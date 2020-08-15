Бессмертный «Абердин» Фергюсона. От барной стойки к победе в Кубке Кубков

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15 августа 2020, 09:16

«Соккер.ру» вспоминает «Абердин» времён Алекса Фергюсона

Как бы ни были велики гранды шотландского футбола – «Рейнджерс» и «Селтик», а и они могут позавидовать более скромному на внутренней арене «Абердину». У гигантов из Глазго по одному европейскому титулу, а у «Донз» — целых два. Причем трофеи «Абердина» свежее — и Кубок Кубков, и Суперкубок УЕФА были завоеваны в 1983 году, в то время как «Рейнджерс» овладели Кубком Кубков в 1972 году, а «Селтик» добыл Кубок чемпионов и того раньше – в 1967 году. Наряду с «хупс» и «джерс» — «Абердин» никогда не покидал элиту шотландского футбола, за что иногда именуется «бессмертным». Был, правда, случай, когда ради спасения далеко не рядового клуба пришлось пойти на хитрость – расширить шотландскую премьер-лигу.

А еще в «Абердине» взошла тренерская звезда Алекса Фергюсона, величайшего тренера конца ХХ и начала ХХI века. И мало кто знает, что прежде чем возглавить «Донз», будущий сэр Алекс потерпел несколько неудач на тренерской стезе и решил, что это не его дело. Руководители «Абердина» нашли Фергюсона за стойкой бара в Глазго, где тот наливал пиво и виски клиентам. Рискнули, доверили клуб и получили команду-комету, сверкнувшую на футбольном небосклоне в начале 80-х, а ещё тренера-звезду. Кстати, вытаскивать «Манчестер Юнайтед» из болота, куда «красные дьяволы» свалились в середине 80-х, Фергюсону помогали хорошо знакомые по работе с «Абердином» — герои Гётеборга Джим Лейтон и Гордон Стракан. С обеими правда шеф расстался не очень хорошо, но это, как говорится, совсем другая история.

Когда-то об «Абердин» считали нарождающейся третьей силой в шотландском футболе (самый свежий пример романовский «Хартс», но он стал эдинбургским «Жальгирисом», а не третьим лидером). Матчам с «Данди Юнайтед» сулили славу дерби – «новой фирмы». Но запасы нефти в Северном море быстро иссякли, вместе с ними пересох финансовый поток, кормивший «Абердин» в конце 70-х – начале 80-х. Ушел Фергюсон, разбежались его гвардейцы. «Донз» остались симпатичной, но все же средней командой, довольствующейся локальными успехами. «Абердин» ждет новых богатых спонсоров и нового Фергюсона. А пока их нет на горизонте, «Донз» залегли на своей нише – крепкого середняка шотландского футбола.

Но вернёмся в семидесятые. Недалеко от Абердина, в Северном море обнаружили нефтеносный шельф. Деньги от разработки оного падали и на счёт «красных». Бывший капитан «Селтика» Билли МакНил едва не привёл «Донз» ко второму чемпионскому титулу, не хватило сил на финише. МакНила вскоре позвали в родной клуб, а руководителям «Абердина» Дику Дональду и Крису Андерсону пришлось искать нового тренера, который мог бы довести до ума весьма приличную команду, созданную МакНилом всего за год. Как гласит легенда, председатель клуба и исполнительный директор нашли нужного им человека в совсем неожиданном месте.

Форвард Алекс Фергюсон немало поиграл и позабивал за «Сент-Джонстон», «Данфермлайн», «Фолкерк» и даже «Рейнджерс», однако раскрыться в полной мере ему помешала травма. Завершив карьеру игрока в неполных 33 года, Ферги пытался работать тренером в «Ист-Стирлингшир», затем в «Сент-Миррене». И неплохо получалось. Обратил на себя внимание более крепких клубов, к которым уже относился и «Абердин». Билли МакНил собрался в «Селтик», на смену легендарному Джоку Стину. Его уход, казался делом решённым. И тогда руководители «Абердина» позвали молодого тренера. И Алекс дал согласие. А ещё и известил руководство «Сент-Миррена» о своём уходе, чем разгневал их. Будущий сэр Алекс был отправлен в отставку «за профнепригодность». Но Стин из «Сетика» не ушёл, а МакНил тем временем включил задний ход и остался на «Питтодри». И Фергюсон, оставшись не у дел, был вынужден осваивать новую, несвязанную с футболом профессию. Он встал за стойку бара на окраине Глазго — в довольно мрачном районе Говен. Там его то и нашли Дик Дональд и Крис Андерсон, узнавшие в рыжеволосом бармене некогда известного нападающего. Руководители «Донз» рисковали, но до конца сезона оставалось очень мало времени, пришлось вытаскивать Фергюсона из-за стойки и везти на «Питтодри».

