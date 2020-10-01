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Нойер признан лучшим голкипером сезона-2019/2020 по версии УЕФА

01 октября 2020, 18:51

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер признан УЕФА лучшим вратарём сезона-2019/2020.

Немецкий голкипер был награжден во время церемонии вручения наград УЕФА, которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Здесь же проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

34-летний Нойер играет за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба он восемь раз завоевывал титул чемпиона Германии, пять раз побеждал в Кубке Германии, столько же раз завоевал Суперкубок Германии, два раза выиграл Лигу чемпионов, дважды брал Суперкубок УЕФА, а также побеждал в клубном чемпионате мира. Кроме того он выиграл Кубок немецкой лиги и Кубок Германии в составе «Шальке-04», а также становился чемпионом мира со сборной Германии.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
01 октября в 20:33, ред.
Кто, если не он?
Константин Белых
Константин Белых
01 октября в 19:47
Странно. Я думал Шунин достойнее. В крайнем случае Гилерме.
shlifen
shlifen
01 октября в 19:01
Абсолютно заслуженная награда, в свои 34 Нойер сумел вернуться на супер-топ-уровень и показать всем "кто здесь батя". =)
shlomo
shlomo
01 октября в 18:53
Мануэль это заслужил...все выиграл в этом году
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