«Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки БК Pinnacle

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 2-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 26.09.2020.
«Аугсбург»
Новый сезон в Германии «Фуггеры» начали довольно успешно. Сначала «Аугсбург» удачно сыграл в кубке, где разгромил в гостях «Айнтрахт» из Целе (7:0).
Затем подопечные Хайко Херрлиха добились уверенной победы в Берлине над «Унионом» (3:1), оформив дебютную победу в Бундеслиге. Прошлый розыгрыш чемпионата Германии «Аугсбург» завершил аккурат возле зоны вылета – 15 место.
«Боруссия» Дортмунд
«Шмели» начинают новый сезон Бундеслиги с амбициями вновь навязать борьбу «Баварии» в чемпионской гонке. Свою состоятельность подопечные Люсьена Фавра подтвердили уже в первом туре, когда разгромили в Дортмунде «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 3:0.
Два гола в составе «Шмелей» на свой счет записал Эрлинг Холанда. В Кубке Германии у Дортмунда не возникло проблем с «Дуйсбургом» — гостевая победа (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аугсбург» — 7.200
- Ничья – 4.970
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.458
Статистика
- «Аугсбург» не выигрывал в 7 последних домашних матчах Бундеслиги – 3 ничьи и 4 поражения.
- В активе «Боруссии» 4 победы кряду в гостевых матчах чемпионата Германии с общим счетом 14:1.
- В прошлом сезоне Бундеслиги «Аугсбург» дважды проиграл «Боруссии» — 1:5 в гостях и 3:5 дома.
Прогноз на матч
«Боруссия» показала отличную готовность на старте сезоне, и вполне логично считается фаворитом предстоящего матча. «Аугсбург» пусть и обыграл в гостях «Унион», но справиться с атакой «Шмелей» хозяевам будет невероятно сложно.
Опираясь на статистику последних матчей команд, предлагаем взять ставку Ф2(-1) с коэффициентом 1.694 в БК Pinnacle.