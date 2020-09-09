Лучший чемпионат мира сборной Португалии. Результат, который не покорился даже Роналду

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вчера, 20:00

«Соккер.ру» рассказывает о первом появлении сборной Португалии на чемпионате мира.

Португальская сборная долгое время оставалась за бортом крупных футбольных турниров, при этом она участвовала в отборочных турнирах всех чемпионатов мира, начиная с 1934 года. И так длилось вплоть до 1966 года. В тридцатые и пятидесятые годы подобное положение дел особого удивления не вызывало. Но в шестидесятые?

В 1961 и 1962 годах «Бенфика» выиграла Кубок чемпионов, в 1963-м сыграла в финале. Вы могли прочитать об этих славных победах лиссабонских «орлов». Но на чемпионат мира в Чили португальцы не попали. Не было их и среди соискателей двух первых Кубков Европы. Но в 1964 году в сборную страны пришёл бразильский специалист Отто Глория. Или «Чудовище», как его прозвали ещё на родине.

Когда Отто Глория смотрел, как тренер Бела Гутман выиграл с «Бенфикой» один Кубок чемпионов, потом другой, то, наверное, говорил — «на его месте должен быть я». И, возможно, был бы, но в 1959-м «Чудовище» разругался с руководством «орлов» после пяти лет работы. Конечно, преуменьшать роль Гутмана нельзя, да и Эйсебио появился в Лиссабоне уже после «Чудовища». Но Отто Глория оставил очень приличное наследство, и в тех победах имеется и его немалая заслуга.

Пока Бела Гутман творил историю с «Бенфикой», Отто Глория поработал с «Белененсешем», «Спортингом», «Марселем», съездил в Бразилию, где год тренировал «Васко да Гама», после чего возглавил «Порту». Работа в сборной Португалии стала для него своего рода общественной нагрузкой. Старшим тренером оставался Маноэл да Луш Афоншу, на которого и была возложена задача по выводу португальцев на чемпионат мира. Афоншу очень мощно начал. В ноябре 1964 года португальцы одержали волевую победу над чемпионами Европы испанцами 2:1. Оба гола на счету Эйсебио. У жителей самой западной страны Европы появился повод для оптимизма.

Португальцам досталась тяжёлая отборочная группа под номером 4. Сборные Румынии и особенно Турции выглядели вполне «съедобными». Но команда Чехословакии — финалист последнего чемпионата мира. И она выглядела главным препятствием на пути в Англию.

Португальцы начинали свой поход двумя матчами с турками. В Лиссабоне гости подверглись разгрому — 1:5. Три из пяти голов на счету Эйсебио. В Анкаре тоже не обошлось без гола «Чёрной Жемчужины», единственного в той встрече. Так, набрав четыре очка из четырёх возможных, португальцы отправились в Братиславу на встречу с главным соперником. И тут — 1:0 и тоже гол Эйсебио. Только не останавливаться. В Лиссабоне была обыграна со счётом 2:1 сборная Румынии. Догадайтесь, кто забил оба мяча. Восемь очков из восьми. У румын 4 из 6. А чехословацкая сборная проиграла обе встречи, чем заметно отдалила себя от участия в финальной части чемпионата мира. Правда, потом чехи со словаками обыграли румын и турок, поправив своё положение. А заодно и приблизили португальцев к исполнению их мечты.

Через неделю с небольшим в Лиссабон заглянули действующие и двукратные чемпионы мира бразильцы. Эйсебио и Пеле сошлись на поле. Никто из них не смог отличиться, а товарищеский матч завершился почётной для португальцев ничьей 0:0.

31 октября 1965 года на поле стадиона в Порту вышли сборные Португалии и Чехословакии. Хозяев вполне устраивала ничья, которая в итоге и была зафиксирована. Португальцы досрочно завоевали первое место в группе и причитающуюся к ней путёвку. В Бухаресте можно было проиграть. Даже со счётом 0:2.

Жребий был суров к команде Отто Глории и Маноэла да Луш Афонсу. Да именно так перераспределились роли в тренерском штабе в процессе подготовки к чемпионату мира. Португальская сборная угодила в группу 3 к сборным Бразилии, Венгрии и Болгарии. Бразильцы — чемпионы мира. Венгры привезли очень приличную команду, в которой блистал Флориан Альберт. Да и болгары располагали весьма крепким коллективом.

Перед чемпионатом мира португальцы провели пять контрольных матчей и во всех победили. Глория и Афонсу просмотрели ряд игроков и взяли в Англию следующий состав. Вратари: Америку («Порту»), Жоаким Карвалью («Спортинг») и Жозе Перейра («Белененсеш»). Защитники: Висенте («Белененсеш»), Жерману, Фернанду Круж (оба — «Бенфика»), Алберту Фешта («Порту»), Жоау Мораиш, Алешандре Батишта, Жозе Карлуш (все — «Спортинг»). Полузащитники: Фернанду Переш («Спортинг»), Мариу Колуна, Антониу Симоэш, (оба — «Бенфика»), Куштодиу Пинту («Порту»), Жайме Граса («Витория» Сетубал). Нападающие: Эрнешту Фигейреду, Лоренсу Гонсалвиш (оба — «Спортинг»), Эйсебио, Жозе Торреш, Жозе Аугушту (все — «Бенфика»), Мануэл Дуарте («Лейшонш»).

Основным вратарём Глория назначил Жоакима Карвалью. В обороне игру начинали Мораиш, Батишта и Висенте. Пару полузащитников составили Колуна и Граса. Крайние нападающие — Антониу Симоэш и Жозе Аугушту. Выдвинутые вперёд — Эйсебио и Жозе Торреш. Такой состав вышел на игру с венграми.

