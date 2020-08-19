Немецкая бригада «Интера». Как Маттеус, Клинсманн и Бреме вели клуб к первой победе в Кубке УЕФА

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вчера, 07:31

«Соккер.ру» вспоминает последний сезон Джованни Трапаттони в «Интернационале».

Девяностые годы — парадоксальный период в истории «Интера». Миланский клуб ежегодно замахивался на домашние трофеи. Но ни Cкудетто, ни Кубок Италии так и не покорились «нерадзурри». Зато Кубок УЕФА стал любимым трофеем миланцев. Аж три штуки. Был бы и четвёртый, если б не вратарь «Шальке» Йенс Леманн, вытянувший серию в мае девяносто седьмого.

Мы вспомним все три восхождения «Интера», пусть не на главную, но весьма престижную европейскую вершину. Сегодня вас ждёт сезон 1990-91, в котором миланцами руководил Джованни Трапаттони. Маэстро Трап работал с «сине-чёрными» уже пятый год. В предыдущие четыре он выиграл один Скудетто и один Суперкубок Италии. Неплохо, но в «Ювентусе» Трапаттони собрал куда более щедрый урожай. Поэтому ещё до начала сезона было решено, что Трап отработает свой контракт до конца, и на этом всё. Разумеется, один из лучших тренеров Италии хотел завершить этот этап своей творческой биографии красиво – выиграть что-нибудь существенное. Тем более что состав позволял рассчитывать на приличный урожай. Сразу три новоиспечённых чемпиона мира, да каких — Лотар Маттеус, Андреас Бреме и Юрген Клинсманн. На всякий случай стоит напомнить, что согласно регламенту клубам Серии А разрешалось иметь в составе не более трёх легионеров. Вот и «Интер» пригрел у себя германское трио. Да и не только немцами был силён миланский клуб.

Ворота защищал Вальтер Дзенга, он же Дельтаплан. Один из лучших вратарей того времени, причём не только в Италии. Джузеппе Бергоми в роли свободного центрального защитника, а перед ним Рикардо Ферри, Серджо Баттистини и Андреас Бреме. Опорный полузащитник Лотар Маттеус. Справа в полузащите играл Алессандро Бьянчи, слева — Никола Берти, в центре – Фаусто Пицци. Основная пара нападающих — Юрген Клинсманн и Альдо Серена. В резерве вратарь Астудильо Майджольо, защитники Джузеппе Барези, Антонио Паганин, Паоло Стрингара, игроки средней линии Андреа Мандорлини, Давиде Фонтолан, нападающие Маурицио Йорио и Марко Дельвеккьо.

«Интер» стартовал с яркой победой на Сардинии 3:0. Все три мяча в ворота «Кальяри» отправил Юрген Клинсманн. Зато с «Болоньей» на «Сан-Сиро» пришлось помучиться. Только на 90-й с лишним минуте Бьянчи смог провести победный гол. А потом команда загрузилась в самолёт и отправилась в Вену, на первый матч 1/32 Кубка с «Рапидом». Где всё так хорошо начиналось — гол Маттеуса на пятой минуте. И нехорошо кончилось, — два мяча австрийцев после перерыва. А потом ещё и «Торино» в гостях проиграли. Сразу со второго места пришлось спуститься на шестое. «Рому», где играли ещё два чемпиона мира – Томас Бертольд и Руди Фёллер, миланцы обыграли 2:1, даром что пропустили первыми. А потом «Интер» вернул должок «Рапиду». Правда не сразу, а в дополнительное время. Казалось, что дубля Берти будет достаточно. Но Ян-Оге Фьортофт забил на 89-й минуте, после чего командам пришлось задержаться ещё на полчаса. Там уже Клинсманн постарался, чтобы дело не дошло до пенальти — 3:1. «Рапид» завершил свой европейский поход, а «Интер» отправился дальше.

В чемпионате «нерадзурри» с трудом отскочили в Бергамо. Маттеус реализовал 11-метровый в добавленное время и свёл встречу к ничьей. В игре с «Пизой» было забито 9 мячей. Шесть из них в ворота пизанцев. Видимо, перестарались миланцы. В Бирмингеме «Интер» как-то спокойно уступил «Астон Вилле» 0:2, чем поставил себя на грань вылета из 1/16 финала Кубка УЕФА . Вернулись в Италию и попали под «Ювентус» — 2:4. Вот таким минорным выдался конец октября.

В ноябре хандра прошла. В матче с «Астон Виллой» Клинсманн и Берти отыграли два гола, а там Бьянчи забил третий. Потом была хорошая серия в Серии А, простите за тавтологию. Сначала обыграли «Парму» 2:1, потом «Милан» в дерби 1:0, и «Наполи» с Диего Марадоной 2:1. «Интер» вышел на первое место и в хорошем настроении встретил на «Сан-Сиро» югославский «Партизан» 3:0. Полдела в 1/8 финала Кубка УЕФА было сделано. В Белграде была ничья 1:1, и команда Трапаттони проложила тропку в весеннюю часть еврокубков.

