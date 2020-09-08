Бернское чудо, победа в «Лужниках» и бегство лидеров. Закат непобедимой сборной Венгрии

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вчера, 18:00

«Соккер.ру» завершает серию рассказов о команде Густава Шебеша.

Мы остановились на том, как венгры разгромили англичан в матче-реванше 23 мая 1954 года. Менее чем через месяц должен был начаться чемпионат мира. Первый в послевоенной Европе. В качестве места проведения была избрана Швейцария, соблюдавшая нейтралитет и не затронутая пламенем войны.

Венгры попали в число участников мирового первенства без отборочного турнира. Поляки отказались от участия, и путёвка досталась «золотым мадьярам» без борьбы. А ведь были всякие неожиданности. Например, сборные Турции и Испании обменялись победами 1:0 и 1:4. Разница мячей не учитывалась, и обладателя путёвки должен был выявить дополнительный матч. А он завершился вничью 2:2. Пришлось прибегнуть к помощи жребия. Итальянский мальчик Франко Джемма с завязанными глазами вытащил из банки бумажку с надписью «Турция».

16 участников чемпионата мира были распределены на четыре группы. Но формула группового этапа была, мягко говоря, странной. Команды играли не три матча, а два. Например, венгры, попавшие в компанию сборных Западной Германии, Южной Кореи и Турции, играли с немцами и с корейцами, а матч с турками в календаре не значился.

Густав Шебеш взял в Швейцарию всех сильнейших. Основной вратарь — Дьюла Грошич («Гонвед»), его верный дублёр — Шандор Геллер (выходил на замену в обеих встречах с англичанами) из «Ворош Лобого», Гёза Гуляш («Киниши»). Защитники: Енё Бузански («Дорог»), Дьюла Лорант («Гонвед»), Михай Лантош («Ворош Лобого»), Бела Карпати («Вашаш»), Паль Вархиди («Дожа»). Небольшое пояснение. В начале пятидесятых несколько клубов подверглись переименованию. МТК стал «Ворош Лобого», «Ференцварош» — «Киниши», а «Уйпешт» — «Дожей». «Кишпешт» ещё во второй половине сороковых сменил имя на «Гонвед». Полузащитники — Йожеф Божик («Гонвед»), Йожеф Закариаш, Имре Ковач (оба — «Ворош Лобого»), Ференц Сойка («Шальготарьян»). Нападающие — Ласло Будай, Шандор Кочиш, Ференц Пушкаш, Золтан Цибор, Ференц Махош (все — «Гонвед»), Нандор Хидегкути, Петер Палоташ (оба — «Ворош Лобого»), Ласло Чардаш («Вашаш»), Михай Тот («Дожа»).

Первым соперником сборной Венгрии стала национальная команда Южной Кореи, собранная наспех из студентов. Её венгры «проглотили», не поморщившись — 9:0. Хет-трик Кочиша, по дублю Пушкаша и Палоташа, голы Лантоша и Цибора. Немцы в свою очередь крупно победили турок — 4:1. Через три дня сборным Венгрии и Западной Германии предстояло сыграть в Базеле.

Зепп Гербергер, ещё тренировавший сборную Третьего рейха, пошёл на хитрость. Приберёг нескольких основных игроков. Других футболистов выпустил на не свойственных для них позициях. Например, нападающий Фриц Вальтер был отряжен в среднюю линию. Обыграть такую сборную Германии для венгров не составило труда — 8:3. Кочиш забил четыре мяча, два раза отличился Хидегкути, по разу забили Пушкаш и Тот. Первое место было гарантировано. Сборные ФРГ и Турции набрали по два очка. На разницу мячей никто не смотрел, поэтому последовала переигровка. Немцы разгромили турок 7:2 и вышли в четвертьфинал.

Но вернёмся к сборной Венгрии. В 1/4 финала ей досталась сборная Бразилии. Обе команды мечтали об этой встрече. Бразильцы были наслышаны о непобедимой команде Густава Шебеша, а «золотым мадьярам» хотелось проверить себя в матче с одной из сильнейших команд Южной Америки. Эту встречу пресса назвала досрочным финалом.

К седьмой минуте венгерская команда вела 2:0 после голов Хидегкути и Кочиша. Бразильцы не сдавались. Джалма Сантос реализовал 11-метровый. Скользкий счёт 2:1 держался до 60-й минуты, пока пенальти не был назначен в ворота Селесао. Не дрогнул Лантош — 3:1. Жулиньо снова сократил отставание. Бурная концовка осталась за мадьярами. «Золотая голова» Кочиш забил свой девятый гол на чемпионате и снял все вопросы — 4:2. После финального свистка команды устроили массовую потасовку в подтрибунном помещении. Досталось даже Шебешу, которому наложили четыре шва на голову. Эта драка вошла в историю чемпионов мира как Бернское побоище. Но бразильцам было поздно махать кулаками. Венгерская сборная вышла в полуфинал, где неофициальных чемпионов мира ждали вполне настоящие чемпионы — сборная Уругвая. Немцы тоже прошли в полуфинал, обыграв югославов 2:0.

Матч со сборной Уругвая складывался очень непросто. Венгры вели 2:0 после голов Цибора и Хидегкути. До конца второго тайма оставалось 15 минут. Но обладатель испанского имени Хуан и немецкой фамилии Хоберг в течение пяти минут нивелировал преимущество сборной Венгрии в счете. Пришлось задержаться на тридцать минут. Кочиш забил два мяча и вывел таки команду Шебеша в финал. Но сколько сил пришлось отдать на поле в Лозанне. Немцы же разнесли австрийцев с результатом 6:1.

