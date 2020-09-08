Закат Чилаверта и восход Чеха. Лучшие вратари-легионеры французской Лиги 1 начала XXI века

1599537605

вчера, 07:00

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о сильнейших голкиперах французского чемпионата начала XXI века.

Во второй части вас ждёт встреча с целой плеядой мастеров вратарского цеха. Для кого-то первенство Франции стало трамплином, кто-то, наоборот, провёл в Лиге 1 свои лучшие годы. А для нашего первого героя выступление во французском чемпионате стало завершением европейских гастролей.

Хосе Луис Чилаверт (1965). Парагвай. «Страсбур» 2000-03. «Пеньяроль» 2003. «Велес Сарсфилд» 2003-04

Зря, наверное, знаменитый парагваец решился в 35 лет на этот вояж. Но игра Чилаверта на чемпионате мира 1998 так впечатлила французов, что Хосе Луиса завалили предложениями. Он согласился перейти в «Страсбур» и, видимо, не угадал с командой. Чилаверт не смог спасти «гонцов» от расставания с элитой. Слишком поздно пришёл. Но даже в столь непростой ситуации Чилаверт оставался Чилавертом. Был надёжен. Пенальти разок забил. Правда, результативных штрафных в его исполнении французские болельщики не видели.

Фарид Мондрагон (1971). Колумбия. «Метц» 2000-01, «Галатасарай» 2001-07, «Кёльн» 2007-11

Это была вторая попытка колумбийца заиграть в Европе. Первая оказалась неудачной. Фарид не смог заиграть в испанской «Сарагосе». Но свой единственный сезон в воротах «драконов» провел отлично. Во многом благодаря Мондрагону «Метц» сохранил прописку в Д-1, отправив на понижение «Страсбур» Чилаверта. Но сам Фарид в Лотарингии не задержался. Летом 2001-го он уже получил форму с эмблемой «Галатасарая».

Ведран Рунье (1976). Хорватия. «Стандард» 1997-2001 и 2004-06, «Марсель» 2001-04, «Бешикташ» 2006-07, «Ланс» 2007-11

Покорив Бельгию, длинноволосый брюнет отправился покорять Францию. Причём не куда-нибудь, а в «Марсель». Вытеснить Стефана Тревизана оказалось легко. Ведран играл на совесть и помог «Олимпику» подняться на третье место и завоевать путёвку в Лигу чемпионов. Но в 2004 году в Марсель вернулся Фабьен Бартез. Рунье пришлось вернуться в Льеж, где он снова был признан лучшим вратарём бельгийского чемпионата. Через несколько лет Ведран снова оказался в Лиге 1, в воротах «Ланса». Но этот период оказался не самым удачным в биографии хорвата. Свидетельство тому — два вылета «кроваво-золотых» из элиты.

Флавио Рома (1974). Италия. «Пьяченца» 1999-01, «Монако» 2001-09, «Милан» 2009-12

Уроженец Рима, да ещё с такой фамилией, должен был играть в воротах «Ромы». Но Флавио оказался по иную сторону римских баррикад. Воспитанник «Лацио» так и не заиграл в родном клубе. Мотался по арендам, пока не перешёл в «Пьяченцу». С которой он и вылетел из Серии А. И потерялся бы вратарь с такой римской фамилией на периферии итальянского футбола, если б не приглашение в «Монако». Вот там-то итальянец и расцвёл, отодвинув в сторону Стефана Порато. Вершиной карьеры стал выход в финал Лиги чемпионов 2003-04 и последовавшее за ним приглашение в сборную Италии. Чемпионом Франции Флавио так и не стал, в это время правил «Лион». Но при этом оставался одним из сильнейших вратарей Лиги 1 и не стремился покидать крошечное княжество. Правда, в конце десятилетия стареющий Рома уступил место Стефану Руффье и уехал в «Милан».

Тони Силва (1975). Сенегал. «Монако» 1993-2004, «Аяччо» 2000-01, «Лилль» 2004-008. «Трабзонспор» 2008-10

Девять лет сенегалец провёл в «Монако». Довольствовался редкими выходами и арендами. Но на чемпионате мира-2002 Тони оказался непробиваем для французской сборной. Чемпионы мира сенсационно уступили в матче открытия своему «филиалу». Сенегальцы неплохо выступили на том ЧМ , но статус Тони не изменился. Только после финала Лиги чемпионов Силва отважился на переход в «Лилль», где отыграл четыре хороших сезона. В сезоне 2004-05 «доги» заняли второе место вслед за «Лионом». Тони Силва был очень сильным по африканским меркам вратарём. Главное, стабильным и не склонным к излишнему артистизму. Отработав четыре сезона в «Лилле», сенегалец отважился покинуть Францию. И под занавес карьеры взял Кубок Турции с «Бешикташем».

