Тарханов: «„Енисей“ даст бой „Спартаку“ в Кубке России»

Главный тренер «Енисея» прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Кубка России, по итогам которой красноярцы сыграют со «Спартаком» и «Родиной».

Мы очень довольны жеребьевкой Кубка России. Конечно, рады, что к нам приедет московский «Спартак». Самое главное, чтобы нам разрешили принять всех болельщиков без ограничений. Я надеюсь, к тому времени, в октябре, уже все меры по ограничениям снимут. Потому что на этот матч в Красноярске будет полный стадион. Конечно, мы дадим бой «Спартаку», это кубковая игра, здесь все возможно. Будем выходить и биться.