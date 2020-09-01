Где бы ни играть, лишь бы не играть. Ромеро сменит команду, но не жизненный принцип

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вчера, 20:16

«Соккер.ру» рассказывает о предстоящем переходе самого ленивого футболиста.

Возвращение Дина Хендерсона в «Манчестер Юнайтед» повлекло за собой дальнейшие перемены во вратарской бригаде «красных дьяволов». Скоро её покинет Серхио Ромеро. 33-летнего Чикито (Малыша) ждут в «Эвертоне». Инициатором приглашения аргентинца стал тренер «ирисок» Карло Анчелотти.

Пять лет отыграл Чикито в «Манчестер Юнайтед». Отыграл громко сказано. Аргентинец принял участие в 61 матче, но только 7 из них приходятся на Премьер-лигу. Все остальные – Кубок Англии, Кубок Лиги и Лига Европы. Чикито – кубковый вратарь. И последние громкие успехи «красных дьяволов» – выигрыш Лиги Европы и Кубка Англии в 2017 году – его заслуга. Правда в финале Кубка Англии ворота защищал Давид Де Хеа, но путь к «Уэмбли» клуб преодолел с аргентинцем. Более того, сейчас многие болельщики МЮ считают, что Оле-Гуннар Сульшер был не прав, выставив Де Хеа против «Севильи» в полуфинале последней Лиги Европы. Чикито – фартовый, он – кубковый боец. И отсутствие игровой практики ему не мешает оставаться всё таким же надёжным и хладнокровным.

Серхио Ромеро, как ни странно, доволен своим статусом второго, «кубкового» вратаря. Он никогда не пытался конкурировать с Де Хеа в чемпионате. Сидел на лавочке, поглядывал на игру Давида и отклонял одно предложение за другим. При этом аргентинец не выражал никаких эмоций. Будто вся мировая лень вселилась в него. И так пять лет. А до приезда в Манчестер Чикито два года грел скамейку «Сампдории», а потом продолжил заниматься тем же в «Монако». И никаких попыток изменить свой статус.

Естественно, возникнет вопрос, — а на тренировках Ромеро такой же ленивый, как и в матчах АПЛ ? А вот нет. Никаких претензий к нему не возникает. Работает наравне с Давидом. Поддерживает себя в форме и всегда готов выйти и сыграть. Кстати, вы не могли не заметить — когда Чикито играет в воротах, он вовсе не сонный. Напротив, весьма живой и эмоциональный.

А ещё Чикито считается одним из сильнейших вратарей в истории аргентинского футбола. Конечно, стоит сделать поправку, что участники опроса люди молодые и не видели голкиперов старшего поколения. Серхио Ромеро сыграл в воротах сборной Аргентины 96 матчей, больше, чем кто-либо из коллег. Участвовал в двух чемпионатах мира, причём в 2014 году дошёл до финала. В 2018-м он не приехал к нам на первенство мира по уважительной причине – был травмирован. И его отсутствие оказалось весьма ощутимым. Кроме того, Ромеро в своё время выиграл чемпионат мира среди молодёжных команд, а в 2008 году вернулся из Пекина с золотой медалью олимпийского чемпиона. На протяжении двух последних лет Чикито в сборную страны не привлекался, но международную карьеру официально не заканчивал. Может помочь и преодолеть барьер в сто встреч.

В Манчестере были вполне довольны аргентинцем, даром что за пять лет не продемонстрировал ни успехов, ни даже прилежания в изучении английского языка. Изъясниться кое-как может, но не более того. С прессой Серхио тоже не любит общаться. Лень. Единственный раз Ромеро разозлил руководство клуба, когда весной разогнался на своём «Ламборгини» до 200 километров и влетел в отбойник. Сам не пострадал, но дорогущий автомобиль превратился в груду металлолома.

Но в ближайшее время в вялотекущей карьере Ромеро может случиться поворот. А именно переезд из Манчестера в Ливерпуль. В переходе заинтересован тренер «Эвертона» Карло Анчелотти. Девятикратные чемпионы Англии готовят большой шопинг, и приглашение аргентинца прекрасно вписывается в трансферную кампанию. «Манчестер Юнайтед» тоже готов продать Чикито. Самое время. До конца контракта год, можно выручить деньги за титулованного футболиста, а не отпускать его бесплатно. К тому же «красные дьяволы» вернули Дина Хендерсона, будет кому на лавочке посидеть. Хотя вряд ли Дин, ставший в Шеффилде игроком сборной Англии, будет столь же покладист, как аргентинец. Но это уже проблемы «Манчестер Юнайтед».

А что изменится для самого Серхио Ромеро после перехода в «Эвертон»? Станет ли основным вратарём после восьми лет сидения на лавке или будет доволен ролью второго? Теперь уже в новой команде. Второй вариант видится более вероятным. Во-первых, Чикито слишком привык к своему амплуа и вряд ли захочет что-то менять в тридцать три года. А во-вторых, у «Эвертона» есть основной вратарь Джордан Пикфорд. Он же первый номер сборной Англии. И его статус не изменится. Как играл, так и будет играть. Сколь бы мячей не пропускал. Но второго вратаря у «ирисок» нет. Мартен Стекеленбург досидел свой контракт до конца и вернулся в «Аякс». Португалец Жуан Виржиния останется в аренде у «Рединга», а датчанин Йонас Лёссль хочет играть в «Хаддерсфилде», а не зевать на «Гудисон Парк». Поэтому тоже просит продлить аренду. Но вступать в сезон с одним Пикфордом рискованно, поэтому нужно постелить соломку на такой случай. Тем более что у Чикито найдётся иная работа, кроме просиживания штанов. С еврокубками у «Эвертона» пока тоскливо, а Кубок Англии и Кубок лиги никто не отменял. Будет у аргентинца поле деятельности, а у Пикфорда – дни отдыха. А сам клуб глядишь и Кубок зацепит.

Но сам переход пока не оформлен. Вдруг ещё всё сорвётся. Особых предпосылок к этому нет. Но вдруг Серхио Ромеро станет лень переезжать из Манчестера в Ливерпуль, и он предпочтёт остаться в своём клубе.