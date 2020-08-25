«Динамо» Брест – «Сараево»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:44

«Динамо» Брести и «Сараево» сыграют в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.08.2020.

«Динамо» Брест

Чемпион Беларуси в эффектном и результативном матче завоевал путевку в четвертьфинал квалификации Лиги Чемпионов. В домашней встрече против «Астаны» команда из Бреста добилась крупной победы со счетом 6:3.

В текущем розыгрыше своего чемпионата «Динамо» сыграло 20 матчей, в которых команда выиграла 9 встреч, и столько же раз проиграла. Еще в двух поединках Брест сыграл вничью.

«Сараево»

«Сараево» выступает в квалификации Лиги Чемпионов, как золотой призер чемпионата Боснии. На предыдущей стадии отбора команда легко прошла «Коннах Куэй», победив в гостях со счетом 2:0.

В проходящем розыгрыше боснийской Премьер-лиги «Сараево» сыграло уже четыре матча. В них команда дважды победила, и два раза разделила очки с соперниками.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Брест – 1.920

Ничья – 3.560

Победит «Сараево» — 3.72

Прогноз

Матчем против «Астаны» команда из Бреста показала, что она умеет собираться в нужный момент. «Сараево» заметно уступает в классе «Динамо», поэтому вряд ли гости смогут рассчитывать на положительный результат. Предлагаем взять ставку на победу хозяев с приличным коэффициентом 1.920 в БК Pinnacle.