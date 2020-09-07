Матч века на «Уэмбли» и неофициальный титул чемпиона Европы. Непобедимая команда Густава Шебеша

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вчера, 15:00

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о сборной Венгрии пятидесятых годов.

В первой части вы могли прочитать, как Густав Шебеш создал прекрасную команду на базе будапештского «Гонведа», и как сборная Венгрии выиграла Олимпийские игры в Хельсинки. Но останавливаться на этой высоте Ференц Пушкаш, Золтан Цибор, Шандор Кочиш не собирались. Олимпийский триумф был для них лишь ступенькой.

Розыгрыш Кубка центральной Европы затянулся на несколько лет. Венгры шли вторыми вслед за австрийцами, но оставалось доиграть две встречи (обе гостевые) — со сборными Швейцарии и Италии. Через месяц с небольшим «золотые мадьяры» отправились в Берн (в столицу будущего чемпионата мира). Сборная Швейцарии даром что шла последней, дала бой олимпийским чемпионам. К 11-й минуте хозяева отправили два мяча в ворота Дьюлы Грошича. Но ещё до перерыва Ференц Пушкаш отыграл оба гола, а во втором тайме Шандор Кочиш и Нандор Хидегкути забили по мячу. 4:2 в пользу сборной Венгрии. Венгры и австрийцы теперь имели по 9 очков. Но сборная Австрии уже «отстрелялась» с отрицательной разницей мячей (15-19). Венгерской команде, располагавшей соотношением голов 24-17, оставалось сыграть весной пятьдесят третьего в Италии. Представьте, с каким счётом должны были проиграть мадьяры, чтобы отойти на второе место. Фактически венгерская сборная обеспечила себе звание победителя Кубка Центральной Европы (чемпионата континента тогда не существовало).

Первым соперником в 1953 году стала сборная Австрии. Соседи бились так, будто это не товарищеский матч, а какой-то финал. В итоге ничья в Будапеште, причём хозяева отыгрывались. Но в Риме (в присутствии 80 тысяч болельщиков) сборная Венгрии раскатала итальянцев 3:0 (гол Хидегкути и дубль Пушкаша). Венгры официально выиграли Кубок.

Остальные матчи 1953 года были товарищескими. Но команда Шебеша относилась к ним, как к официальным. Четыре победы и две ничьи. Особняком стояла заключительная из этих встреч, которая должна была пройти на лондонском стадионе «Уэмбли». Ещё ни одна из континентальных команд не побеждала англичан в Лондоне. А венгры смогли. Да как. Встречу 25 ноября 1953 года потом назвали матчем века.

Англичане вышли на поле в сильнейшем составе. Вратарь — Джил Меррик («Бирмингем Сити»). В защите играли Альф Рамсей («Тоттенхэм»), Билли Райт («Вулверхэмптон»), Билл Эккерсли («Блэкберн»). Полузащитники: Гарри Джонсон («Блэкпул») и Джимми Дикинсон («Портсмут»). Пятёрка нападающих: Стэнли Мэтьюз, Эрни Тэйлор, Стэн Мортенсен (все «Блэкпул»), Джеки Сьюэлл («Шеффилд Уэнсдэй»), Джордж Робб («Тоттенхэм»). Руководил командой Уолтер Уинтерботтом. Густав Шебеш выпустил на поле следующих футболистов. Вратарь — Дьюла Грошич («Гонвед»). Защитники: Енё Бузански («Дорог»), Дьюла Лорант («Гонвед»), Михай Лантуш («Ворош Лобого»). Полузащитники: Йожеф Божик («Гонвед»), Йожеф Закариаш («Ворош Лобого»). Нападающие: Ласло Будаи, Шандор Кочиш, Ференц Пушкаш, Золтан Цибор (все «Гонвед»), Нандор Хидегкути («Ворош Лобого»). Необходимое уточнение, клуб МТК к тому времени был переименован в «Ворош Лобого». На трибунах «Уэмбли» собралось 105 тысяч. Все ждали, что родоначальники футбола поставят на место венгерских выскочек. Которые не знали поражений уже больше трёх лет.

Но уже на первой минуте настроение английской публики было испорчено голом Хидегкути. Довольно быстро выяснилось, что в обороне англичан гуляет ветер. Пушкаш дважды пожалел хозяев поля. Однако точный удар Сьюэлла обнадёжил англичан. Ненадолго, всего на 5 минут. Вскоре Хидегкути снова вывел венгров вперёд, а затем Пушкаш легко обыграл капитана Райта и забил третий мяч. Затем гости разыграли штрафной, который завершился точным ударом Пушкаша (1:4). Мортенсен один гол отыграл, но счёт первого тайма (2:4) говорил, кто сильнее в матче века. Начался второй тайм. И ещё два мяча побывали в воротах Меррика (отличились Божик и Хидегкути). Всё, что удалось англичанам — сократить отставание. Будущий тренер чемпионов мира 1966 года Альф Рамсей реализовал 11-метровый. В итоге победа сборной Венгрии (6:3).

По самолюбию англичан был нанесён мощнейший удар. Если раньше они свысока смотрели на представителей континентальной Европы, да и на международные соревнования не обращали внимания. Но 3:6 на «Уэмбли» показали, что с английским футболом далеко не всё в порядке. Что пора перестать отсиживаться за Ла-Маншем, иначе можно безнадёжно отстать.

При этом сборная Англии требовала реванша. И венгры согласились. 22 мая 1954 года команды снова сошлись. Но теперь в Будапеште, на «Непштадионе». Здесь тоже собралась большая аудитория (92 тысячи).

Густав Шебеш выпустил десять участников «Матча века». Йожеф Тот из «Чепеля» заменил на правом фланге нападения Ласло Будаи. Уолтер Уинтерботтом внёс куда большие коррективы. Семь новых игроков. Вратарь — Джил Меррик. Защитники: Рон Стенифорт («Хаддерсфилд»), Билли Райт («Вулверхэмптон»), Роджер Бирн («Манчестер Юнайтед»). Игроки средней линии: Сид Оуэн («Лутон»), Джимми Дикинсон («Портсмут»). Нападающие: Питер Харрис («Портсмут»), Джеки Сьюэлл («Шеффилд Уэнсдей»), Бедфорд Джеззард («Фулхэм»), Айвор Бродис («Фулхэм»), Том Финни («Престон Норт Энд»).

Однако выяснилось, что большие перемены в составе не помогли англичанам. Всё было решено к 20-й минуте после голов Лантоша, Пушкаша и Кочиша. После перерыва избиение англичан продолжилось, Хидегкути, Кочиш и Тот довели преимущество «золотых мадьяр» до 6:0. Бродис один гол отыграл, но Пушкаш отправил седьмой мяч в ворота несчастного Меррика (7:1). Реванш не состоялся. Зато генеральная репетиция перед чемпионатом мира удалась на славу.

Вскоре в Швейцарии начинался чемпионат мира. Венгры, после двух феерических матчей с англичанами и длительной беспроигрышной серии, считались фаворитами турнира. Даже неофициальными чемпионами мира. Мало кто сомневался, что вскоре команда Густава Шебеша выиграет Золотую богиню.

Но о чемпионате мира 1954 года вы прочитаете в третьей части рассказа о «золотых мадьярах».