Продать Понсе — хорошая идея. Но «Спартак» не сможет сделать это выгодно

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вчера, 19:00

У аргентинского форварда появился вариант с возвращением в Италию.

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе попал на радар «Болоньи». Итальянский клуб рассматривает спартаковского аргентинца в качестве кандидата на усиление атаки. Местное издание bolognasportnews.it утверждает, что «Болонья» не оставляет попыток подписать 20-летнего таланта из киевского «Динамо» Виталия Супрягу, однако эта сделка выглядит слишком сложной для «красно-синих», поэтому они готовы переключиться на аргентинца из Москвы, который уже был на контракте с клубом Серии A, причем не с каким-нибудь, а с «Ромой».

Не сыграл за главную команду «волков» ни одного матча, зато феерил в юношеской команде и Примавере, так что Понсе хорошо знают в Италии, что немаловажно. Эсекель к 23 годам поиграл в пяти европейских чемпионатах, что говорит о его умении адаптироваться к обстоятельствам и стилям, нигде Понсе не был балластом и везде отмечался голами, количество которых росло по мере созревания. В Греции у Эсекеля 21 гол в 43 встречах, за «Спартак» отличился уже 13 раз в 38 матчах. Неплохая статистика. И подходящий кандидат на продажу. Вот почему:

1. Тедеско хочет конкретизировать состав

Доменико Тедеско прямо выразил свое неудовольствие раздутым, на его вкус, составом «Спартака». Немецкий наставник привык доверять узкому кругу футболистов, он не сторонник ротации, хотя и называл себя жонглером, когда подписал контракт с московским клубом. И если сейчас взглянуть на состав «Спартака», то чрезмерная конкуренция наблюдается именно в линии атаки. Понсе, Ларссон, Соболев, Кокорин и Глушенков — пять футболистов на две позиции.

Да, Кокорин пропустил старт сезона, но он точно включится в конкуренцию, когда поправится, Соболев — единственный большой нападающий, и он в полном порядке, как и Ларссон, который прогрессирует и в конструировании атаки, и в искусстве завершения. «Спартак» в этом сезоне остался без еврокубков, команда будет в основном существовать в недельном цикле, так что если все будут здоровы, игровой практики на всех не хватит.

Понсе — профессиональный легионер и трудолюбивый нападающий, но из этой компании логичнее всего расстаться именно с ним, чтобы привести линию атаки в соответствие с требованиями главного тренера, выражающего недовольство избытком футболистов. Подписание Кокорина предполагало расставание с кем-то из форвардов-легионеров. Ларссон прибавил на глазах, плюс швед может сыграть на нескольких позициях, в то время как Понсе превращается в качественный и полезный, но все-таки излишек.

2. Продажа Понсе может спасти от расставания с Жиго

«Лион» положил глаз на Жиго, но лояльный к «Спартаку» Самуэль не станет бросать команду, когда чемпионат уже начался, а замена не готова. Думаю, француз потерпит с возвращением домой, но потребность «Спартака» в деньгах может заставить руководство пойти на непопулярный шаг. Но если есть возможность продать другого иностранца, не Жиго, то ей нужно пользоваться. Гус Тиль ушел во «Фрайбург» на правах аренды, за Понсе можно выручить живые деньги и отсрочить тем самым отъезд Жиго.

3. Уход Эсекеля приблизит усиление нуждающихся в этом позиций

Деньги нужны «Спартаку», чтобы качественно усилиться. Не первую неделю идут поиски правого защитника и центрального хавбека, но воз и ныне там. Выручка от продажи лишнего нападающего должна ускорить процесс поиска новичков, которых ждет Тедеско. О правом защитнике главный тренер «Спартака» обмолвился в том же откровенном интервью, где пожаловался на слишком раздутый состав.

Одна точечная покупка способна сделать «Спартак» сильнее: представьте, что справа появится квалифицированный иностранец, а Роман Зобнин перейдет на любимую позицию в центр поля. В футболе, как в Простоквашино: чтобы купить что-нибудь нужное (правый защитник), нужно продать что-нибудь ненужное (избыточный форвард).

4. Освободится еще одна легионерская позиция

В рамках лимита «8+17» к формированию состава следует подходить стратегически. Зрелый легионер на скамейке запасных — плохая стратегия, а Понсе рискует остаться с крохами игровой практики, если Ларссон и Соболев будут так же хороши, а Кокорин покажет все, что от него ждут, и даже немного больше. «Спартак» сейчас не ощущает на себе давление лимита, но это может быстро измениться. Если есть достойное предложение по иностранцу без твердого места в основе, как минимум, оно должно быть тщательно рассмотрено.

5. Это шанс остаться в «Спартаке» для Максима Глушенкова

Многие болельщики интересуются судьбой талантливого Глушенкова в «Спартаке». Так вот, расставание с Понсе — это шанс для Глушенкова остаться в команде. Оставаться пятым за спинами Соболева, Кокорина, Ларссона и Понсе не имеет смысла, если этот квартет не разбить, то молодой форвард отправится за футболом в другую команду.

Отпустить Понсе легко. Продать его с выгодой — вот достойная задача