«Челси» потратил на трансферном рынке 200 млн фунтов. Лондонцы готовятся к чемпионству в АПЛ 

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вчера, 11:31

Амбиции «Челси» выходят на новый уровень со статусными новичками. «Соккер.ру» — о том, как они себя проявили уже в стартовом матче нового сезона.

С начала прошлого сезона в двадцати выездных матчах «Челси» в Премьер-Лиге был забит 81 гол (42 мяча забил «Челси», 39 пропустил), что на 14 голов больше, чем в матчах других команд на их выездах. В игре с «Брайтоном» «Челси» смог показать намеки на блестящее будущее, но выявил и знакомые старые недостатки, которые необходимо устранить, если есть желание бороться за что-то значимое. А оно наверняка есть.

Ведь ожидания от начавшегося сезона у болельщиков и руководства «Челси» весьма высокие. И это оправдано, поскольку летние расходы клуба на усиление превышают 200 миллионов фунтов стерлингов. Роман Абрамович вполне осознает легендарность статуса Лэмпарда в «Челси», но он не склонен к сентиментальности, поэтому у Фрэнка чуть больший запас доверия, чем был бы у любого другого тренера, но много времени на раскачку ему не дадут. И предстоит решение очень сложной задачи. Причем планку поднял сам Лэмпард, который в прошлом сезоне достиг поставленной цели и попал в первую четверку, не получив такого мощного усиления. И если без него он это сделал, то страшно представить, что должно быть с ним. А выше только одна цель – борьба за чемпионство. Вот так, сразу. Потому что огромные инвестиции клуба нужно оправдывать.

Матч с «Брайтоном» должен был показать, в каком направлении двигается «Челси». Игра довольно наглядно продемонстрировала, почему за Тимо Вернера были заплачены большие деньги, почему «синим» он так нужен был, а также почему «Челси» выцепил из «Лестера» Бена Чилуэлла и Тиаго Силву из ПСЖ , хотя двое последних даже не сыграли с «Брайтоном». Дело в не самой здоровой обороне лондонцев, с чего мы начали статью, что показала игра с одним из аутсайдеров прошлого сезона.

Защиту сложно назвать идеальной даже при учете отменной игры Риса Джеймса. Отменной-то она скорее была в атаке, где гол и голевая передача, а вот непосредственно в обороне с его стороны приходили опасные моменты. Как и по зонам остальных игроков. Но главное – вратарский вопрос. Даже один пропущенный гол показал, что Кепа – не тот человек, который будет спасать и тащить «Челси» к чемпионству. А все обладатели титулов имели очень сильную вратарскую линию. Поэтому если проблемы в обороне и атаке у «Челси» решаются подписанием названных выше игроков, то вратарский вопрос пока открыт. И не зря ходят слухи о возможном подписании Эдуара Менди из «Ренна» за 20 миллионов фунтов.

Но если говорить о хорошем, то Вернер выглядит человеком, который подходит для игры в Премьер-Лиге. Это очень волнительный момент – дебют нападающего в чемпионате Англии после переезда из другой страны. Очень часто ожидания сразу же разваливаются, как только переехавший футболист сталкивается с английской реальностью. Но 24-летний немец показал, что чувствует себя комфортно. Он в первом же матче нанес пять ударов по воротам – это больше, чем любой другой на поле. Он не отметился в итоговом протоколе, но все время был на виду, своей подвижностью очень напрягал оборону «Брайтона» и хорошо открывался под партнеров. Именно он заработал пенальти, с которого Жоржиньо открыл счет.

Вышел с первых минут и другой новичок «Челси» — приобретенный у «Байера» за 71 миллион фунтов 21-летний атакующий полузащитник Кай Хаверц. Его дебют был не таким заметным, как у Вернера, но и позиция другая. Несмотря на сдержанность в целом, в ряде эпизодов Хаверц тоже впечатлял своими выверенными передачами, рывками. Он произвел впечатление скоростью работы с мячом и принятия решений, а также поддержкой обороны – несколько раз совершал мощные забеги в защиту и помогал там. Так что впечатление позитивное.

А дальше начинаются вопросы. Конечно, самый большой – вратарский. Кепу после игры Лэмпард похвалил, но это больше выглядело на психологическую поддержку. Потому что голкипер не выглядит стеной, которой прикрывают ворота клубы, выигрывавшие чемпионство. В первом тайме он неубедительно сыграл на угловом, махнув невнятно рукой. Хотя исправился сэйвом после удара Альсате. Были нервные действия при других подходах «Брайтона» к воротам «Челси». И не нужно забывать, что испанец пропустил больше всех голов в Премьер-Лиге после ударов из-за штрафной – 19 штук. Больше, чем любой другой вратарь, после его переезда в Англию. Если не считать заблокированных ударов, то Кепа пропустил девять из 13 последних ударов по его воротам в Премьер-Лиге. Да и в целом он не вселяет уверенности, что очень важно для организации всей игры в обороне. Она и так у «Челси» периодически поддается нервам. Тут вот и придется ко двору Силва, который играл роль лидера и организатора защитной игры ПСЖ , держа весь тыл под контролем. Но Тиаго поможет с точки зрения защиты и психологии, а технике вратаря он не сумеет помочь – тут просто нужен другой человек в «рамке».

Одним из лучших игроков матча был и крайний полузащитник «Брайтона» Тарик Лэмпти. Он показал, зачем «Челси» подписал Чилуэлла, который должен сменить Маркоса Алонсо. С последним Лэмпти не раз расправлялся по ходу этого матча. Постоянно угроза исходила из его зоны.

Так что пока очень понятны трансферные шаги и приоритеты «Челси». Если Лэмпард грамотно встроит всех новичков, а вратарь все-таки появится, то можно будет говорить о том, что все дыры залатаны, все слабые места прикрыты. И вот тут-то должны включиться мечты о чемпионстве.