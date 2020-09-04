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Тарханов: «„Енисей“ даст бой „Спартаку“ в Кубке России»

04 сентября 2020, 14:38

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Кубка России, по итогам которой красноярцы сыграют со «Спартаком» и «Родиной».

Мы очень довольны жеребьевкой Кубка России. Конечно, рады, что к нам приедет московский «Спартак». Самое главное, чтобы нам разрешили принять всех болельщиков без ограничений. Я надеюсь, к тому времени, в октябре, уже все меры по ограничениям снимут. Потому что на этот матч в Красноярске будет полный стадион. Конечно, мы дадим бой «Спартаку», это кубковая игра, здесь все возможно. Будем выходить и биться.

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Все комментарии
particular
particular ответ Footbolista (раскрыть)
06 сентября 2020 в 18:31
Копия - "Принято... Уважаем Ваш выбор... Не могли отказать себе в удовольствии попробовать пообщаться с Вами в приватной обстановке без крика и ора ОВ..:))
Спасибо за пояснение... Если что - дайте знать..."

Лично я всегда буду рад общению на ОВ..:)
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
06 сентября 2020 в 18:27, ред.
Видел, что вы ответили, но прочитать не смог, т.к. попрощался и вышел из лиги...надеюсь что то хорошее)...мысленно плюсую...
particular
particular ответ Footbolista (раскрыть)
06 сентября 2020 в 17:23, ред.
Уважаемый!
В Вашем профиле появилась Лига прогнозов "Коротко о главном"
От лица группы единомышленников уполномочен пригласить Вас в Лигу для необременительных бесед, основанных на взаимоуважении, юморе и адекватном общении..:) Лига закрытая, но для Вас дверка открыта...
Не сочтите за труд пройти по ссылке, осмотреться и известить о своём участии или отказе... Прогнозов не делаем... Плохому не научим, не к чему не принуждаем..:)
David Young
David Young
04 сентября 2020 в 17:13
Желаю Енисею победы.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 сентября 2020 в 16:50
Пусть старина Тарханов помечтает, время ещё есть
альсато
альсато
04 сентября 2020 в 15:42
    Footbolista
    Footbolista
    04 сентября 2020 в 15:04
    Каждый раз выстраивается очередь желающих хайпануть на "дать бой Спартаку"...
    beefs
    beefs
    04 сентября 2020 в 15:01
    Удачи вам и везения...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    04 сентября 2020 в 15:00
    Конечно, мы дадим бой «Спартаку.........
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    .......и "погибнем смертью храбрых"!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    04 сентября 2020 в 14:56
    Бой то дадите, но "оскараносный" Соболев опять "упадёт" в штрафной.
    ЧиП
    ЧиП
    04 сентября 2020 в 14:56
    Енисей, чисто домашняя команда
    Тактика на матч?! Запереться и ждать шанс.
    Итог: победа Спартака, Енисей кричит, что их засудили и им просто не повезло.
    😏
    RomarioBrazil
    RomarioBrazil
    04 сентября 2020 в 14:51
    Дедушка Тархан еще тренирует???
    shlomo
    shlomo
    04 сентября 2020 в 14:39
    И наверняка не проиграет....:)))
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