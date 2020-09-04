«Лет ми спик фром май харт ин инглиш…» Виталий Мутко и его перлы

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вчера, 19:08

Бывший глава РФС и министр спорта Виталий Мутко напомнил о себе признанием об обожании Моуриньо, а «Соккер.ру» решил, что такой шанс упускать нельзя.

Как бы вы ни относились к Виталию Мутко, но это тот человек, во многом благодаря которому Россия получила права провести чемпионат мира по футболу, а еще во время его президентских сроков во главе Российского Футбольного Союза были достигнуты лучшие результаты в истории российского футбола: два клуба выиграли Кубок УЕФА , а сборная добралась до полуфинала Евро-2008 и четвертьфинала ЧМ -2018. А еще Виталий Леонтьевич — очень яркий оратор, и это его искусство заслуживает отдельного разговора. Впрочем, говорить в основном будет сам Мутко.

О себе:

Я — чудик. Всегда беру все на себя... Кроме побед. Допинг — это я виноват. Ванкувер — это я. После Ванкувера думал, что меня расстреляют. Казалось, что я во всем кругом виноват. И демографию в стране ухудшил, и спорт в стране развалил со всей системой подготовки, и не строилось ничего в России тоже из-за меня.

О надеждах перед чемпионатом мира 2018:

Футбол в России очень любят, и люди верят в чудо — вот как жахнем всех на домашнем чемпионате! Эскьюз ми…

О любимом футбольном тренере:

У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуриньо. Ну просто я обожаю его. Я за «Тоттенхэм» начал болеть из-за него.

О том, кто может стать тренером сборной России (после Евро-2016):

Никакого блока нет, даже женщина может стать тренером.

О нелюбимом тренере:

Рассчитался ли РФС с Фабио Капелло? Не переживайте за него, Капелло все причитающееся получил. Чтоб я так жил!

О месте сборной России в истории мирового футбола:

Нам необходимо поднимать интерес к внутреннему первенству страны. Хотя это и не будет гарантом сильной сборной. Например, чемпионат Англии очень хорош, но сборная у англичан не самая титулованная. Сборная России в истории футбола даже выше английской команды. Мы чемпионы Европы, двух Олимпиад, призеры мира и Евро.

О переходе Артема Дзюбы в «Зенит» и «корпоративности»:

Мне по нраву, когда у того или иного клуба есть традиции. Когда люди растут и десятилетиями играют в своем клубе. Но сейчас все меняется, все решают экономические возможности. Мне кажется, что у клубов должна быть корпоративность. Мне Дзюба больше нравился в форме «Спартака». А так, конечно, каждый игрок вправе решать сам.

Об арбитрах и их странных решениях:

Как минимум в нынешнем чемпионате Кулалаев судить больше не будет — до конца остался всего один тур. Однако таким вещам оправдания нет. Я сомневаюсь, что он вообще будет судить и в дальнейшем. Такие ошибки, как допущенная им в первом тайме матча «Анжи» — «Мордовия»… Я думаю, что это совсем не ошибка. Я не верю в такие ошибки. Думаю, что мы будем избавляться от таких арбитров.

Незабываемая речь во время презентации заявки на России на проведение ЧМ -2018:

Диар президент Блаттер, коллегз оф зе экзекьютив комити! Лет ми спик фром май харт ин инглиш…

О подарке Владимира Путина на день рождения (Мутко получил самоучитель английского языка):

Это был сюрприз. Я вам скажу, что в начальной школе с английским была проблема. Я же заканчивал восьмилетку. Так вот, у нас не было учителя иностранного языка. Потом одно время директор совмещал. Зато преподавателя английского, который был в училище, хорошо помню. Но здесь главное даже не подарок, а внимание.

О своем возможном возвращении в кресло президента РФС в 2015 году:

Когда я не был министром спорта, люди, которые возглавляли спорт, приходили ко мне и говорили: «Полное „гэ“ вот здесь, а здесь – „пэ“, а вот здесь – „жэ“. И всё было нормально. Сейчас ко мне всё липнет: и „гэ“, и „пэ“, и „жэ“.

О своих шансах перед выборами президента РФС :

Валерий Газзаев сказал, что он фаворит? Значит, я второй.

Ценный совет правительству Ульяновской области накануне ЧМ -2018:

Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе прочих для размещения футбольных сборных во время ЧМ -2018. Ну, а вы начинайте подготовку. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом сами понимаете — команды сами ориентируются.

О том, кто сделает сборную России сильнее:

России нужен Бэйл. А лучше три Бэйла. Но их ведь надо растить.

О своих полномочиях и обязанностях на посту министра спорта РФ :

Никаких чрезмерных полномочий у министерства и меня лично нет. У меня одно полномочие сегодня – получать по голове, особенно когда у нас что-то плохо в стране.

О коррупционном скандале в FIFA :

Мэйби, ну, туморроу митинг, будет евро ацесейшн. Мэджор рекомендейшн, нэционал сейшн…

О своем уходе с поста президента РФС :

Я всегда буду с вами, всегда буду следить за судьбой российского футбола. Напоследок скажу: „Футбол фром май харт“!

И финальное:

Поверьте мне, не слушайте никого. Я сто лет занимаюсь футболом.

Ну, и для хорошего настроения: