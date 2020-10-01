Нойер признан лучшим голкипером сезона-2019/2020 по версии УЕФА

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01 октября 2020, 18:51

Голкипер «Баварии» признан УЕФА лучшим вратарём сезона-2019/2020.

Немецкий голкипер был награжден во время церемонии вручения наград УЕФА , которая проходит в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Здесь же проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.