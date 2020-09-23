«Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 09:05

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 2-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 26.09.2020.

«Аугсбург»

Новый сезон в Германии «Фуггеры» начали довольно успешно. Сначала «Аугсбург» удачно сыграл в кубке, где разгромил в гостях «Айнтрахт» из Целе (7:0).

Затем подопечные Хайко Херрлиха добились уверенной победы в Берлине над «Унионом» (3:1), оформив дебютную победу в Бундеслиге. Прошлый розыгрыш чемпионата Германии «Аугсбург» завершил аккурат возле зоны вылета – 15 место.

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» начинают новый сезон Бундеслиги с амбициями вновь навязать борьбу «Баварии» в чемпионской гонке. Свою состоятельность подопечные Люсьена Фавра подтвердили уже в первом туре, когда разгромили в Дортмунде «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:0.

Два гола в составе «Шмелей» на свой счет записал Эрлинг Холанда. В Кубке Германии у Дортмунда не возникло проблем с «Дуйсбургом» — гостевая победа (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» — 7.200

Ничья – 4.970

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.458

Статистика

«Аугсбург» не выигрывал в 7 последних домашних матчах Бундеслиги – 3 ничьи и 4 поражения.

В активе «Боруссии» 4 победы кряду в гостевых матчах чемпионата Германии с общим счетом 14:1.

В прошлом сезоне Бундеслиги «Аугсбург» дважды проиграл «Боруссии» — 1:5 в гостях и 3:5 дома.

Прогноз на матч

«Боруссия» показала отличную готовность на старте сезоне, и вполне логично считается фаворитом предстоящего матча. «Аугсбург» пусть и обыграл в гостях «Унион», но справиться с атакой «Шмелей» хозяевам будет невероятно сложно.

Опираясь на статистику последних матчей команд, предлагаем взять ставку Ф2(-1) с коэффициентом 1.694 в БК Pinnacle.