«Ференцварош» — «Динамо» Загреб: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:55

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч ½ финала квалификации Лиги Чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» Загреб, который пройдет 16-го сентября 2020 года в Будапеште.

«Ференцварош»

Чемпион Венгрии уже успешно преодолел два раунда квалификации Лиги Чемпионов. Первым соперником команды был «Юргорден», который был без проблем обыгран дома со счетом 2:0.

Более тяжелое испытание команду Сергея Реброва ожидало на следующем этапе отбора. Несмотря на статус явного аутсайдера в паре с «Селтиком», «Ференцварошо» победил соперника в Шотландии и пробился в полуфинал сетки.

«Динамо» Загреб

За счет лучшего рейтинга «Динамо» выступает в квалификации Лиги Чемпионов с четвертьфинальной стадии. На предыдущем этапе отбора клуб из Загреба с трудом, но все же прошел «Клуж».

После ничьи в основное время в поединке, который прошел в Румынии, подопечные Зорана Мамича оказались точней своего соперника в серии пенальти.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ференцварош» — 3.120

Ничья – 3.180

Победит «Динамо» Загреб – 2.360

Статистика

«Ференцварош» проиграл 1 из 20 предыдущих домашних матчей.

У «Динамо» пять побед в десяти последних гостевых поединках.

«Ференцварош» не пропускал голов в шести предыдущих официальных матчах на своем стадионе.

Прогноз на матч

В прошлом году соперники сошлись на аналогичной стадии квалификации Лиги Чемпионов. После ничьи в Загребе (1:1), «Динамо» разгромила соперника в гостях со счетом 4:0.

Сегодня эксперты также считают чемпиона Хорватии фаворитом, но списывать со счетов «Ференцварош» не стоит. Путевка в следующий этап отбора будет разыграна в формате одной встречи, а чемпион Венгрии очень убедительно выступает на своей арене. Предлагаем ставку 1Х с коэффициентом 1.581 в БК Pinnacle.