Жозе Аугушту понадобилось менее минуты, чтобы забить первый мяч. В середине второго тайма он же забил второй мяч. Ференц Бёне поставил было победу португальцев под сомнение, но «король-великан» Жозе Торреш снял все вопросы — 3:1. Хороший старт. В параллельном матче бразильцы обыграли сборную Болгарии 2:0.

Те же венгры показали свою силу в игре с чемпионами мира, обыграв их 3:1. Португальцы же не оставили шансов болгарам — 3:0. Первый мяч в свои ворота отправил Иван Вуцов, по голу на счету Эйсебио и Жозе Торреша. Глория заметно изменил оборону португальцев. Место в воротах занял Жозе Перейра, а тройку защитников составили Жерману, Фешта и Висенте.

Матч сборных Португалии и Бразилии был судьбоносным для обеих команд, говорящих на одном языке. Особенно для чемпионов мира, судьба которых висела на волоске. Тренер сборной Бразилии Висенте Феола внёс большие изменения в состав — на поле вышли 9 футболистов, не игравших с венграми. Отто Глория укрепил оборону. Вместо героя первого матча Жозе Аугушту вышел Мораиш, получивший персональное задание — опекать Пеле. Мораиш и сломал короля футбола. Пеле остался на поле — замен тогда не было, но лишь обозначал своё присутствие. Но к тому драматическому моменту «европейские бразильцы» — это прозвище приклеилось к сборной Португалии по ходу турнира — вели 2:0 после голов Антониу Симоэша и Эйсебио. Травмированный Пеле отдал всё же голевой пас Рилдо, но Эйсебио добил Селесао — 3:1. Сборная Бразилии сложила полномочия чемпиона мира и отправилась домой раньше запланированного срока. А сборная Португалии вышла в четвертьфинал, где ее ожидала встреча с другим открытием чемпионата мира — сборной КНДР . Корейцы оставили за бортом сборные Италии и Чили, заняв второе место в группе вслед за сборной СССР , и пробились в восьмёрку сильнейших команд мира.

Начало выдалось обескураживающим для сборной Португалии. Корейцы разыграли мяч в центре поля, доставили его к воротам, а там Пак Сын Дин нанёс точный удар. Счёт 1:0 держался до 22-й минуты, пока корейцы не провели резкую атаку. Ён Сын Гук пробил с острого угла, Жозе Перрейра как-то неловко отбил мяч, а там отскок подкараулил Ли Дон Ун — 0:2.

Не прошло и трёх минут, как португальская оборона расступилась перед Ён Сын Гуком, который не промахнулся — 3:0. Назревала суперсенсация. Корейцы помчались забивать четвёртый и были близки к цели. Но не забили. В отличие от Эйсебио, который отыграл первый мяч на 27-й минуте. Потом он же заработал пенальти и сам его реализовал. На перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу корейской команды.

А Эйсебио не унимался и забил третий мяч. А потом и четвёртый — снова с пенальти, который опять же был заработан лидером сборной Португалии. Добил сборную Кореи Жозе Аугушту после розыгрыша углового. 5:3 — и сборная Португалии вышла в полуфинал, где должна были встретиться с хозяевами чемпионата.

Англичане понимали значимость Эйсебио, и Нобби Стайлз был отряжен на персональную опеку «Чёрной Жемчужины». Куда Эйсебио, туда и англичанин. Видя такое дело, Антониу Симоэш сбил с ног Стайлза и на очень плохом английском пригрозил тому выбить зубы, если Нобби не отстанет от главной португальской звезды. Стайлз лишь улыбнулся в ответ, обнажив свой беззубый рот. Зубные протезы Нобби лежали в раздевалке.

Судьбу матча решил лидер английской сборной Бобби Чарльтон. На 30-й минуте он наказал Жозе Перрейру за слабую фиксацию мяча, а на 80-й вонзил мяч в ворота после прострела Джеффри Хёрста — 2:0. Только после этого Эйсебио позволили забить. С пенальти. Англичане шагнули в финал, а сборной Португалии предстояло сыграть в утешительном финале с советской сборной. Победитель матча за третье место получал серебряные медали, а проигравший — бронзовые.

Опекать Эйсебио было поручено Валерию Воронину. Но на 12-й минуте наш центральный защитник Муртаз Хурцилава нарушил правила в борьбе с Жозе Торрешом. Дело было в штрафной, и Эйсебио снова показал себя мастером реализации 11-метровых. За две минуты до перерыва Эдуард Малофеев воспользовался сутолокой в португальской штрафной — 1:1. Этот счёт держался долго. Казалось, не миновать дополнительного времени. Но за минуту до конца второго тайма Жозе Аугушту забросил мяч за спину наших защитников, а мощный Торреш выскочил и убежал к воротам Льва Яшина. Лев Иванович был не в состоянии спасти сборную СССР . Сборная Португалии выиграла 2:1 и стала серебряным призёром на своём первом чемпионате мира. Советская команда осталась четвёртой, и этот результат стал лучшим в истории нашего футбола.

Эйсебио с девятью голами стал лучшим бомбардиром турнира. Он, а также Мариу Колуна и Висенте вошли в символическую сборную чемпионата. К португальской сборной прилипло прозвище «европейские бразильцы». А её лидера стали называть наследником Пеле. Или вторым Пеле, что очень не нравилось уроженцу Мозамбика. «Я не второй Пеле, я — Эйсебио», — говорил он.

Однако серебряный успех португальцев стал не прорывом, а разовой акцией. В следующий раз «европейские бразильцы» смогли попасть на чемпионат мира только через двадцать лет. На чемпионат Европы сборная Португалии пробилась двумя годами раньше. Эйсебио и его товарищи к тому времени уже сошли со сцены.