испании (он тогда назывался Кубком президента). В чемпионате три команды («Атлетик», «Расинг» и «Реал Сосьедад») набрали одинаковое количество очков (по 22). Разница забитых и пропущенных мячей вывела на первое место «Атлетик». Как видим, пригодились «львам» те двенадцать голов в ворота «сине-гранатовых».

Но вернёмся к «Барселоне». Еще в конце февраля Джим Беллами собрал чемоданы и покинул Испанию. Его место занял местный специалист Хосеп Сапиттер, который сумел выправить ситуацию в сезоне. Более того, каталонцы набрали 21 очко, отстав от тройки лидеров всего на одно очко. Не будь лишних поражений, всё могло закончиться ещё лучше.