Нойер признан лучшим голкипером сезона-2019/2020 по версии УЕФА

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер признан УЕФА лучшим вратарём сезона-2019/2020.
Немецкий голкипер был награжден во время церемонии вручения наград УЕФА, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Здесь же проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
34-летний Нойер играет за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба он восемь раз завоевывал титул чемпиона Германии, пять раз побеждал в Кубке Германии, столько же раз завоевал Суперкубок Германии, два раза выиграл Лигу чемпионов, дважды брал Суперкубок УЕФА, а также побеждал в клубном чемпионате мира. Кроме того он выиграл Кубок немецкой лиги и Кубок Германии в составе «Шальке-04», а также становился чемпионом мира со сборной Германии.