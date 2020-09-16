Требуйте атакующий футбол от своих команд. Это выгодный стиль игры

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вчера, 20:00

Боссов «Локомотива» поймали на слове, как и Кононова в «Спартаке». «Соккер.ру» помогает найти границы атакующей игры.

Что такое атакующий футбол? Игра вторым номером редко такая, так что речь о владении мячом, так или иначе. Также полноценный атакующий футбол невозможен, если нет ударов, получится неэффективный его тип – с контролем мяча и выстрелами, но частыми промахами.

Получается, сам по себе атакующий футбол не является синонимом успешному или результативному. Например, невероятно голевой «Аякс» вылетел от вязкого «Хетафе» в Лиге Европы, а осторожная «Севилья», которая одновременно умеет атаковать, но делает это хитро, взяла еще один еврокубок.

А по всем цифрам «Аякс» является атакующей командой, тогда как испанцы таковыми становятся, лишь если выгодно. И никогда не выгодно обещать что-то в футболе. Кононов обещал игру Бескова – ажурную, атакующую, и где оказался? Николича представили как адепта атакующего футбола, коим он никогда не был, и не только фанаты «Локомотива» вспоминают ту оценку.

Но нужен ли атакующий футбол в принципе? Давайте оценим показатели прошлого сезона. Больше всех в ЛЧ забила «Бавария» — победитель, причем обогнали финалиста ПСЖ почти в два раза. «Манчестер Сити» и «Аталанта» тоже в группе лидеров, и только «Тоттенхэм» смотрится в этой компании странно. Зато понятно, что все названные клубы результативные. А вот как дела обстоят с количеством ударов?

Гранды – «Бавария», «Ливерпуль», «Реал» и «Манчестер Сити» — и здесь лидируют. Так что атакующий футбол – удел сильных. Или смелых, ведь на количество ударов ставили «Лейпциг» и «Зальцбург» — два клуба одного владельца, который определил рамки поведения с помощью Ральфа Рангника, присматривавшего за всеми проектами и вырабатывавшего стратегию. Так что смелый стиль приносит успехи.

Ту же «Славию» в сложной группе ЛЧ заметили, поскольку она наносила много ударов по чужим воротам. А вот у «Локомотива» один Алексей Миранчук запомнился, команда Семина лишь на 30-м месте из 32-х по ударам. И что еще важно для понимания границ атакующей игры? Владение, конечно же. Среди лидеров в Лиге чемпионов — «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», то есть одни фавориты.

Опять же, проскочил высоко «Байер», но кто сказал, что у Боша неправильный подход? При этом «Зенит» был на 29-м месте по владению мячом, «Локомотив» — на 32-м, последнем. А по общему количеству ударов команда Дзюбы тоже не сильно оторвалась от коллег по РПЛ – Семак настроил чемпионов всего на 9.8 выстрелов за игру — это 28-й результат ЛЧ , где нет слабых соперников.

Надо отметить, что «Зенит» и «Локомотив» выручала порой меткость, но в целом они лишь 27-е и 23-е в ЛЧ . И даже если перейти к показателям РПЛ , то не найдете повода обозвать клубы атакующими. А ведь это чемпион и вице-чемпион два года подряд. Нужно отметить результативность «Зенита» в чемпионате в целом – забили 65 мячей, но это скорее разговор об ошибках конкурентов, нежели о стиле.

Семак не назовет свою команду атакующей, он только стремится к стандартам ведущих клубов Европы. Про «Локомотив» и начинать не нужно – не умеют атаковать, огромные проблемы с форвардами, Смолов фотографируется с котиками, и это самое лучшее, что сделал он после возвращения на родину. У Дзюбы дела идут лучше, в новом сезоне у «Зенита» снова есть голы. Также поправили показатели ЦСКА и «Спартак».

Еще «Рубин» — атакующая команда, Слуцкий в Голландии нахватался идей, поэтому его подопечные в списке клубов, что частенько владеют мячом. Более того, казанцы – в числе самых метких в РПЛ . Но если говорить на длительной дистанции, то в чемпионате всего одна реально атакующая команда – «Краснодар». Если говорим о цифрах за последние лет пять, то «быки» — в лидерах и по владению, и по количеству ударов.

