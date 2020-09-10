Острый Марсьяль и хлипкие фланги. Игра чемпионов мира по-новому

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сегодня, 00:01

Действующие чемпионы мира не могут не быть фаворитами Лиги Наций. Поэтому к сборной Франции внимание повышенное. «Соккер.ру» — о провалах и успехах в ней.

Любая успешная сборная после триумфа переживает через какое-то время период перестройки. Нынешние времена можно считать уникальными для всех сборных. Во-первых, это непривычные условия пандемии, которая внесла коррективы во все процессы. Во-вторых, появление еще не до конца обкатанного турнира – Лиги Наций – привело к тому, что почти пропали товарищеские матчи, в которых тренеры могли использовать самые дикие и экспериментальные сочетания и тактики, не опасаясь ничего потерять. Экспериментировать приходится аккуратнее.

И у всех свой подход. Какие-то сборные стремятся играть на результат и отказываются от добровольной перестройки. Другие не боятся испытывать новое прямо по ходу турнира. Сборная Франции заняла некий промежуточный вариант. Но что можно отметить четко: Дидье Дешам решил перейти на игру в три центральных защитника, заодно реструктурировав и игру в средней линии, и на флангах – это все растет оттуда. Тем интереснее было проследить за первыми матчами французов в новой Лиги Наций. К тому же у них собралась сумасшедшая группа, где помимо чемпионов мира присутствуют вице-чемпионы мира хорваты, чемпионы Европы и победители Лиги Наций португальцы, а также цепкие и неуступчивые шведы.

В первых двух матчах Франция одержала победы: над Швецией на выезде со счетом 1:0 и над Хорватией дома со счетом 4:2, повторив один в один результат финала ЧМ -2018. Кажется, можно радоваться и описывать светлые перспективы французской дружины. Но для тех, кто видел матчи, не все так оптимистично. Обе победы в какой-то мере можно назвать счастливым стечением обстоятельств для Франции. Поэтому, например, французская пресса восторга особого не выказывает. И разбирает отдельные успехи и провалы полуэкспериментальной команды Дешама.

Успехи

Марсьяль вернулся

Очень часто высоко оцененные футболисты, блеснувшие на каком-то отрезке, в дальнейшем пропадают с радаров. В какой-то момент казалось, что это касается Марсьяля. Антони неплохо себя проявил в прошлом сезоне в «Манчестер Юнайтед» и закрепил эффект в сборной, где Дешам всегда в него верил, но не всегда ожидания оправдывались. На этот раз впечатление осталось только положительное. Марсьяль хорошо вошел в игру со шведами и сумел к активной игре добавить заработанный пенальти, пусть его Гризманн и не смог реализовать. В матче с Хорватией Марсьяль стал одним из тех, кто пытался соорудить что-то острое, а в итоге сделал голевую передачу и гол.

Кимпембе закрепился

ПСЖ часто критикуют за невнимательное отношение к воспитанникам. За это не так давно Коман наказал парижан, принеся «Баварии» победу над ними в финале Лиги чемпионов. Но вот пример Кимпембе вселяет надежду на то, что ПСЖ может выводить своих игроков на топ-уровень. В том числе в сборной. Преснель очень по-взрослому сыграл против Швеции — надежно и спокойно, набравшись мудрости от Тиаго Силвы. Более того, игра с Хорватией без Кимпембе тоже сыграла ему на руку, ведь оказавшиеся в центре обороны Люка Эрнандес и Клеман Лангле надежности не показали – два пропущенных мяча в том числе на их совести. А с учетом того, что Дешам переходит на игру в три центральных защитника, уже можно говорить, что Кимпембе будет основной опорой обороны.

Бен-Йеддер и разнообразие

Перестраивание игры сборной Франции коснулось не только обороны и флангов, но и креативной зоны. Сложно сказать, как бы выглядел креатив французов в тусклом матче со шведами, если бы Бен-Йеддер вышел с первых минут. Но матч с Хорватией четко показал, насколько ценным и эффективным может быть Виссам в условиях плотной игры соперника, когда нужно искать пространство между линиями. Он поучаствовал в голах и из сентябрьского вояжа в сборную вывез только плюсы, потому что при всем многообразии ярких французских нападающих форварда его профиля у Дешама нет. Не удивимся, если Виссам тоже закрепится в составе.

Камавинга делает первые шаги

Юный талант из «Ренна» попал на карандаш «Реала» и других топ-клубов, поэтому все ожидали, как 17-летний парень проявит себя в сборной Франции. В матче со шведами он на поле не вышел, а в центре поля у Дешама царило уныние. Как и в первой части игры с Хорватией. Выход Камавинга во втором тайме заметно добавил драйва в центре поля. Энергичный и предприимчивый юноша выделялся самим своим движением и работой с мячом. Старт задорный, внимание на себя обратил. Ждем дальнейших шагов.

Неудачи

Упамекано неоднозначен

Не меньше, чем презентации Камавинга, поклонники сборной Франции и потенциальные топовые покупатели ждали выхода Упамекано. Это один из самых ярких защитников прошлого сезона и одно из главных открытий. Но в сборной – другая ответственность, другие окружающие условия. Кажется, что в том числе под него Дешам затеял игру в три центральных защитника: если растет столько талантов в обороне, грех этим не пользоваться. Но уверенности Упамекано не хватило. В матче со Швецией он совершил несколько явных ошибок и еще ряд неочевидных. Часто испытывал ощутимый дискомфорт, создавал лишнее напряжение у своих ворот, из-за чего приходилось рисковать. В матче с Хорватией уже смотрелся чуть увереннее, но тоже были эпизоды с нервозностью. Хотя сгладил впечатление своим голом – о потенциале напомнил. И все же, исходя из рекламы, от него ждали большего.

Фланговые игроки

В схеме с тремя защитниками невероятно важную роль играют фланговые футболисты. И у французов всегда были отличные крайние защитники. Но вот в этом двухматчевом спринте поиск Дешама вряд ли можно назвать успешным. Он посмотрел четырех игроков на флангах, и никто не убедил. Во многом из-за их атакующей пассивности и непопадания в ритм игры сам футбол сборной Франции казался излишне вялым и сумбурным. Без Павара и Бенжамена Менди ни Дюбуа, ни Динь, ни Ферлан Менди, ни Мусса Сиссоко не убедили. Возможно, как раз из-за смены расстановки и непривычного окружения. Тут Дешаму придется еще поломать голову.

Иконе и Фекир себя не показали

Очевидно, что задачей Дешама, как мы сказали в начале, был и просмотр футболистов. Чемпионы мира должны ставить себе задачу побеждать даже в экспериментальных условиях. Поэтому Дешам дал сыграть всем полевым футболистам в двух матчах. Кроме Иконе. И это расстраивает с учетом того, что в атаке в целом не ладились дела. Значит, в потенциал Джонатана тренер верит слабо. Фекиру же практики Дешам дал немного, но два удара за 12 выделенных ему минут вряд ли о чем-то скажут. Их будущее в сборной — в подвешенном состоянии.

Безусловно, можно ждать, что эксперименты продолжатся. В первую очередь нужна притирка новой схемы, нужно слезать с иглы зависимости от индивидуальности Мбаппе, нужно посмотреть на Францию в более оптимальном состоянии со всеми, кто был потерян по разным обстоятельствам (Погба, Ауар, например). Но процесс перестройки идет, и это очень интересно.