Косси Агасса (1978). Того. «Этуаль Филан» 1999-2001, «Африка Спорт» 2001-02, «Метц» 2002-05, «Эркулес» 2006-08, «Реймс» 2008-16, «Истр» 2009-10

Возможно, попадание в этот список рослого и худого тоголезца — аванс. Косси так и не дослужился на звания первого вратаря «Метца». Что не мешало ему быть основным в сборной Того, добыть ей историческую первую путёвку на чемпионат мира и вполне достойно выступить на этом чемпионате. Возможно, этот очень гибкий и прыгучий африканец мог бы повторить путь предыдущего героя. Но раскрыться в полной мере у Агассы не получилось.

Петр Чех. (1982). Чехия. «Хмел» 1999-2001, «Спарта» 2001-02, «Ренн» 2002-04, «Челси» 2004-15

Вот и добрались до выдающегося голкипера. Всего два года отыграл Чех в воротах «Ренна», но при этом приобрёл очень полезный опыт. Молодой чешский вратарь спас бретонцев от вылета из Лиги 1, а потом способствовал прогрессу «красно-чёрных». После чего со спокойной совестью передал эстафету Андреасу Исакссону и отправился покорять Английскую Премьер-Лигу. Почему два этих сезона были очень важны для Петра? Дело в том, что в Чехии у него не было столько работы. В «Ренне» же пришлось столкнуться с колоссальной нагрузкой, и Чех её с честью выдержал. И если б не две зимы и две весны во французском чемпионате, глядишь, и не смог бы Петр стать тем, кем мы его запомнили.

Андреас Исакссон (1981). Швеция. «Ювентус» 1999-2001, «Юргорден» 2001-04, «Ренн» 2004-06, «Манчестер Сити» 2006-08, ПСВ 2008-12

В начале десятилетия Исакссон и Чех котировались примерно одинаково. Швед даже чуть выше, учитывая его приглашение в «Ювентус», где Андреас не сыграл ни минуты. В стокгольмском «Юргордене» Исакссон был очень хорош. Выиграв с «зоопарком» два титула чемпиона Швеции и Кубок страны, основной вратарь шведской сборной отправился во французский «Ренн», на смену Петру Чеху. Эти два года Андреас отслужил достойно, за что получил приглашение из Англии, — а именно от «Манчестер Сити». Но в отличие от Чеха Исакссон не смог заиграть в Английской Премьер-Лиге. Пропустил восемь мячей от «Мидлсбро», проиграл конкуренцию молодому Джо Харту, после чего покинул Манчестер и нашёл себе чемпионат попроще.

Апула Эдель (1986). Камерун/Армения. «Пюник» 2002-05, «Рапид» (Бухарест) 2005-07, «Пари Сен-Жермен» 2007-11

Наш рассказ был бы не полон без этого экзотического персонажа, который каким-то непостижимым образом стал гражданином Армении. Хотя в отличие от французов и южноамериканцев, становившихся под знамёна сборной закавказской страны, он вряд ли имел армянские корни. Но Эдель успел собрать большой урожай трофеев в Армении, включая четыре чемпионских титула, а также заиграл в сборной. Потом афроармянина занесло в Румынию, а оттуда в Париж. Где он сумел выиграть борьбу за место в основе у самого Грегори Купе. Конечно, дали знать о себе травмы и возраст семикратного чемпиона Франции, но два сезона… Конечно, когда на ПСЖ пролился дождь из катарских нефтедолларов, столичный клуб нашёл куда более серьёзных стражей ворот. Но свой след в истории ПСЖ эта загадочная личность всё же оставила.

Вот и подошла к концу вторая глава. Сразу отвечу на два вопроса, которые могут возникнуть. Где Максим Левицкий? Вряд ли Максим остался доволен своим выступлением за «Сент-Этьен». И дело не только в выступлениях, а он успел сыграть всего 15 матчей за «стефануа». Российско-украинского вратаря подставили с паспортом, из-за которого он угодил за решётку. К счастью, удалось вызволить Максима из тюрьмы, но французский отрезок карьеры оказался скоротечным и скандальным. А с Левицким мы ещё встретимся в главах, посвящённых вратарям Российской Премьер-Лиги.

Второй персонаж, который не попал в сегодняшний материал — Шарль Юбер Итандж, защищавший ворота сборной Камеруна на чемпионате мира-2014. Но Шарль родился во Франции и ворота «Ланса» защищал как француз. Более того, мог оказаться первым афрофранцузом в воротах французской сборной (Бернар Лама — не афро, хоть и темнокожий). Камерунцем он стал позже. А эта глава посвящена легионерам. Не бойтесь, Итандж никуда не денется. Будет представлен в третьей части наряду со многими голкиперами-французами.