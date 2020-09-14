Бокс от Неймара, пять удалений. «Марсель» оказался сильнее финалиста ЛЧ

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вчера, 11:15

У ПСЖ 0 очков и 0 забитых мячей после двух матчей, а также последнее место в таблице Лиги 1.

Старт ПСЖ в Лиге 1 — катастрофа

Не спешите сочувствовать парижанам, они свои очки еще наберут и спокойненько заберутся на «законное» первое место, но сейчас во Франции потешаются над вечным чемпионом и вырезают турнирную таблицу на память. «Пари Сен-Жермен», который три недели назад играл в финале Лиги чемпионов против «Баварии», где уступил со счетом 0:1, начал новый сезон в родном чемпионате с аналогичных поражений. Два раза по 0:1, и ненавистный многими гегемон без очков и без забитых голов болтается на самом дне таблицы в компании «Метца», «Дижона» и «Страсбура». Что может быть прекраснее?

Как так вышло? В матче против «Ланса» команда Томаса Тухеля играла без ряда лидеров, подхвативших коронавирус. На поле не было Неймара, Ди Марии, Мбаппе, Наваса и Паредеса, зато игровую практику получили молодые и неизвестные: Булка, Диалло, Баккер, Муинга, Руис Атиль, Дагба. Даже основательно забытый Хесе вышел на замену. Проиграть таким составом было немудрено. К матчу с «Марселем» в строй вернулся второй вратарь Рико, подъехал новичок Флоренци, выздоровели Неймар, Ди Мария, Дракслер и Паредес. Но результат тот же.

Первая победа «Марселя» над ПСЖ за 9 лет

Для «Олимпика» победа над ПСЖ — историческое событие, значимость которого не получится преуменьшить. «Марсель» не обыгрывал парижан в новейшую эпоху столичного клуба: после прихода катарских деньжищ в «Пари Сен-Жермен» в этом противостоянии нет интриги: 13 побед ПСЖ и 3 ничьих на протяжении девяти лет. Серия оборвалась только вчерашним вечером благодаря победному голу Флориана Товена.

В середине первого тайма Димитри Пайет классно исполнил стандарт почти из центра поля, а Товен оказался самым расторопным в штрафной площади и послал мяч в ближний угол ворот Серхио Рико. Так был установлен окончательный счет матча. Могло показаться, что Флориан залез в офсайд, однако проверка VAR подтвердила, что взятие ворот было легитимным.

Зато во втором тайме судейская бригада и VAR -центр отняли у «Марселя», как показалось, абсолютно чистый гол. В общем, на один-то победный мяч команда Виллаша-Боаша точно наиграла. У ПСЖ , кстати, тоже был отменный из-за положения «вне игры» гол, но там неправильное положение Ди Марии было очевидным, Анхель на метр залез в офсайд.

В предыдущий раз «Марсель» побеждал парижан в ноябре 2011 года со счетом 3:0. По голу забили Реми, Амалфитано и Андре Айю, а руководил «Олимпиком» Дидье Дешам, которого сейчас сложно представить отдельно от сборной Франции. В рамках своей серии ПСЖ побеждал под руководством Анчелотти, Блана, Эмери и Тухеля, а первым тренером-триумфатором в рамках Дерби Франции у руля «Марселя» стал наш старый знакомый Андре Виллаш-Боаш.

Сошли с ума: 14 желтых карточек и 5 красных!

По сравнению с французской битвой наше дерби «Спартака» и ЦСКА получилось миролюбивым и даже «травоядным». Париж обуревали настоящие страсти! Команды показали, что не собираются щадить друг друга, уже в дебюте: как вам четыре предупреждения к 13-й минуте? Впечатляет? Очевидно, что такое напряжение должно было рано или поздно вылиться в нечто большее. В драку, например.

Футболисты дотерпели до добавленного ко второму тайму времени, а уж там дали волю эмоциям. Последней каплей стал фол на Леандро Паредесе в центре поля. Оскорбленный аргентинец, известный своим скверным характером и неладами со спортивной дисциплиной, пошел выяснять отношения с обидчиком с помощью кулаков и пинков, желающие присоединились к драке. Итог: прямые красные карточки для Курзава и Амави, а Паредес и Бенедетто получили по второму «горчичнику».

Но самое любопытное оказалось скрыто от взгляда Жерома Бризара, зато его помощники на VAR не дремали: арбитра матча пригласили к монитору и предложили оценить поведение Неймара. Бразилец ударил кулаком в затылок Альваро Гонсалеса, за что получил прямую красную карточку — пятую в матче. По пути в раздевалку Неймар обвинял своего оппонента в расизме, даже в трансляцию попал вопрос форварда ПСЖ к резервному арбитру: «Расизм, разве нет?!»

Французские журналисты пишут, что Альваро Гонсалес назвал Неймара «черным», а другому темнокожему игроку ПСЖ предложил заткнуть пасть, добавив обращение «грязная обезьяна». Все это, конечно, некрасиво, но в перепалке с испанцем Неймар вряд ли подбирал безобидные слова, а по-настоящему мерзкий поступок совершил именно он: подкрался сзади и исподтишка ударил кулаком по затылку. Длительную дисквалификацию для нервного юноши, пожалуйста.

#Neymar was sent off for a PUNCH in the mass brawl as he accuses #Marseille's Alvaro Gonzalez of racist comments multiple times. Reportedly Gonzalez said «Shut your mouth, dirty monkey».

After the match, Neymar tweeted that he regretted not hitting Gonzalez in the face.#noracism pic.twitter.com/ZCnVC3Kddq — Footballerize (@Footballerize) September 14, 2020

Вскоре после этого прозвучал финальный свисток, но команды еще долго не расходились по разным углам ринга, в который они превратили футбольное поле. Тем временем воинствующий Неймар, который в ближайшие дни будет разыгрывать беспроигрышную карту расизма, из раздевалки написал «твит», посвященный Альваро Гонсалесу:

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Жалею лишь о том, что не ударил этого мудака по лицу.

Правильно, что жалеет. Если бы Неймар сразу после грязных слов (утверждает, что Гонсалес называл его также «обезьяньим отродьем») без раздумий втащил обидчику, это выглядело бы по-мужски оправданной защитой собственного достоинства. Некто Зидан однажды создал хрестоматийный прецедент в финале чемпионата мира.