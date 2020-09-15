«Карабах» — «Мольде» прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:04

Предлагаем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч ½ финала квалификации Лиги Чемпионов «Карабах» — «Мольде». Встреча состоится 16-го сентября 2020 года в Баку.

«Карабах»

Бессменный чемпион Азербайджана выступает в квалификации Лиги Чемпионов со стадии 1/8 финала. Прежде чем пройти в полуфинал, «Карабах» оставил за бортом «Силекс» (4:0) и молдавский «Шериф» (0:0).

Отметим, что в азербайджанской Премьер-лиге «Карабах» сыграл два матча, набрав четыре очка: «Сабах» (2:0) и «Кешля (0:0).

„Мольде“

Представитель Норвегии тоже успешно преодолел два раунда отбора к групповой стадии Лиги Чемпионов. Жертвами „Мольде“ стали КуПС (5:0) и „Целе“ (2:1), который считались аутсайдерами этих противостояний.

В Высшей Лиге Норвегии „Бело-Синие“ идут на втором месте, уступая „Буде Глимт“ одиннадцать очков в турнирной таблице. Отметим, что в четырех из пяти предыдущих гостевых матча „Мольде“ терпел неудачи.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Карабах“ — 2.760

Ничья – 3.300

Победит „Мольде“ — 2.550

Статистика

Соперник раньше не сходились в очных противостояниях.

„Карабах“ не проигрывал дома с сентября 2019 года – поражение от „Севильи“ в ЛЕ .

. „Мольде“ забивал минимум один гол в 13-ти предыдущих гостевых поединках.

Прогноз на матч

Минимальным фаворитом в этой встрече эксперты считают гостевую команду. Но „Карабах“, это достаточно опытная команда, которая в родных стенах может дать отпор такому сопернику.

Учитывая, что доля путевки в следующий этап отбора решиться в формате одного матча, команды вряд ли будут играть агрессивно в атаке с первых минут встречи. Предлагаем ставку на ТМ(2,5), за которую БК Pinnacle дает привлекательный коэффициент 1.833.