«Вальядолид» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1599807537

вчера, 09:58

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 1-го тура испанской Ла Лиги «Вальядолид» — «Реал Сосьедад». Поединок состоится 13-го сентября 2020 года.

«Вальядолид»

Прошлый сезон чемпионата Испании «Вальядолид» закончил в статусе тринадцатой команды в турнирной таблице. «Пусела» по ходу розыгрыша Ла Лиги претендовала на зону еврокубков, но так и не смогла решить эту задачу.

В 38-ми турах «Вальядолид» одержал только девять побед, и потерпел четырнадцать поражений. Ощутимый недобор очков команды связан с тем, что в пятнадцати поединках она сыграла вничью.

«Реал Сосьедад»

«Баски» на финише прошлой кампании решали задачу с сохранением места в зоне еврокубков, которую они успешно выполнили. Набрав 56 очков, «Реал Сосьедад» финишировал на шестом месте в турнирной таблице, и получил право выступить на групповой стадии Лиги Европы.

«Бело-голубые» занесли себе в актив шестнадцать побед, и восемь раз сыграли вничью. Из 14-ти поражений, восемь команда потерпела в гостях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» — 2.980

Ничья – 3.300

Победит «Реал Сосьедад» — 2.570

Статистика

Пять из шести последних встреч соперников в Вальядолиде закончились вничью.

В 6 предыдущих домашних матчах «Вальядолида» прошла ставка на ТМ(2,5).

В трех предыдущих противостояниях команд забивалось не больше двух голов.

Прогноз

«Вальядолид» в домашних матчах строит игру от защиты, за счет чего и добивается положительных результатов. «Реал Сосьедад» в гостях также не бежит большими силами в атаку, поэтому ждать много голов в этом матче мы не будем.

Предлагаем ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.662 в БК Pinnacle.