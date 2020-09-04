Тарханов: «„Енисей“ даст бой „Спартаку“ в Кубке России»

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Кубка России, по итогам которой красноярцы сыграют со «Спартаком» и «Родиной».
Мы очень довольны жеребьевкой Кубка России. Конечно, рады, что к нам приедет московский «Спартак». Самое главное, чтобы нам разрешили принять всех болельщиков без ограничений. Я надеюсь, к тому времени, в октябре, уже все меры по ограничениям снимут. Потому что на этот матч в Красноярске будет полный стадион. Конечно, мы дадим бой «Спартаку», это кубковая игра, здесь все возможно. Будем выходить и биться.
Спасибо за пояснение... Если что - дайте знать..."
Лично я всегда буду рад общению на ОВ..:)
Спасибо за пояснение... Если что - дайте знать..."
Лично я всегда буду рад общению на ОВ..:)
В Вашем профиле появилась Лига прогнозов "Коротко о главном"
От лица группы единомышленников уполномочен пригласить Вас в Лигу для необременительных бесед, основанных на взаимоуважении, юморе и адекватном общении..:) Лига закрытая, но для Вас дверка открыта...
Не сочтите за труд пройти по ссылке, осмотреться и известить о своём участии или отказе... Прогнозов не делаем... Плохому не научим, не к чему не принуждаем..:)
В Вашем профиле появилась Лига прогнозов "Коротко о главном"
От лица группы единомышленников уполномочен пригласить Вас в Лигу для необременительных бесед, основанных на взаимоуважении, юморе и адекватном общении..:) Лига закрытая, но для Вас дверка открыта...
Не сочтите за труд пройти по ссылке, осмотреться и известить о своём участии или отказе... Прогнозов не делаем... Плохому не научим, не к чему не принуждаем..:)
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.......и "погибнем смертью храбрых"!!!
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.......и "погибнем смертью храбрых"!!!
Тактика на матч?! Запереться и ждать шанс.
Итог: победа Спартака, Енисей кричит, что их засудили и им просто не повезло.
😏
Тактика на матч?! Запереться и ждать шанс.
Итог: победа Спартака, Енисей кричит, что их засудили и им просто не повезло.
😏