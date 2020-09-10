Где окажутся Кузяев, Жиго и Кокорин? Трансферное лето «Спартака» без конкретики

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вчера, 13:10

Много футбольных вестей о «красно-белых», но «Соккер.ру» отмечает отсутствие полезных решений.

Подвешенное состояние – худшее. Маленький ребенок переживает, когда идет в первый класс и не знает, как всё сложится, выпускник – когда ждет результаты тестирования, не понимая, пройдет ли в нужный университет.

Люди ожидают вердиктов в разных сферах – здоровья, труда, да и подвешенное состояние в личной жизни вредно. Если суммировать все знания о трансферном лете «Спартака» имени двух уроженцев Башкортостана, то пока получаем много шума из ничего.

Сформулируем понятные вопросы, важные для «Спартака», и поищем ответы, ведь руководство клуба взяло длительную паузу.

Газизов подпишет Кузяева?

Свежая информация от «Спорт-Экспресс», который обзавелся новыми спартаковцами в своем составе – Далер Кузяев получил предложение от Газизова. Говорят о 2.5 млн евро в год зарплаты, и это больше, чем предлагают Кузяеву в «Алавесе». Но Далера интересует игра, поэтому может отказаться, уехав в Европу, может подписать контракт с «Зенитом» — опция была всегда, но игровую практику никто не гарантирует. А может уйти в «Спартак», и это будет продолжение «бросания перчатки» после подписания Кокорина. Кузяев опытнее Умярова, может играть и с Кралом, и с Зобниным – крепкий футболист, когда здоровый.

Решение: подписать свободного агента, если согласится.

Кокорин уедет в Италию?

Вряд ли перейдет куда-то. Такой вывод строится на именах людей, что ведут переговоры. Сам Александр рассказал еще до заключения контракта со «Спартаком» об интересе «Ромы», так что сейчас выкручиваться странно. Да, итальянцы к нему присматривались. Но когда был свободным агентом. У римлян сейчас новый владелец, ситуация с Джеко непонятная, травма Дзаньоло тут ни при чем – Кокорин не играет на позиции атакующего хавбека, но форварды «Роме» нужны. Но скорее на скамейку, если Эдин останется. А зачем Александру лавка с понижением оклада? Скорее всего, Кокорин останется в «Спартаке».

Решение: затянуть переговоры, Александр не волевой – сам останется.

Когда начнутся прощания?

Информация о том, что Тедеско недоволен количеством не играющих футболистов, не просто похожа на правду, а правдивая – ни один тренер не хочет, чтобы маячили недовольные лица, на которых он сам не рассчитывает. Кутепов проигрывает молодому Маслову, Гулиев — Кралу и Умярову, Рассказов – Зобнину, а Мирзов – схеме, ведь нет чистых вингеров в «3-5-2». Конечно же, этим ребятам надо знать уже сейчас, где продолжат сезон.

Решение: отпустить всех, кто сейчас не нужен, как Мелкадзе – пусть хотя бы в арендах играют.

Найдут правого латераля?

Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в разных столицах. Нет у «Спартака» правого латераля, а временные успехи Зобнина не означают, что можно весь сезон эксплуатировать универсализм Романа на правом фланге. Нужен человек с техникой, темпом, квалификацией на фланге в защите. Нужен яркий футболист, который сделает «Спартак» заметно сильнее. И его слишком долго нет, Газизов тут не доработал.

Решение: нужен правый латераль под основу, Рассказов и Ещенко проиграли конкуренцию хавбеку.

Можно ли продавать Понсе?

Если Ларссон, Соболев и Кокорин будут одновременно на поле, то нет места не только Понсе, но даже Бакаеву. Переход на «3-4-3» означает игру без ярко выраженного плеймейкера, а если останется «3-5-2», то Кокорин легко может оказаться на скамейке вместе с Понсе, ведь Ларссон и Соболев похожи на успешный дуэт нападающих, дополняют друг друга, как Азмун и Дзюба. «Спартаку» при этом не прилетят премиальные от УЕФА , так что нужно думать и о выгодных расставаниях. Вот только Понсе не вырос в цене, хотя и занимает место легионера. Снова же – нет конкретики, а на дворе почти середина сентября.

Решение: если Кокорин останется и нужно будет место под легионера – разумеется. Но выгодно не получится.

Опорник больше не нужен?

Искали, искали, не нашли и пошли за свободным агентом Кузяевым? Позлить «Зенит» — милое дело для «Спартака», ведь ответный троллинг тоже видим постоянно. Но Далер не опорник с первым пасом, как Фернандо. Зобнин, Крал и Умяров действуют иначе, а вопрос выхода в атаку передачами Жиго и Джикии не решается. Появились навесы Айртона и Зобнина как новое-старое оружие, однако не случайно скауты присматривали для Тедеско опорника. Во-первых, Зобнин может вернуться в центр полузащиты, а вот Крал играл в защите – такой вариант тоже надо держать в уме, если потеряют и не заменят Жиго. Во-вторых, Умяров молодой, его надо беречь, плавно подводить к основе. Но даже если есть отказ от Фернандо 2.0, то это надо четко озвучить.

Решение: глубинный диспетчер нужен, ведь его нет. Пора привезти мощного центрального хавбека.

Жиго уже подыскали замену?

Обратите внимание, что ни Федун, ни Газизов не вышли к публике с короткой фразой: «Жиго не продается и останется в „Спартаке“ до конца сезона». Значит, «Лион» интересуется защитником. «Ткачи» на днях продали одного центрального бека, играют с тройкой в линию, получат деньги от «Барселоны» за Депая. Одним словом, если Руди Гарсия придет за Жиго – трансфер состоится. Особенно если Самуэль хочет домой. Ситуация сложная, ведь игрока легко понять. Также легко понять, что на французе держится коллектив. Он важен и за полем, там есть характер.

Решение: надо не искать замену, а удержать Самуэля любой ценой. Лучше всего – продлением контракта.

Газизов контролирует ситуацию?

За нового генерального директора императрица Зарема, но давайте учтем, что Газизов – провинциал в большом городе. В городе, где все привыкли доить денежное вымя Алекперова и Федуна. Следовательно, сейчас прилипалы – советники, агенты и прочие директора налетели. Каждый раз одна история. Поэтому нужны окончательные решения, а не сомнения. Пока у Газизова два личных хода – Урунов и Кокорин, но до конца не понятно, нужны ли эти футболисты «Спартаку» в основе? Более того, обоих связывают с продажей в Германию и Италию. Странное трансферное лето в исполнении москвичей.

Решение: Газизову не стоит доверять никому, связанному со «Спартаком». Но пора порадовать окончательным выбором тех, с кем расстанутся, и новичков.