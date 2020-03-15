Уколы Иглы

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вчера, 18:07

«Соккер.ру» вспоминает знаменитого итальянского нападающего.

Сначала небольшая присказка. В августе 1982 года главный юмористический журнал Советского Союза «Крокодил» посвятил куплеты победе сборной Италии на чемпионате мира. Незамысловатые, но весьма запоминающиеся строки можно процитировать и без купюр. Что и сделаем.

У ворот построил дзот

Тренер Энцо Беарзот.

Звон медалей, кубка зов

Раньше всех услышал Дзофф.

На футбольном горизонте

Ярче звезд блистает Конти.

Исчезают все вопросы,

Коль на поле вышел Росси.

От любой уйдет погони

В миг синьор Антониони.

Эдер с Зико приуныли:

Не пройти никак Джентиле.

Мчит с мячом быстрее лани

И Франческо Грациани.

Мяч пинает с колыбели

Юный форвард Альтобелли.

На почетном пьедестале

Несравненный Ориали.

Ну, а что, к примеру, мне

Написать о Блохине?

Вроде бы все верно по сути, кроме того, что Алессандро Альтобелли вдруг оказался юным форвардом. На момент выигрыша Кубка мира нападающему «Интера» шел двадцать седьмой год. Согласитесь, период футбольной юности Алессандро уже пережил. Тому же Олегу Блохину, которого упомянул автор стихов в «Крокодиле», было на три года больше. Однако юным его сделал не журнал, а кто-то из нашей бригады телекомментаторов, перепутав частенько выходящего на замену Альтобелли с другим не самым известным на тот момент игроком сборной Италии Джузеппе Бергоми. Тот действительно поехал в Испанию 19-летним юношей. Справедливости ради, Алессандро выглядел на испанском чемпионате мира действительно очень молодо. Высокий, худой, даже слишком, подвижный, с горящими глазами. Не исключено, что вкралась чисто техническая ошибка, в официальных бумагах первенства форвард «Интера» значился моложе, чем был на самом деле. Интернета тогда не было, попробуй, проверь. Поэтому не стоит корить наших замечательных комментаторов, говоривших о юном даровании и растущей смене для лидеров сборной Италии. Не самая плохая ошибка. Даже можно сказать, приятная.

Альтобелли был включён в заявку вместо лидера «Ромы» Роберто Пруццо. Ох, и досталось перед чемпионатом мира Беарзоту. Конечно, за замену Пруццо на Альтобелли его полоскали не так, как за то, что он предпочёл лидеру «Ювентуса» Роберто Беттеге не игравшего три года Паоло Росси, но и это решение тренера сборной Италии было сочтено блажью. А все вышло наоборот. Росси стал главным героем первенства мира, а Альтобелли очень удачно выходил на замену. Особенно в финальной встрече, когда он уже в самом начале заменил травмированного Франческо Грациани. Наградой за труд стал гол в ворота сборной Западной Германии в главной встрече чемпионата мира.

Через четыре года в Мексике Альтобелли предстал заметно постаревшим, возможно из-за своей бороды. Разговоры о его юном возрасте сошли на нет. Но при этом Алессандро оказался едва ли не единственным игроком, кто боролся до конца за сохранение чемпионского звания за сборной Италии. Он забил четыре из пяти мячей итальянской сборной на том первенстве. Другое дело, что чемпионы мира как-то безропотно сложили свои полномочия.

Достаточно о сборной Италии, тем более что Алессандро больше запомнился как футболист «Интера». Болельщики, даже те кто не видел Альтобелли на поле, включают Иглу в символическую сборную клуба всех времен, считают его одним из лучших нападающих в истории «интеристи». Прозвище Spillo (Игла) он получил не только за комплекцию, но и за умение наносить разящие, очень неудобные для вратарей удары с обеих ног. Альтобелли славился умением сыграть в касание, в стенку, пробить по летящему мячу или просто легонько ткнуть катящийся мимо, чтобы тот оказался за линией. Классический форвард штрафной. Но при этом Игла мог забить и из-за пределов штрафной площадки, хлёстким, неожиданным для голкипера ударом. Бил он коварно, почти без замаха. При этом Альтобелли обладал очень приличной стартовой скоростью и был способен оторваться едва ли не от любого защитника. Одно движение, другое, и вот уже никто не мог помешать Игле нанести разящий укол.

«Интер» присмотрел Альтобелли в «Брешии» и два года «вёл» молодого нападающего, прежде чем приобрести его. Сомневались. А зря. В 1977 году Игла впервые надел сине-чёрную футболку и носил ее долгих 11 лет. За это время он отличился 206 раз в 466 матчах — весьма завидная результативность. Иногда Алессандро тащил «Интер» на себе, иногда разбавлял своими хитроумными действиями весьма скучную игру миланцев.

Алессандро покинул «нерадзурри» в 1988 году, вскоре после чемпионата Европы. Ушёл в «Ювентус» в неполные 33 года. О причине подобного поступка сам футболист никогда не говорил. Возможно, хотел выиграть на клубном уровне хоть что-то. Ведь за все 11 миланских лет он добыл лишь один скудетто и два Кубка Италии. Но в «Ювентусе» не сложилось. Голы давались с трудом, туринская публика тоже недолюбливала бывшего «интеристи». Отыграв за «старую синьору» лишь один сезон, Игла ушел в родную «Брешию», где сыграл сезончик и закончил. Возможно, в биографии этого замечательного форварда было бы куда больше покоренных вершин, играй он в 60-е годы или в наше время. Но времена не выбирают. А для «Интера» Алессандро Альтобелли остаётся тем, кто олицетворял клуб в непростые для «сине-чёрных» годы.

Алессандро долго искал себя в послефутбольной жизни. Тренера из него не получилось. Комментировать звали только на катарский канал «Аль-Джазира». Потом всё же его пригласили в «Интер», уже много лет Игла ищет юные таланты в итальянских глубинках. Находит ли? Сын бомбардира Маттиа Альтобелли тоже нападающий. Но, увы, не столь одарённый, как папа. Поэтому и играет где-то в Швейцарии, причём не в самой сильной лиге.