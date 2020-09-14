Не вынесли бремя лидерства. 5 причин, почему «Спартак» уступил в дерби

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вчера, 13:34

ЦСКА спустил нелюбимых соседей с небес на землю без парашюта.

- «Спартак» проиграл ЦСКА во втором подряд дерби с разницей в два мяча: 0:2 в июньском матче и 1:3 в сентябре.

- Никола Влашич — злой гений в играх против «Спартака». Два с половиной месяца назад он оформил дубль, а теперь на его счету победный гол в ворота «красно-белых».

- Третий сезон подряд «Спартак» стартует в РПЛ под копирку: 14 очков после семи туров (4 победы, 2 ничьи, 1 поражение). В двух предыдущих сезонах после такого достаточно удачного старта следовал провал, и уже после 11-го тура «Спартак» расставался с тренерами — Каррерой (2018/19) и Кононовым (2019/20).

Не повторит ли Тедеско судьбу предшественников?

Волнующий вопрос для всех «красно-белых», под ногами у которых затряслась земля после отрезвляющего и болезненного поражения от ЦСКА . Два последних дерби на « ВЭБ Арене» получились во многом похожими: снова прекрасная игра Влашича и ошибка Максименко, снова «Спартак» после бодрого начала проиграл центр поля и скатился к тотальной невнятности, а Тедеско сломал игру собственной команды.

Как и в июньском матче, есть вопросы по решениям арбитра, но они не отменяют недостойное выступление «Спартака». Если Тедеско проделает качественную работу над ошибками, то в конце сезона поражение от ЦСКА будут вспоминать так, будто это был своевременный «холодный душ», однако однотипные ошибки тренерского штаба и футболистов в двух дерби с разницей в два с половиной месяца не могут не настораживать.

1. Акинфеев > Максименко

ЦСКА забил три мяча после пяти ударов в створ ворот «Спартака», а сравняли счет «армейцы» после явной ошибки Максименко. Команда Доменико Тедеско в очередной раз пропустила после стандарта, и это тоже повод для тщательного разбора и отдельного тактического занятия, ведь Умяров против Магнуссона во время подачи углового — это плохой размен. Наиль сыграл не очень, но удар исландца не был смертельным для вратаря, поэтому Максименко снова сплоховал.

Одна ошибка в дерби — случайность, две — уже тенденция. В больших матчах у Александра трясутся коленки, это влияет на командный результат. Во втором кряду матче с ЦСКА разницу делают голкиперы: молодой Максименко допускает ошибку, в то время как опытный Акинфеев тащит коварные удары Ларссона, Понсе и Джикии. Если совсем упрощать и оперировать персоналиями, то ЦСКА выиграл в дерби, потому что Акинфеев лучше Максименко, а Влашич сильнее любого игрока «Спартака».

2. Реализация моментов — бич «Спартака»

ЦСКА недавно тоже проходил через такой период, когда количество атак не получало отражения на табло, сейчас на этапе неразумного распоряжения своими шансами «Спартак». Здесь комплекс причин: молодость команды, отсутствие надежных связей в созидательном блоке и класс футболистов. Яркий пример показал Понсе. Аргентинец забил роскошный оверперфоминговый гол в неявной голевой ситуации, после чего бездарно запорол два острых момента: в первом тайме поспешил с ударом, оказавшись на отличной позиции после паса Ларссона, а вскоре после перерыва пробил в досягаемую Акинфеевым точку. Классный форвард из моментов Понсе вытянул бы хотя бы два гола, а ведь Эсекель — это всего лишь один футболист из группы атаки «Спартака».

3. Связка Крал + Умяров не для таких матчей

Успех ЦСКА предопределило превосходство команды Виктора Ганчаренко в центре поля. Влашич — это мощь, но Никола не справился бы в одиночку без качественного прессинга в исполнении Марадишвили и Облякова, действовавших в опорной зоне. У «армейцев» тоже молодой дуэт полузащитников, но более сбалансированный, как показала практика. Уязвимость Крала и Умярова вскрывали предыдущие соперники «Спартака», но в первых турах эта проблема маскировалась победами, а ЦСКА лупил по болевой точке со знанием дела.

В чем сила Алекса и Наиля? Пожалуй, в мобильности. Причем у обоих. У «Спартака» в опорной зоне два «бок ту бокса», которые не обеспечивают достаточный уровень отбора и сдерживания. Отсутствие «мускул» можно было бы компенсировать избыточностью «мозгов», как в свое время делал Фернандо, но Крал и Умяров не мастера острых передач и креативных решений. Как минимум, вместо одного из них нужен Зобнин, как максимум, злой и кусачий опорник.

4. Маслов — всем известное слабое звено в обороне «Спартака»

Тедеско хвалит Маслова, и Павел наверняка потихоньку растет, играя в стартовом составе «Спартака», но дерби в очередной раз показало, что команда платит слишком высокую цену за игровую практику молодого футболиста. Может быть, пора дать шанс Илье Кутепову, который вчера едва не появился на поле?

Соперники «Спартака» уже знают особенности игры Маслова и намеренно оказывают на него давление, окружающие Павла опытные партнеры (Зобнин, Жиго и Джикия) тоже вынуждены действовать с оглядкой на Маслова, что ведет к нарушению структуры оборонительных построений в других зонах. «Спартак» как бы хромает на одну ногу из-за такого дисбаланса в защите.

5. Тедеско сломал игру в атаке заменами

Матч-менеджмент — далеко не самая сильная сторона Доменико Тедеско. «Спартак» при нем очень редко добавляет по ходу матчей, а вот ухудшения в игре, как в матче с ЦСКА , происходили не раз. Вы можете вспомнить волевые победы над «Локомотивом» и «Арсеналом», но в обоих случаях работал стартовый план, «Спартак» не преображался после голов соперников, а просто продолжал гнуть свою линию.

Часто Тедеско терпит и не вмешивается в игру заменами, но в дерби уже в дебюте второго тайма поменял двух футболистов группы атаки, выпустив Соболева и Кокорина, ушли Понсе и Бакаев. Аргентинец недавно восстановился после травмы и наверняка не готов играть 90 минут, но замена Зелимхана стала ошибкой. Создавать моменты стало некому, у двух Александров не было и одного хорошего момента на двоих за 40 минут.