В домашнем чемпионате наступил некоторый сбой. Пара необязательных ничьих, а в предпоследний день 1990 года миланцы проиграли в Генуе «Сампдории» 1:3. Как оказалось, будущему чемпиону. В январе «Интер» выиграл у другого генуэзского клуба — 2:1, и догнал «Сампдорию». Борьба за чемпионский титул закручивалась нешуточная. Два миланских клуба, «Ювентус» и «Сампдория». В 17-м туре «сине-чёрные» разгромили «Лечче» 5:0, — четыре гола на счету немецкой бригады — и выиграли первый круг. Хорошая примета. Правда, Кубком Италии пришлось пожертвовать. В 1/8 дорогу перешёл «Торино».

В начале второго круга «нерадзурри» слегка забуксовали — опять внеплановые ничьи. Хотя вплоть до середины февраля держались впереди всех. Но потом пропустили вперёд «Самп» и дышали генуэзцам в затылок. Матч 22-го тура с «Аталантой» стал репетицией четвертьфинала, в котором двум итальянским клубам предстояло встретиться между собой.

Репетиция удалась, даром что миланцы пропустили первыми. Но Стрингара не стал медлить с ответным голом, а потом Клинсманн забил парочку — 3:1. Через две недели команды встретились в Бергамо, в несколько ином формате. Ничья 0:0, которая больше удовлетворила «Интер». Потом сразу на кураже был обыгран «Ювентус» — Маттеус и Баттистини рассчитались за проигрыш в первом круге. Миланцы снова выше всех, в том числе и «Сампдории». Этому поспособствовала разница мячей.

В ответной игре Кубка УЕФА «Аталанта» держалась стойко целый час. И всё же Альдо Серена распечатал ворота «богини». А потом Маттеус не дал гостям опомниться. Два удара бергамаски не выдержали и уступили миланцам дорогу в полуфинал.

Но сражаться на два фронта было всё сложнее и сложнее. Исход встречи с «Миланом» решил гол Марко ван Бастена. Очень несвоевременное поражение. Если «Ювентус» выпал из чемпионской гонки, то «Самп» с «Миланом» никуда не делись. И в чемпионате смотрелись убедительней. Особенно генуэзцы, которые в марте сумели оторваться от обоих миланских клубов. Но до развязки в Серии А было ещё далеко.

В полуфинале Кубка УЕФА «Интер» играл с португальским «Спортингом». В Лиссабоне была тяжёлая ничья 0:0. В ответной игре славно потрудились Клинсманн с Маттеусом. Тогда они были друзьями. Поссорились только в «Баварии». А весной девяносто первого два немца вывели миланцев в финал. Который оказался итальянским, потому что вторым счастливцем оказалась «Рома».

За четыре тура до финиша «Интер» отставал от «Сампдории» на три очка, а «Милан» — на четыре. Но проигрыш «Сампу» на «Сан-Сиро» перечеркнул чемпионские амбиции «нерадзурри». Можно было сосредоточиться на Кубке УЕФА . Первый матч проходил в Милане.

Сразу пять немцев вышли на поле — Бреме, Маттеус, Клинсманн в сине-чёрных футболках, Бертольд и Фёллер — в тёмно-красных. Миланская бригада оказалась более успешной. На 55-й минуте в штрафной гостей был сбит Никола Берти, и советский арбитр Алексей Спирин назначил 11-метровый. Лотар Маттеус не дрогнул — 1:0. Через девять минут Юрген Клинсманн разобрался с защитой римлян, но сам бить не стал, а выкатил мяч Берти — 2:0. Все попытки «Ромы» забить хотя бы один мяч пресёк Вальтер Дзенга.

В Риме «Интер» откровенно играл от обороны, пытаясь удержать добытое в первой встрече преимущество. Хотя забей Руджеро Риццителли на пятой минуте, и ход матча мог быть иным. Но удар пришёлся в штангу. Только в конце второго тайма Риццителли удалось переиграть Дзенгу. Победу «Ромы» с результатом 1:0 можно назвать Пирровой. Серебряный сосуд уехал в Милан. «Интер» впервые взял Кубок УЕФА на хранение.

Чемпионом Италии стала «Сампдория». Наш сайт писал о подробностях этой победы. Два миланских клуба отстали от генуэзцев на пять очков. У «Милана» разница мячей оказалась лучше: +27 против +25, поэтому «россонери» оказались выше.

Немецкая бригада потрудилась на славу. Лотар Маттеус забил 16 мячей. Его будущий недруг Юрген Клинсманн — 14. Автор золотого гола чемпионата мира-1990 Андреас Бреме отличился один раз.

Джованни Трапаттони покинул «Интер», выиграв долгожданный европейский трофей. Его преемником стал Коррадо Оррико из «Луккезе». Уже по ходу сезона в Милане поняли, что ошиблись с назначением. Следующий сезон оказался провален в чистую, а Оррико не досидел до финиша. Восьмое место «нерадзурри» заняли с Луисом Суаресом. А потом ушли сразу ушли все три немца. Клинсманн отправился в лондонский «Тоттенхэм», Маттеус оказался в «Баварии», а Бреме стал игроком «Сарагосы». Германское трио оставило о себе хорошую память в Милане. Но, согласитесь, голландская тройка «Милана» была куда эффективнее.