Джок Стин принял предложение «Лидса». «Хупс» быстро нашли ему замену в лице Билли МакНила. Дик Дональд очень уважал тренера, вытащившего «Донз» на второе место, и просил его остаться. Но Макнил, сославшись на свою любовь к «Селтику», всё же вернулся в Глазго. Поиски тренера затянулись. Чтобы как-то снять стресс начальники зашли пропустить по рюмочке. И тут такая неожиданная удача.

Фергюсону не нужно было собирать команду по винтикам, за него это сделал Вилли Манкил. От нового тренера требовалось подкрутить этот механизм и обеспечить ему наиболее эффективную работу. Фергюсона бесило стремление игроков как можно дальше отходить в оборону. Он даже запретил нападающим забегать на свою половину поля.

Тот блестящий «Абердин» заслуживает быть назван поименно. Ворота были отданы в распоряжении Джиму Лейтону, дебютировавшему в воротах «Донз» в двадцать лет (и сдавшему вахту в сорок два). Правде не все годы карьеры одного из лучших вратарей в истории Шотландии пришлись на «Абердин». Лейтон играл у Фергюсона и в МЮ , потом поругался. Точнее супруга Джима ляпнула про Ферги что-то нелестное, за что и пострадал ее супруг. В «Арсенале» Лейтон только числился, в «Рединге» и «Данди Юнайтед» играл недолго, зато в «Хиберниане» отпахал четыре сезона. На старости лет Джим вернулся в родной клуб. Карьеру закончил на минорной ноте – получил травму в самом начале финального матча Кубка Шотландии.

Справа в обороне действовал Стюарт Кеннеди. Слева играл Даг Рагви. В центре обороны (Алекс Второй) такой же рыжий Алекс Маклиш и капитан Вилли «Реф» Миллер. Свое прозвище рекордсмен клуба получил за постоянное вмешательство в действия рефери. Каждый спорный момент Миллер пытался истолковать по-своему. Средняя линия – Дрю Джарви, уроженец Индии Нил Купер, он же «танк Шерман», Джон Макмастер и юркий, рыжеволосый хитрец Гордон Стракан (мотор и мозг «Абердина»). В атаке у Фергюсона был большой выбор — Джо Харви, Джон Хьюитт, Эрик Блэк и Марк МакГи, поэтому уход форварда сборной Стива Арчибальда в «Тоттенхэм» не ослабил нападение.

Сезон 1978-79 «Абердин» завершил на четвёртом месте и выходом в финал Кубка Лиги, а уже в следующем первенстве «Абердин» замахнулся на чемпионский титул. Команда Фергюсона дважды приложила «Селтик» МакНила. И впервые за 25 лет стала чемпионом Шотландии. И это было только начало. При Фергюсоне «Донз» трижды выигрывали первенство, столько же раз брали Кубок, но главный успех пришел в сезоне 1982-83.

«Абердин» начал поход за Кубком… Впрочем, слишком громко сказано, ибо претендентом на победу в турнире шотландский клуб не считался. «Донз» стартовали с предварительного этапа. Швейцарский «Сьон» был съеден с потрохами 7:0 и 4:1. С албанским «Динамо» пришлось пободаться — 1:0 дома и 0:0 в гостях. Польский «Лех» не оказал серьезного сопротивления – «Донз» выиграли обе встречи (2:0 на «Питтодри» и 1:0 в Познани). Но в четвертьфинале парней Фергюсона поджидала сама «Бавария» (с Карлом-Хайнцем Румменигге, Паулем Брайтнером, Клаусом Аугенталером и Дитером Хёнессом). В том розыгрыше мюнхенцы сначала выбили из борьбы московское «Торпедо», а потом и лондонский «Тоттенхэм». Безоговорочными фаворитами встречи считались баварцы, но встреча в Мюнхене завершилась нулевой ничьей. Немцев эта относительная неудача даже раззадорила.

16 марта 1983 года, переполненный «Питтодри». «Бавария» начала очень мощно и на 10-й минуте повела в счёте. Пауль Брайтнер со штрафного откатил мяч Клаусу Аугенталеру, а защитник-бомбардир вогнал мяч в ворота Лейтона. Но ближе к перерыву игра выровнялась. На 39-й минуте мяч заметался в штрафной гостей, Блэк в последний момент нашел Нила Симсона, а нечасто забивающий полузащитник восстановил равновесие.

На 61-й минуте гости вышли вперед, снова отличился защитник. На этот раз Ганс Пфлюглер. Но и защитники «Абердина» доказали, что тоже умеют забивать. Алекс Маклиш после розыгрыша штрафного отправил мяч в сетку – 2:2. Счет, устраивающий баварцев, не продержался и минуты. Эффектный удар в падении нанес Джон Хьюитт – 3:2. «Абердин» прошёл в полуфинал. Бельгийский «Ватерсхей» (прародитель нынешнего «Генка») в Гранитном городе рассыпался со счётом 1:5. По два гола на счету МакГи. Путевка в финал была фактически гарантирована, в ответной встрече «Донз» уступили 0:1. Но отметить выход в финал шампанским не получилось, Фергюсон устроил команде такой нагоняй, что праздновать уже не хотелось.