Так в финал вышли сборная Венгрии, что было вполне закономерно, и команда Западной Германии, которой вообще могло не быть среди участников. ФИФА приняла решение о допуске без длительного совещания. Сработал аргумент, что Западная Германия это уже не Третий рейх, развязавший вторую мировую войну. Страна другая, а люди... Не секрет, что в рядах Манншафт играло немало футболистов, побывавших на войне. Догадайтесь, какую форму они носили.

Венгры считались безусловными фаворитами. Особенно после того, как они разгромили немцев на групповом этапе с результатом 8:3. На такие факторы, как усталость, накопившуюся после тяжелейших встреч с бразильцами и уругвайцами, мало кто обращал внимание. Сборная Венгрии не знала поражений на протяжении четырёх лет и не должна была проиграть 4 июля в Берне. Но случилось Бернское чудо.

Венгры сделали ставку на быстрый гол, и уже на шестой минуте Ференц Пушкаш пробил Тони Турека с острого угла. Через две минуты Золтан Цибор воспользовался ошибкой немецкой обороны. Но дальше всё пошло не так, как планировал Шебеш. На 10-й минуте Уве Ран пробросил мяч между ног Ене Бузански, избежал подката Йожефа Закариаша и выложил мяч под удар Максу Морлоку — 2:1. Прошло ещё 8 минут, и Ран сравнял счёт после розыгрыша углового.

Венгерская команда решила не тянуть с третьим голом. Но ни Пушкашу, ни Хидегкути не удавалось пробить Турека. Бывший военнопленный спасал немцев в сложнейших ситуациях. Удар Кочиша пришёлся в перекладину. У Дьюлы Грошича работы было меньше, но и он отличился, отразив сложнейший мяч после удара Фрица Вальтера.

Когда до конца основного времени оставалось 6 минут, Оттмар Вальтер ворвался в венгерскую штрафную и покатил мяч вдоль ворот на набегающего Рана. Уве вогнал мяч в сетку — 3:2. В оставшиеся шесть минут венгры устроили штурм ворот Турека, но тщетно. Сборная Западной Германии стала чемпионом мира. Неожиданно для всех. Недаром этот матч, получивший прозвище Бернское чудо, до сих пор окружён разными тайнами. Говорилось и о допинге, которым накачали немцев, и о вспышке кишечной инфекции внутри венгерской сборной. Но всё куда проще. Пик формы венгров пришёлся на начало чемпионата. Во многом подготовка была сформирована желанием разгромить англичан в матче-реванше. По ходу турнира венгры выглядели всё более и более усталыми. Немцы же, напротив, прибавляли от игры к игре. Да и хитрость Гербергера в матче группового этапа тоже сработала.

Но потерпев первое за четыре года поражение и не выиграв чемпионат мира, венгерская сборная оставалась грозной силой. В этом могла убедиться и сборная СССР , сыгравшая два товарищеских матча с «золотыми мадьярами». Первая встреча прошла 25 сентября 1955 года в Будапеште. Советские футболисты могли обыграть вице-чемпионов мира. Гол Юрия Кузнецова оставался единственным вплоть до 87-й минуты, пока английский судья Артур Эллис не придумал пенальти в ворота Льва Яшина. Ференц Пушкаш переиграл Льва Ивановича, проведшего очень сильный матч. Тот же Эллис по известным только ему причинам отменил чистый гол Эдуарда Стрельцова.

23 сентября 1956 года венгры прибыли в Москву с ответным визитом. Новенькие «Лужники» были забиты до отказа — 102 тысячи зрителей. Но после игры они покидали стадион огорчёнными — сборная Венгрии победила с результатом 1:0 за счёт гола Цибора.

Густав Шебеш готовил команду к чемпионату мира 1958 года. В сборной появились новые люди — молодой нападающий Лайош Тихи, полузащитник Дёже Бунджак, защитник Паль Беренди. Всё чаще стал подменять Грошича Арпад Фазекаш. Но, как это нередко бывает, всё погубила политика.

В октябре в Венгрии вспыхнули кровавые события. Начался вооружённый мятеж против коммунистического правительства. Среди «повстанцев» было немало тех, кто был по ту сторону фронта во время второй мировой войны — недобитых нацистов. Счёт жертв шёл на тысячи, а жестокость мятежников поражала. Мятеж был подавлен с помощью Советской Армии. В современной Венгрии эти события называют революцией. Пусть называют, я этого делать не стану.

Кровавые события раскололи и сборную Венгрии. Во время поездки базового клуба «Гонведа» на матч Кубка чемпионов с «Атлетиком» Ференц Пушкаш, Шандор Кочиш и Золтан Цибор остались в Испании и попросили политическое убежище. Пушкаш потом долго играл за «Реал» и провёл несколько встреч за испанскую сборную. Кочиш и Цибор обосновались в «Барселоне». Густав Шебеш оставил сборную, сосредоточившись на работе в министерстве. Его место занял Мартон Букови.

Без своих лидеров сборная Венгрии заметно сдала. На чемпионате мира 1958 года она не смогла выйти из группы. Конечно, были в её истории и славные страницы, и знаменитые футболисты. Но такую мощную команду создать больше не удалось.