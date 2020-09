Бокс от Неймара, пять удалений. «Марсель» оказался сильнее финалиста ЛЧ

У ПСЖ 0 очков и 0 забитых мячей после двух матчей, а также последнее место в таблице Лиги 1.

Старт ПСЖ в Лиге 1 — катастрофа

Не спешите сочувствовать парижанам, они свои очки еще наберут и спокойненько заберутся на «законное» первое место, но сейчас во Франции потешаются над вечным чемпионом и вырезают турнирную таблицу на память. «Пари Сен-Жермен», который три недели назад играл в финале Лиги чемпионов против «Баварии», где уступил со счетом 0:1, начал новый сезон в родном чемпионате с аналогичных поражений. Два раза по 0:1, и ненавистный многими гегемон без очков и без забитых голов болтается на самом дне таблицы в компании «Метца», «Дижона» и «Страсбура». Что может быть прекраснее?

Как так вышло? В матче против «Ланса» команда Томаса Тухеля играла без ряда лидеров, подхвативших коронавирус. На поле не было Неймара, Ди Марии, Мбаппе, Наваса и Паредеса, зато игровую практику получили молодые и неизвестные: Булка, Диалло, Баккер, Муинга, Руис Атиль, Дагба. Даже основательно забытый Хесе вышел на замену. Проиграть таким составом было немудрено. К матчу с «Марселем» в строй вернулся второй вратарь Рико, подъехал новичок Флоренци, выздоровели Неймар, Ди Мария, Дракслер и Паредес. Но результат тот же.

Первая победа «Марселя» над ПСЖ за 9 лет

Для «Олимпика» победа над ПСЖ — историческое событие, значимость которого не получится преуменьшить. «Марсель» не обыгрывал парижан в новейшую эпоху столичного клуба: после прихода катарских деньжищ в «Пари Сен-Жермен» в этом противостоянии нет интриги: 13 побед ПСЖ и 3 ничьих на протяжении девяти лет. Серия оборвалась только вчерашним вечером благодаря победному голу Флориана Товена.

В середине первого тайма Димитри Пайет классно исполнил стандарт почти из центра поля, а Товен оказался самым расторопным в штрафной площади и послал мяч в ближний угол ворот Серхио Рико. Так был установлен окончательный счет матча. Могло показаться, что Флориан залез в офсайд, однако проверка VAR подтвердила, что взятие ворот было легитимным.

Зато во втором тайме судейская бригада и VAR -центр отняли у «Марселя», как показалось, абсолютно чистый гол. В общем, на один-то победный мяч команда Виллаша-Боаша точно наиграла. У ПСЖ , кстати, тоже был отменный из-за положения «вне игры» гол, но там неправильное положение Ди Марии было очевидным, Анхель на метр залез в офсайд.

В предыдущий раз «Марсель» побеждал парижан в ноябре 2011 года со счетом 3:0. По голу забили Реми, Амалфитано и Андре Айю, а руководил «Олимпиком» Дидье Дешам, которого сейчас сложно представить отдельно от сборной Франции. В рамках своей серии ПСЖ побеждал под руководством Анчелотти, Блана, Эмери и Тухеля, а первым тренером-триумфатором в рамках Дерби Франции у руля «Марселя» стал наш старый знакомый Андре Виллаш-Боаш.

Сошли с ума: 14 желтых карточек и 5 красных!

По сравнению с французской битвой наше дерби «Спартака» и ЦСКА получилось миролюбивым и даже «травоядным». Париж обуревали настоящие страсти! Команды показали, что не собираются щадить друг друга, уже в дебюте: как вам четыре предупреждения к 13-й минуте? Впечатляет? Очевидно, что такое напряжение должно было рано или поздно вылиться в нечто большее. В драку, например.

Футболисты дотерпели до добавленного ко второму тайму времени, а уж там дали волю эмоциям. Последней каплей стал фол на Леандро Паредесе в центре поля. Оскорбленный аргентинец, известный своим скверным характером и неладами со спортивной дисциплиной, пошел выяснять отношения с обидчиком с помощью кулаков и пинков, желающие присоединились к драке. Итог: прямые красные карточки для Курзава и Амави, а Паредес и Бенедетто получили по второму «горчичнику».

Но самое любопытное оказалось скрыто от взгляда Жерома Бризара, зато его помощники на VAR не дремали: арбитра матча пригласили к монитору и предложили оценить поведение Неймара. Бразилец ударил кулаком в затылок Альваро Гонсалеса, за что получил прямую красную карточку — пятую в матче. По пути в раздевалку Неймар обвинял своего оппонента в расизме, даже в трансляцию попал вопрос форварда ПСЖ к резервному арбитру: «Расизм, разве нет?!»

Французские журналисты пишут, что Альваро Гонсалес назвал Неймара «черным», а другому темнокожему игроку ПСЖ предложил заткнуть пасть, добавив обращение «грязная обезьяна». Все это, конечно, некрасиво, но в перепалке с испанцем Неймар вряд ли подбирал безобидные слова, а по-настоящему мерзкий поступок совершил именно он: подкрался сзади и исподтишка ударил кулаком по затылку. Длительную дисквалификацию для нервного юноши, пожалуйста.