И вот финал. Шведский Гётеборг, стадион «Уллеви». Соперник – знаменитый «Реал» во главе с самим Альфредо Ди Стефано. Надо ли говорить, кто фаворит? Но 14 тысяч шотландских болельщиков не смутили ни сила, ни репутация «королевского клуба». Они приехали в Гётеборг только за победой. И горячая поддержка трибун помогла «Донз» очень резво начать встречу. На 7-й минуте мяч заметался в штрафной «Реала», ушел на угловой. Подача Страхана, удар Маклиша, обернувшийся скидкой, а Эрик Блэк подкараулил эту самую скидку – 1:0. Испанцам подобная дерзость пришлась не по душе. Хуанито сумел обыграть Маклиша, у Лейтона не оставалась иного выхода, как валить испанца в штрафной. Красные карточки вратарям в ту пору не давали, но пенальти судья естественно назначил. Сантильяна точен – 1:1. Этот счёт продержался до конца основного времени, причем преимуществом владел «Абердин». Развязка наступила на 112-й минуте. Проход МакГи по левому флангу, навес и точный удар суперзапасного Хьюитта.

Гётеборг в эту ночь не спал. Шотландцы выпили все запасы спиртного в городе. Футболисты тоже бурно погуляли, даже Фергюсон очнулся утром в баре в компании совершенно незнакомых людей.

Летом восемьдесят третьего закончил с футболом Кеннеди. Стюарт МакКимми, пришедший на его место из «Данди», не смог сыграть в Гамбурге, но его успешно заменил «танк Шерман».

Следующий повод погулять с размахом появился незадолго до Рождества. «Абердин» взял и Суперкубок Европы. Нулевая ничья в Гамбурге и 2:0 дома (голы на счету Симпсона и МакГи). Второй и последний европейский трофей «Донз».

«Гамбург», руководимый Эрнстом Хаппелем, мог сетовать на отсутствие Хорста Хрубеша, перешедшего в бельгийский «Стандард». Манфред Кальтц еще долго забрасывал свои «бананы» в чужую штрафную, но Хорста там уже не было. Но это проблемы немецкого клуба. Как и несерьезное отношение «красноштанников» к Суперкубку. «Гамбург» отдал все силы в матче за Межконтинентальный кубок, где уступил «Гремио».

В сезоне 1982/83 команда Фергюсона была близка к хет-трику. Но ограничилась дублем. «Донз» сохранил за собой Кубок Шотландии, обыграв в финале «Рейнджерс». Единственный мяч был забит Эриком Блэком за четыре минуты до окончания дополнительного времени. Борьба за Кубок Шотландский лиги завершилась на стадии четвертьфинала двумя проигрышами «Данди Юнайтед».

Борьба за чемпионский титул была очень острой. Сразу три коллектива бились за титул, но среди них не оказалось «Рейнджерс». Всё решилось в последнем туре. Банк сорвал «Данди Юнайтед». «Арабы» в первый и единственный раз стали чемпионами, набрав 56 очков. «Селтик» и «Абердин» пришли на финиш с равным количеством очков (55), но разница мячей (+54 против +51) оказалась лучше у «Хупс». Конечно, было обидно упустить чемпионство, но выигрыш Кубка Кубков оправдал эту жертву.

Фергюсон еще дважды привёл «Абердин» к чемпионскому титулу, а потом понял, что этот клуб достиг потолка. Пути тренера и «Донз» разошлись. Будущий сэр Алекс отправился в Манчестер (транзитом через сборную Шотландии), а главным тренером стал помощник Ферги Арчи Нокс. Он выиграл Кубок, но вскоре уехал к бывшему шефу в Манчестер. Йан Портерфильд оказался далеко не Фергюсоном. Зато тандем Джоки Скотт – Алекс Смит оказался весьма успешным. «Абердин» в сезоне 1989-90 взял оба Кубка, а в финалах обыграл «Селтик» (в Кубке Шотландии) и «Рейнджерс» (в Кубке Лиге). Позже (через год) два тренера едва не выиграли чемпионат. Судьба титула решалась в последнем туре в матче с «Рейнджерс», который недавно принял Уолтер Смит. Перегорели «Донз». И проиграли 0:2. В роли экзекутора выступил долговязый англичанин Марк Хейтели, забивший оба мяча. А два тренера «Абердина» переругались между собой. Джоки Скот ушёл в «Данфермлайн», а Алекс Смит без напарника не потянул.