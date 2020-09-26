«Манчестер Юнайтед» попал в замкнутый круг. Трансфер одного ван де Бека не поможет МЮ бороться за титулы

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вчера, 10:30

«Манчестер Юнайтед» медлит и отстает по ритму работы на трансферном рынке от конкурентов. «Соккер.ру» — о том, за что критикуют МЮ уже на старте сезона.

Чем ближе к закрытию трансферное окно в Англии, тем больше критики обрушивается на руководство «Манчестер Юнайтед». Причем и со стороны болельщиков, и со стороны экспертов, бывших футболистов и тренеров клуба. Они не разделяют оптимизма новичка команды Донни ван де Бека:

Я всегда верю в себя и уверен, что могу стать еще лучше. Буду усердно работать для достижения этой цели. Переход из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» был хорошим шагом. Теперь мне нужно больше. Хочу помочь клубу выиграть трофеи. Мы будем бороться за все.

О «борьбе за все трофеи» постоянно говорят новые футболисты, приходящие в клуб с более-менее звучным именем. Но, например, легенда «Манчестер Юнайтед» Энди Коул уверен, что у клуба не получится воплотить мечты об этой борьбе в жизнь.

Мы должны быть реалистами. Победа МЮ в Премьер-Лиге может случиться только через два-три года. Мы должны быть честными и не обманывать себя. Если купить Джейдона Санчо, будет ли это означать, что «Юнайтед» способен выиграть чемпионат Англии? Возможно, это его приблизит к победе. Но когда вы видите, что «Ливерпуль» подписывает двух очень хороших игроков, потом «Манчестер Сити» подписывает двух очень хороших игроков, понимаете, что для победы в Премьер-Лиге нужно нечто большее. Посмотрите на «Ливерпуль». Ему потребовалось 30 лет, чтобы выиграть чемпионат. И через него прошло множество игроков, прежде чем это удалось. Или посмотрите на «Манчестер Сити». Сколько ему потребовалось лет, чтобы выиграть чемпионат? Сколько игроков через него прошли? Я реалист. Я знаю, что в случае приобретения Санчо МЮ станет сильнее. Но улучшится ли команда настолько, чтобы обойти этих двух соперников? Я не уверен в этом.

В прошлом сезоне МЮ , управляемый бывшим партнером Коула по команде Оле-Гуннаром Сульшером, занял довольно оптимистичное третье место в чемпионате Англии. Но от лидера отставание составило 33 очка, а от второго места – 14 очков. МЮ скорее выступал в одной лиге с «Челси» и другими борцами за четверку, причем тот же «Челси» сейчас ведет куда более агрессивную и интенсивную трансферную политику. Так что МЮ может упустить инициативу и в борьбе за третье место. Энди Коул продолжает:

Конечно, мне бы хотелось сказать, что «Манчестер Юнайтед» выиграть чемпионат в этом сезоне. Но потом я посмотрю в зеркало и спрошу: «Зачем я лгу?» Мы должны быть честными и сказать, что МЮ нужно минимум два-три года. Разрыв необходимо сократить. Но по мере того, как вы пытаетесь сократить разрыв, команда, которую вы догоняете, тоже пытается улучшиться. Футбол цикличен. На каком-то этапе вы восполняете пробелы, но на другом этапе ваши конкуренты тоже это делают.

Недостатки отдельных линий и исполнителей в составе МЮ особенно ярко проявились ближе к концу прошлого сезона, когда команде Сульшера пришлось сражаться на нескольких фронтах в интенсивном ритме. Казалось бы, что после такого необходимо поработать очень активно на рынке. Но пока «Юнайтед» подписал только того самого ван де Бека. Это, безусловно, сильный полузащитник, который уже и дебютный гол за новую команду забил. Но этого мало. Причем по мнению Коула, «Манчестеру» в принципе достаточно сложно привлечь в нынешнем состоянии очень сильных футболистов или хотя бы тех, кто способен дополнить состав.

Какой хороший футболист захочет садиться на скамейку запасных в этой команде? Да, это ротация. И если посмотреть на состав «Юнайтед», можно сказать, что он весьма неплох. Но когда вы захотите привлечь еще кого-то в эту команду, он посмотрит и скажет: «Я очень хороший футболист. Зачем мне сидеть на скамейке?» С таким же успехом я могу пойти в ту команду, где смогу играть. Можно сказать, что и в «Ливерпуле» с «Манчестер Сити» может быть то же самое. Но там другой случай. У них с этим проще. Потому что даже те, кто не получат достаточно игрового времени, знают, что в конце сезона будут бороться за солидные трофеи. Это смягчает их позицию. К тому же они уверены, что команда будет играть по 60 с лишним матчей за сезон, и их шансы сыграть повышаются.

По словам Коула, МЮ находится в том самом промежуточном состоянии посредственной привлекательности. Сулить сильным футболистам борьбу за трофеи клуб гарантировать не может, а игрокам чуть ниже уровнем не может обещать регулярную игровую практику. Это отвергает и одних, и других от «Юнайтед». При этом клубу, конечно, нужно усиление для той самой борьбы. Получается замкнутый круг. Конечно, нельзя сказать, что все прямо отворачиваются от «Юнайтед». Просто сам переговорный процесс оказывается гораздо более сложным и требует более тщательной проработки, чем для того же «Ливерпуля».

При этом весьма велик риск увлечься тяжелой борьбой за Санчо и упустить возможность усилить другие линии. В частности, центр обороны. Парадоксальным образом самой многочисленной группой игроков в составе «Манчестер Юнайтед» являются защитники. Из них шестеро — центральные. Суммарно на эту шестерку было потрачено более 180 миллионов фунтов. Но ни один из них не способен в полной мере соответствовать высоким запросам, предъявляемым к тем клубам, которые хотят бороться за трофеи. Защитника без слабых мест или хотя бы системы, которая компенсирует нехватку скорости и резкости Магуайра или нервозность и срывы Линделефа, у МЮ нет. Поскольку перестраивать схему и применять страховочный вариант с использованием глубоко посаженных опорников Сульшер не планирует, остаётся усиливаться трансферами. Но темп работы на рынке не внушает оптимизма.

Тот случай, когда команде сначала нужен какой-то прорыв, чтобы к ней потянулись. Поэтому так туго идут переговоры по Санчо, хотя тут скорее позиция продавца – дортмундской «Боруссии». «Юнайтед» готов предложить 90 миллионов фунтов стерлингов, причем с немедленной выплатой 75 миллионов. А немецкий клуб требует не менее 108 миллионов. Разница выглядит трудно преодолимой. Но если «Юнайтед» на фоне усиливающихся крепкими новичками конкурентов не сможет никого больше подписать, кроме ван де Бека, это поставит под удар и давление клуб уже на старте сезона. А оно не поможет бороться за те самые трофеи, о которых мечтает Донни.