Более того, сейчас еще и по метким выстрелам первые. Но вопрос реализации тоже важен, и у «Краснодара» сейчас она ужасная. Да и качество моментов – суммарный xG у «горожан» четвертый. «Рубин», «Спартак» и «Зенит» сыграли в семи турах агрессивнее. Если бы «Краснодар» не просто декларировал атакующий футбол и пытался в него играть, а у него при этом получалось, то «Зенит» с его полуторным номером и пропуском комбинационных ходов ради количества ударов не был бы дважды подряд чемпионом.

Да и по xG90 – качеству моментов в среднем за игру, нет в РПЛ клубов, которые могут тягаться с лучшими немцами или англичанами. Можно сделать общий вывод на основании разбора. Атакующий футбол – стиль игры, который подразумевает высокий прессинг для быстрого отбора мяча, контроль с целью проведения атак, а не затяжки времени, и включает в себя частые удары с высоким процентом реализации – неотъемлемый атрибут успешного атакующего футбола.

На глаз сразу видно, какая команда играет в каком стиле, и без цифр люди лет тридцать назад знали, кто играет от обороны, кто – на атаку. Но благодаря современной статистике есть рамки, и сравнение показателей в ЛЧ и в топ-5 позволяет сделать вывод. В РПЛ один клуб играет в атакующем стиле – «Краснодар», а еще три пытаются – «Рубин», «Спартак» и ЦСКА . «Зенит» — где-то посередине, там вопрос индивидуального мастерства, и атакующий потенциал испаряется, когда попадаются соперники в еврокубках.

Семак может поиздеваться над слабым оппонентом, но крутости командным атакам не хватает. У «Локомотива» та же история, даже сильный состав группы ЛЧ в прошлом сезоне не служит оправданием – и с середняком РПЛ могут выдать скучнейший матч без моментов и с надеждой на пенальти или удар Крыховяка. С другой стороны, тотальная оборона как метод тоже отходит на второй план, только «Ротор», «Уфа» и «Тамбов» не создают моменты у чужих ворот, они же – у дна таблицы.

Но даже «Химки» и «Арсенал» — не закрытые коллективы, да и у Евсеева не получается сыграть от обороны: слишком много ошибок, чтобы всегда завершить игру со счетом 0:0, если не получилось в атаке. Футбол постоянно ищет новые тенденции, и поскольку «Бавария» показала – тотальная атака работает, многие будут идти по тому же пути, только со своими правками. Те же «Сочи» и «Ахмат» — команды, где тренеры любят атаки.

На разных уровнях в таблице есть коллективы, которым полезно учиться атаковать снова и снова. «Локомотив» и «Динамо», «Спартак» и ЦСКА , «Краснодар» и «Рубин» добьются успехов в РПЛ или чуть позже в Европе, только если не будут отставать от мировых тенденций. А они завязаны на атаке, поскольку есть пять чемпионов – «Реал», ПСЖ , «Ливерпуль», «Бавария» и «Ювентус», и уволили только Сарри, который не поставил туринцам атакующий футбол.

Зидан разбавил подход фаворита сильной защитой, не имея эффективных напарников для Бензема – Азар и Бэйл провалили прошлый сезон, но остальные-то атаковали без оглядки. Можно делать это правильно, как «Ливерпуль» Клоппа, можно неправильно, как «Барселона» Сетьена, но весь цвет футбола думает об атаке. Нет сомнений, что требования играть в атакующем стиле актуальны и в РПЛ . Даже если подход не самый смелый, как у «Зенита»: если у тебя 65 голов в чемпионате, а у ближайшего преследователя – 41, то чемпионом будешь именно ты.

Впрочем, в плей-офф ЛЧ Семак скорее попадет, только если идеально сыграют Дзюба, Азмун, Малком и Дриусси, нежели если Ракицкий и Ловрен в почтенном возрасте скопируют надежность Мальдини и Несты лучших лет. В футболе сложнее играть успешно, делая ставку строго на защиту, примеры клубов с разными бюджетами – и «Баварии», и «Аталанты» — это показали. Плохо, что аналога клуба из Бергамо в РПЛ прямо сейчас нет, но как только появится – такая команда заслужит внимание всей футбольной Европы и любовь своих фанатов.