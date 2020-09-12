«Лидс» вошёл в чат и чуть не срубил чемпиона. Разбираем голевую перестрелку на «Энфилде»

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вчера, 23:22

Новый сезон Английской Премьер-Лиги начался горячо. Уже в первом туре «Ливерпулю» на «Энфилде» пришлось тяжело с новичком чемпионата – «Лидсом». «Соккер.ру» — о результативном матче.

Любители футбола, которые более внимательно относятся именно к английской его разновидности, с большим воодушевлением предвкушали возвращение «Лидса» в Премьер-Лигу. Не только потому, что это легендарная команда, но еще и из-за фигуры ее главного тренера – Марсело Бьелсы. Эксцентричный наставник, славящийся своими нестандартными методами игр и тренировок, снова в элитном дивизионе, снова будет удивлять и поражать. Футбол «Лидса» еще в Чемпионшипе выделялся, а первый тур Премьер-Лиги показал, почему именно его считают особенным. Матч с чемпионом подтвердил: никому легко не будет.

С другой стороны, это именно «Ливерпуль» во многом виноват в том, что встреча получилась такой драматичной и результативной. «Красные» показали довольно тревожный симптом, заключающийся в потере концентрации и собранности. Главным образом, в защите. Там даже казавшийся непоколебимым Вирджил ван Дейк совершал осечки. Причем одну – явно результативную.

Вероятно, в нынешнем сезоне главная борьба «Ливерпуля» будет с собой, Клоппу нужно направить огромные силы, в первую очередь психологические, на то, чтобы команда не расхолаживалась и не расслаблялась сверх меры. Это сейчас удалось компенсировать нехватку надежности хорошей реализацией в атаке. Да и то, два гола были забиты с пенальти – не каждый раз соперник будет столь неосмотрителен в своей штрафной. Поэтому за празднованием победы должны последовать выводы.

А пока можно отметить уникальное достижение – 60 домашних матчей подряд в АПЛ без поражений. Именно такую серию имеет теперь «Ливерпуль», который на «Энфилде» в последний раз в чемпионате проигрывал в апреле 2017 года. С тех пор у «красных» дома в Премьер-Лиге 49 побед и 11 ничьих. Впечатляющее достижение, на которое замахнулся было «Лидс». Хотя по ходу встречи гости и не вели ни разу – постоянно им приходилось догонять и сравнивать счет. А превратить ничью в победу «Ливерпуль» смог только в самой концовке.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 22 (6) – 6 (3)

Колоссальное преимущество «Ливерпуля» по ударам по воротам – почти в четыре раза. При этом перевес по точным попыткам не такой критический. Слишком много ударов «красных» оказывались неточными и неподготовленными. Проблемы с концентрацией, видимо, касались не только защитников «Ливерпуля», но и игроков атаки. А вот у «Лидса» половина попыток была точной, более того, каждый точный удар стал голевым. Самым же бьющим на поле оказался Салах, который исполнил аж девять ударов, еще пять на счету Мане, то есть они на двоих били чаще, чем все остальные в «Ливерпуле» вместе.

Владение мячом (точность передач): 48% (76%) — 52% (76%)

А вот и статистический признак того, что мы имеем дело с командой Бьелсы. «Лидс» на поле «Ливерпуля» владел мячом чаще. Всепоглощающий контроль и движение – вот что отличает игру команды «Эль Локо». При этом одинаковой оказалась точность передач. Одинаково низкой. Каждый четвертый пас оказывался неточным, поэтому игра смотрелась малость сумбурной, но от этого не менее динамичной и острой. Не всегда сумбур сопряжен с возней в центре поля и взаимными потерями вдали от ворот.

Обводки (фолы): 19 (9) – 9 (6)

Очень мало фолов для такой эмоциональной и боевой игры. С другой стороны, мы имеем дело с английским матчем, с английскими судьями, где уровень допуска достаточно высок. Тем интереснее, что в матче с небольшим количеством нарушений правил было назначено два пенальти. Что касается дриблинга, то здесь все достаточно предсказуемо. Более мастеровитые индивидуально игроки «Ливерпуля» его включали гораздо чаще и успешнее. Особенно это касается Мане (5 обводок) и Салаха (7 обводок), которые технично исполняли роль крыльев атаки. Но надо отметить и Джека Харрисона у «Лидса». Он не только эффектный гол забил, но и совершил три обводки, оставив не у дел, в том числе одного из лучших фланговых защитников мира Трента Александера-Арнольда. Интересно, что права на Харрисона принадлежат «Манчестер Сити». И тут их отголосок.

Слова

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Какая игра! Какой соперник! Какая борьба со стороны обеих команд! Настоящее зрелище. Мне понравилось. Очень редко случаются так много голов. Нашей защите есть в чем прибавлять. Но это не редкость для первой игры. Наши футболисты играли за свои сборные несколько дней назад. Поэтому все это понятно. Соперник заставил нас совершать ошибки. Мы можем играть лучше и будем играть лучше. Но мне очень понравилась игра с такой хорошо организованной и страстной командой. Мы могли забить и больше, но я доволен тем, как использовали свои шансы. У «Лидса» будет хороший сезон, если он сможет поддерживать такую интенсивность игры и дальше. У них получилось в Чемпионшипе, где матчей еще больше.

Марсело Бьелса (главный тренер «Лидса»):